4. Liga, Gruppe 1 Virtus Liestal mit Sieg gegen Laufenburg-Kaisten Sieg für Virtus Liestal: Gegen Laufenburg-Kaisten gewinnt das Team am Samstag zuhause 4:2. 28.08.2022, 09.50 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Virtus Liestal: Stefano Petrucci brachte seine Mannschaft in der 40. Minute 1:0 in Führung. Riccardo Costanzo sorgte in der 65. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Virtus Liestal. Der Anschlusstreffer für Laufenburg-Kaisten zum 1:2 kam in der 70. Minute. Verantwortlich dafür war Ernest Pacak.

Gleichstand war in der 81. Minute hergestellt: Nedeljko Brankovic traf für Laufenburg-Kaisten. In der 87. Minute gelang Andreas Schmidlin der Führungstreffer zum 3:2 für Virtus Liestal. In der 95. Minute sorgte Stefano Petrucci für den Schlusspunkt: er traf zum 4:2 für Virtus Liestal.

Bei Virtus Liestal gab es vier gelbe Karten. Die einzige gelbe Karte bei Laufenburg-Kaisten erhielt: Alejandro Ritz (20.)

Virtus Liestal liegt nach Spiel 2 auf Rang 1. Im nächsten Spiel trifft Virtus Liestal auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das achtplatzierte FC Oberdorf. Diese Begegnung findet am Dienstag (30. August) statt (20.00 Uhr, z'Hof, Oberdorf).

In der Tabelle steht Laufenburg-Kaisten nach dem zweiten Spiel auf Rang 11. Im nächsten Spiel kriegt es Laufenburg-Kaisten daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Eiken. Diese Begegnung findet am 3. September statt (20.00 Uhr, Blauen, Laufenburg).

Telegramm: AC Virtus Liestal - FC Laufenburg-Kaisten 4:2 (1:0) - Stadion Gitterli, Liestal – Tore: 40. Stefano Petrucci 1:0. 65. Riccardo Costanzo 2:0. 70. Ernest Pacak 2:1. 81. Nedeljko Brankovic 2:2. 87. Andreas Schmidlin 3:2. 95. Stefano Petrucci 4:2. – Virtus Liestal: Alessandro Allegra, Ognien Colovic, Alessandro Basile, Simon Mirakaj, Radovan Colovic, David Bürki, Riccardo Costanzo, Leonardo Tufilli, Alexandere Burkhalter, Stefano Petrucci, Fabio Petrucci. – Laufenburg-Kaisten: Mathias Gehrig, Alejandro Ritz, Antonio Fiore, Giuseppe Iudici, Thilaksan Selvaratnam, Janis Senn, Steve Grossenbacher, Nedeljko Brankovic, Raphael Sigstein, Dashnor Hoti, Benjamin Etter. – Verwarnungen: 20. Alejandro Ritz, 20. Stefano Petrucci, 70. Alessandro Allegra, 73. Leonardo Tufilli, 83. Simon Mirakaj.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 28.08.2022 09:48 Uhr.