2. Liga Überraschungssieg für Sissach gegen Wallbach – Siegtreffer in allerletzter Minute Überraschender Sieg für Sissach: Das Team auf Tabellenrang 13 hat am Samstag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Wallbach (5. Rang) zuhause 4:3 geschlagen. Zugleich war es für Sissach im zehnten Spiel der erste Sieg der Saison. 24.10.2021, 16.40 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Sissach: Severin Isler brachte seine Mannschaft in der 26. Minute 1:0 in Führung. Wallbach glich in der 31. Minute durch Maxime Kempfer aus. Maxime Kempfer war es auch, der in der 39. Minute die 2:1-Führung für Wallbach herstellte.

Der Ausgleich für Sissach fiel in der 62. Minute (Severin Isler). Manuel Guarda erzielte in der 64. Minute den Führungstreffer zum 3:2 für Wallbach. Durch Penalty kam es in der 72. Minute zum Ausgleich für Sissach. Daniel Rickenbacher verwandelte erfolgreich. In den Schlussminuten machte Jan Hugenschmidt alles klar. Sein Treffer in der 91. Minute zum 4:3 sicherte Sissach den Sieg.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Luca Rust von Sissach erhielt in der 65. Minute die gelbe Karte.

In den bisherigen Spielen ist Sissach nicht aufgefallen mit einer besonders starken Offensive, beträgt der Tore-Schnitt doch 1. Das bedeutet, dass Sissach die zwölftbeste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 14 mit durchschnittlich 3.3 zugelassenen Toren pro Spiel.

Dass Wallbach so viele Gegentore hinnehmen muss, kommt eher selten vor. Im Schnitt lässt das Team 1.2 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach zehn Spielen, in denen die Defensive 11 Tore hinnehmen musste (Rang 4).

Sissach bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit drei Punkten auf Rang 13. Der erste Sieg der Saison für Sissach folgt nach sechs Niederlagen und drei Unentschieden. Sissach konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Für Sissach geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Amicitia Riehen (Platz 11) weiter. Die Partie findet am 30. Oktober statt (19.00 Uhr, Grendelmatte, Riehen).

Nach der Niederlage büsst Wallbach einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 15 Punkten auf Rang 6. Wallbach hat bisher viermal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Wallbach spielt zum nächsten Mal zuhause gegen BSC Old Boys (Platz 9). Zu diesem Spiel kommt es am 30. Oktober (18.30 Uhr, Buhnacker, Wallbach).

Telegramm: SV Sissach - FC Wallbach-Zeiningen 4:3 (1:2) - Sportzentrum Tannenbrunn, Sissach – Tore: 26. Severin Isler 1:0. 31. Maxime Kempfer 1:1. 39. Maxime Kempfer 1:2. 62. Severin Isler 2:2. 64. Manuel Guarda 2:3. 72. Daniel Rickenbacher (Penalty) 3:3.91. Jan Hugenschmidt 4:3. – Sissach: Ilir Misini, Luca Rust, Necati Türkyilmaz, Fidan Hajdari, Jan Hugenschmidt, Joel Roth, Daniel Rickenbacher, Edison Isenaj, Manuel Albisser, Roberto Dellolio, Severin Isler. – Wallbach: Enrico Kaufmann, Simon Jegge, Luca Guarda, Timo Kaufmann, Pascal Stocker, Florian Guarda, Benjamin Guarda, Tobias Thommen, Roberto Rochelin, Maxime Kempfer, Manuel Guarda. – Verwarnungen: 65. Luca Rust.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Pratteln - FC Amicitia Riehen 3:0, FC Allschwil - SV Muttenz 5:1, FC Birsfelden - FC Möhlin-Riburg/ACLI 0:1, FC Gelterkinden - FC Dardania 2:3, SV Sissach - FC Wallbach-Zeiningen 4:3

Tabelle: 1. FC Pratteln 10 Spiele/25 Punkte (26:8). 2. FC Allschwil 10/22 (26:9), 3. FC Aesch 10/21 (33:12), 4. FC Reinach 10/18 (23:21), 5. FC Dardania 11/17 (25:25), 6. FC Wallbach-Zeiningen 9/15 (14:11), 7. FC Möhlin-Riburg/ACLI 10/13 (17:15), 8. SV Muttenz 10/12 (18:23), 9. BSC Old Boys 9/11 (15:16), 10. FC Gelterkinden 10/10 (13:19), 11. FC Amicitia Riehen 10/5 (8:24), 12. FC Birsfelden 10/4 (12:26), 13. SV Sissach 9/3 (9:30), 14. NK Pajde 0/0 (0:0).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.10.2021 13:32 Uhr.