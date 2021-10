3. Liga, Gruppe 2 Überraschungssieg für Stein gegen Münchenstein FC Stein hat am Samstag gegen Münchenstein FC die Überraschung geschafft: Die 14.-platzierte Mannschaft siegt zuhause gegen das drittklassierte Team, und das klar mit 5:2. 23.10.2021, 23.02 Uhr

(chm)

In der zweiten Halbzeit erzielte Stein über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren drei. Zur Halbzeitpause war das Team 2:0 in Führung gelegen.

Münchenstein FC waren zwei Tore vergönnt, nämlich zum 1:3 (70. Minute) und zum 2:3 (80. Minute).

Die Torschützen für Stein waren: Nicola Weiss (2 Treffer), Michael Weiss (1 Treffer), Kreshnik Muja (1 Treffer) und Fabian Hug (1 Treffer). Die Torschützen für Münchenstein FC waren: Loris Lüdi und Eric Fluri.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Stein erhielten Jarmo Rüede (50.) und Kreshnik Muja (90.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Münchenstein FC, Thierry Schweizer (57.) kassierte sie.

Die Abwehr von Münchenstein FC kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 29 Gegentore in zehn Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.9 Toren pro Match (Rang 10).

Dank dem Sieg liegt Stein neu über dem Strich. Zehn Punkte bedeuten Rang 12. Es macht damit einen Sprung um zwei Plätze. Neu am Tabellenende liegt NK Posavina. Stein hat bisher dreimal gewonnen, sechsmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Stein in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team AS Timau Basel. Zu diesem Spiel kommt es am Mittwoch (27. Oktober) (19.30 Uhr, Rankhof, Basel).

Nach der Niederlage büsst Münchenstein FC zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 17 Punkten auf Rang 5. Münchenstein FC hat bisher fünfmal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Münchenstein FC zuhause auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das 14.-platzierte NK Posavina. Diese Begegnung findet am Dienstag (26. Oktober) statt (20.00 Uhr, Sportplatz Au, Münchenstein).

Telegramm: FC Stein - FC Münchenstein 5:2 (2:0) - Bustelbach, Stein – Tore: 19. Michael Weiss 1:0. 31. Fabian Hug 2:0. 60. Nicola Weiss 3:0. 70. Eric Fluri 3:1. 80. Loris Lüdi 3:2. 84. Nicola Weiss 4:2. 88. Kreshnik Muja 5:2. – Stein: Marco Schlatter, Jarmo Rüede, Luca Laneri, Lirim Gashi, Nikola Caktas, Jan-Arjen Van Heel, David Locher, Michael Weiss, Nicola Weiss, Fabian Hug, Mateo Caktas. – Münchenstein FC: Alessandro Scerna, Nico Cancedda, Thierry Vogel, Thierry Schweizer, Marco Di Benedetto, Luca Ritter, Adrian Schweizer, Dimitri Schärer, Nico Hauser, Matteo Saracino, Simone Del Tufo. – Verwarnungen: 50. Jarmo Rüede, 57. Thierry Schweizer, 90. Kreshnik Muja.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Lausen 72 - NK Alkar 7:2, FC Schwarz-Weiss a - SV Muttenz 2:2, FC Stein - FC Münchenstein 5:2, NK Posavina - FC Rheinfelden 0:4, FC Liestal - FC Amicitia Riehen 7:2

Tabelle: 1. AS Timau Basel 9 Spiele/22 Punkte (37:15). 2. FC Schwarz-Weiss a 10/21 (30:18), 3. FC Liestal 10/20 (36:19), 4. FC Rheinfelden 10/19 (23:19), 5. FC Münchenstein 10/17 (33:29), 6. NK Alkar 10/13 (25:28), 7. FC Lausen 72 10/12 (25:23), 8. SV Muttenz 10/12 (17:23), 9. FC Reinach 9/11 (23:26), 10. SC Münchenstein 9/11 (14:21), 11. FC Allschwil 9/10 (20:22), 12. FC Stein 10/10 (31:30), 13. FC Amicitia Riehen 10/7 (19:37), 14. NK Posavina 10/7 (15:38).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.10.2021 22:59 Uhr.