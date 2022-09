4. Liga, Gruppe 2 Überraschungssieg für Muttenz gegen Srbija 1968 – Luca Riggio als Matchwinner Muttenz hat am Sonntag gegen Srbija 1968 die Überraschung geschafft: Die neuntplatzierte Mannschaft siegt auswärts gegen das drittklassierte Team 3:2. 18.09.2022, 19.05 Uhr

Muttenz holte gegen Srbija 1968 zweimal einen Rückstand auf und gewann schliesslich.

Im Detail: Das Skore eröffnete Stefan Todorovic in der 9. Minute. Er traf für Srbija 1968 zum 1:0. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 14, als Alessio Marino für Muttenz erfolgreich war. Marko Vulin erzielte in der 16. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Srbija 1968.

In der 50. Minute traf Edmond Tahiri für Muttenz zum 2:2-Ausgleich. Luca Riggio sorgte in der 77. Minute für die entscheidende Führung zu Gunsten von Muttenz. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Muttenz erhielten Ferdian Rama (67.) und Marco Tiefenthal (87.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Srbija 1968, Nikola Milenkovic (75.) kassierte sie.

In den bisherigen Spielen ist Muttenz nicht aufgefallen mit einer besonders starken Offensive, beträgt der Tore-Schnitt doch 0.9. Das bedeutet, dass Muttenz die zehntbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 7 mit durchschnittlich 1.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Srbija 1968 lässt im Schnitt nicht so viele Tore zu wie im Spiel gegen Muttenz. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1.3 (Rang 4).

Muttenz rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit sechs Punkten auf Rang 8. Für Muttenz ist es der zweite Sieg in Serie. Muttenz konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Für Muttenz geht es zuhause gegen SC Dornach b (Platz 5) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 24. September (17.00 Uhr, Sportplatz Margelacker, Muttenz).

Nach der Niederlage büsst Srbija 1968 einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit neun Punkten auf Rang 4. Srbija 1968 hat bisher dreimal gewonnen und zweimal verloren.

Für Srbija 1968 geht es auswärts gegen FC Bachletten 2020 (Platz 9) weiter. Das Spiel findet am 25. September statt (15.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: FC Srbija 1968 - SV Muttenz 2:3 (2:1) - Sportzentrum Pfaffenholz, Basel – Tore: 9. Stefan Todorovic 1:0. 14. Alessio Marino 1:1. 16. Marko Vulin 2:1. 50. Edmond Tahiri 2:2. 77. Luca Riggio 2:3. – Srbija 1968: Milos Tintor, Sasa Puric, Nikola Milenkovic, Davor Cvijetic, Vuk Pavkovic, Vladica Zivkovic, Nenad Milakovic, Stefan Todorovic, Marko Vulin, Nikola Puric, Bruno Miguel Gomes Pires. – Muttenz: Janic Heid, Marco Tiefenthal, Gordan Peric, Fabrizio D Aprile, Mattia Calamaio, Alessio Marino, Ferdian Rama, Edmond Tahiri, Jonas Klotz, Burak Hacilar, Stéphan Berger. – Verwarnungen: 67. Ferdian Rama, 75. Nikola Milenkovic, 87. Marco Tiefenthal.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

