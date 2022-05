4. Liga, Gruppe 1 Wallbach gewinnt deutlich gegen Rheinfelden Wallbach behielt im Spiel gegen Rheinfelden am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 5:0. 08.05.2022, 15.36 Uhr

(chm)

In der 11. Minute war es an Timm Bienz, Wallbach 1:0 in Führung zu bringen. Mit seinem Tor in der 37. Minute brachte Nicolas von Philipsborn Wallbach mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Mit einem weiteren Tor sorgte Nicolas von Philipsborn in der 61. Minute für das 3:0 für Wallbach.

Wallbach erhöhte in der 85. Minute seine Führung durch Francesco Alletto weiter auf 4:0. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Silvan Füglister in der 90. Minute, als er für Wallbach zum 5:0 traf.

Gelbe Karten gab es bei Wallbach für Diego Alletto (73.) und Haris Malmudirevic (77.). Keine einzige Karte erhielt Rheinfelden.

Zahlreiche Gegentore sind für Rheinfelden ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 2.8 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 16 Spielen, in denen die Defensive 51 Tore hinnehmen musste (Rang 10).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Wallbach. Das Team liegt mit 28 Punkten auf Rang 4. Wallbach hat bisher achtmal gewonnen, fünfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Wallbach spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Kaiseraugst (Platz 7). Zu diesem Spiel kommt es am 21. Mai (18.00 Uhr, Im Liner, Kaiseraugst).

Für Rheinfelden hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwölf Punkten auf Rang 9. Rheinfelden hat bisher dreimal gewonnen, zehnmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Rheinfelden spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Kaiseraugst (Platz 7). Das Spiel findet am 14. Mai statt (20.00 Uhr, Im Schiffacker, Rheinfelden).

Telegramm: FC Wallbach-Zeiningen - FC Rheinfelden 1909 5:0 (2:0) - Unter Reben, Zeiningen – Tore: 11. Timm Bienz 1:0. 37. Nicolas von Philipsborn 2:0. 61. Nicolas von Philipsborn 3:0. 85. Francesco Alletto 4:0. 90. Silvan Füglister 5:0. – Wallbach: Bakir Baltic, Diego Alletto, Mirco Senn, Nicolas von Philipsborn, Oliver Kalt, Timm Bienz, Simon Bitter, Branko Popovic, Ramon Rutishauser, Oliver Spähni, Haris Malmudirevic. – Rheinfelden: Marlo Gentili, Aidan Müller, Dario Freiermuth, Halilcan Cetin, Luca Minotti, Yasarcan Cetin, Gianni Parrillo, Arda Izgi, Yusuf Karadeniz, Ibrahim Karadeniz, Görkem Yildiz. – Verwarnungen: 54. Samir Etemovic, 73. Diego Alletto, 76. Isyan Atesci, 77. Haris Malmudirevic, 78. Marlo Gentili.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 08.05.2022 15:33 Uhr.