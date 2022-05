4. Liga, Gruppe 1 Wallbach bezwingt auswärts Frenkendorf – Andreas Stocker mit Siegtor Wallbach behielt im Spiel gegen Frenkendorf am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 2:1. 02.05.2022, 02.08 Uhr

(chm)

Wallbach geriet zunächst in Rückstand, als Timo Patrik Helbling in der 37. Minute Frenkendorf 1:0 in Front brachte. Wallbach drehte aber das Spiel innerhalb von acht Minuten. Zuerst erzielte Timm Bienz (68.) den Ausgleich. Andreas Stocker schoss kurz darauf das Siegtor zum 2:1 für Wallbach.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Wallbach erhielten Diego Alletto (87.), Andreas Stocker (92.) und Thomas Aranyi (94.) eine gelbe Karte. Frenkendorf behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Die Tabellensituation bleibt für Wallbach unverändert. 25 Punkte bedeuten Rang 5. Wallbach hat bisher siebenmal gewonnen, fünfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Wallbach geht es zuhause gegen FC Rheinfelden 1909 (Platz 9) weiter. Das Spiel findet am 7. Mai statt (18.00 Uhr, Unter Reben, Zeiningen).

Nach der Niederlage büsst Frenkendorf einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 27 Punkten auf Rang 4. Für Frenkendorf war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Frenkendorf spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Kaiseraugst (Platz 7). Die Partie findet am 7. Mai statt (18.00 Uhr, Im Liner, Kaiseraugst).

Telegramm: FC Frenkendorf - FC Wallbach-Zeiningen 1:2 (1:0) - Sportplatz Kittler, Frenkendorf – Tore: 37. Timo Patrik Helbling 1:0. 68. Timm Bienz 1:1. 76. Andreas Stocker 1:2. – Frenkendorf: Roy Gradl, Gianluca Padula, Eren Tasdelen, Fabio Pongan, Giuseppe Colangelo, Kagiso Schnyder, Cyrill Ilg, Denny Gari, Lasse Spycher, Boze Mijoc, Timo Patrik Helbling. – Wallbach: Bakir Baltic, Philippe Baldinger, Diego Alletto, Ramon Rutishauser, Andreas Schlienger, Thomas Aranyi, Simon Bitter, Timm Bienz, Oliver Spähni, Haris Malmudirevic, Nicolas von Philipsborn. – Verwarnungen: 87. Diego Alletto, 92. Andreas Stocker, 94. Thomas Aranyi.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.05.2022 02:02 Uhr.