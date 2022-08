4. Liga, Gruppe 1 Virtus Liestal mit Auswärtserfolg bei Rheinfelden 1909 im Auftaktspiel Sieg für Virtus Liestal gegen Rheinfelden 1909 zum Saisonauftakt. Das Resultat: 4:2. 21.08.2022, 13.02 Uhr

Das Skore eröffnete David Bürki in der 17. Minute. Er traf für Virtus Liestal zum 1:0. In der 23. Minute traf Luca Ferretti für Rheinfelden 1909 zum 1:1-Ausgleich. Nico De Simone schoss Virtus Liestal in der 26. Minute zur 2:1-Führung.

Virtus Liestal baute die Führung in der 37. Minute (Stefano Petrucci) weiter aus (3:1). Ryan Odero Were baute in der 82. Minute die Führung für Virtus Liestal weiter aus (4:1). Den Schlussstand stellte Luca Ferretti in der 90. Minute her, als er für Rheinfelden 1909 auf 2:4 verkürzte.

Gelbe Karten gab es bei Rheinfelden 1909 für Tolga Deniz (29.), Gianni Parrillo (76.) und Furkan Junuzi (87.). Gelbe Karten gab es bei Virtus Liestal für Leonardo Tufilli (58.) und Alexandere Burkhalter (60.).

Virtus Liestal reiht sich nach dem Spiel auf Rang 4 ein. Als nächstes trifft Virtus Liestal daheim mit FC Laufenburg-Kaisten (Rang 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 27. August statt (17.30 Uhr, Stadion Gitterli, Liestal).

Nach dem ersten Spiel steht Rheinfelden 1909 auf dem achten Rang. Im nächsten Spiel kriegt es Rheinfelden 1909 auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Eiken. Die Partie findet am 27. August statt (18.00 Uhr, Sportanlage Netzi, Eiken,).

Telegramm: FC Rheinfelden 1909 - AC Virtus Liestal 2:4 (1:3) - Im Schiffacker, Rheinfelden – Tore: 17. David Bürki 0:1. 23. Luca Ferretti 1:1. 26. Nico De Simone 1:2. 37. Stefano Petrucci 1:3. 82. Ryan Odero Were 1:4. 90. Luca Ferretti 2:4. – Rheinfelden 1909: Tim Mathys, Emre Colak, Niro Perez, Eric Benz, Aidan Müller, Luca Ferretti, Tolga Deniz, Yannic Baumann, Jerome Ammann, Gianni Parrillo, Görkem Yildiz. – Virtus Liestal: Alessandro Allegra, Ognien Colovic, Alessandro Basile, Riccardo Basile, Radovan Colovic, David Bürki, Riccardo Costanzo, Leonardo Tufilli, Fabio Petrucci, Cyrill Ilg, Nico De Simone. – Verwarnungen: 29. Tolga Deniz, 58. Leonardo Tufilli, 60. Alexandere Burkhalter, 76. Gianni Parrillo, 87. Furkan Junuzi.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

