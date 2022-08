4. Liga, Gruppe 1 Wallbach holt sich erste Punkte bei Sieg gegen Sissach Wallbach hat sein zweites Spiel für sich entschieden: Gegen Sissach setzt es zuhause ein 5:2 ab. 26.08.2022, 09.25 Uhr

(chm)

Die Mehrzahl der Tore erzielte Wallbach in der ersten Halbzeit, nämlich deren drei. In der zweiten Halbzeit erhöhte Wallbach noch auf 5:2.

Sissach waren zwei Tore vergönnt, nämlich zum 1:3 (55. Minute) und zum 2:4 (84. Minute).

Die Torschützen für Wallbach waren: Timo Patrik Helbling (2 Treffer), Pascal Hasler (2 Treffer) und Andreas Stocker (1 Treffer). Die Torschützen für Sissach waren: Gustavo Lourenco Goncalves und Alban Asani.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Sissach erhielten Alex Nyarko (19.) und Arion Musliu (48.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Wallbach, Timo Patrik Helbling (62.) kassierte sie.

In der Tabelle steht Wallbach nach dem zweiten Spiel auf Rang 7. Für Wallbach geht es auswärts gegen FC Rheinfelden 1909 (Platz 11) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 3. September (20.00 Uhr, Im Schiffacker, Rheinfelden).

In der Tabelle steht Sissach nach dem zweiten Spiel auf Rang 12. Im nächsten Spiel kriegt es Sissach in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Frenkendorf. Das Spiel findet am 3. September statt (20.15 Uhr, Sportzentrum Tannenbrunn, Sissach).

Telegramm: FC Wallbach-Zeiningen - SV Sissach 5:2 (3:0) - Unter Reben, Zeiningen – Tore: 22. Pascal Hasler 1:0. 32. Timo Patrik Helbling 2:0. 39. Andreas Stocker 3:0. 55. Alban Asani 3:1. 65. Timo Patrik Helbling 4:1. 84. Gustavo Lourenco Goncalves 4:2. 92. Pascal Hasler 5:2. – Wallbach: David Waldmeier, Philippe Kummli, Andreas Stocker, Ramon Rutishauser, Jonas Freiermuth, Pascal Hasler, Dario Guarda, Elio Hauck, Philippe Baldinger, Timo Patrik Helbling, Haris Malmudirevic. – Sissach: Marc Kühn, Arion Musliu, Davud Mehic, Joel Chretien, Gustavo Lourenco Goncalves, Florent Duraki, Alban Asani, Alex Nyarko, Eric Pflanz, Olivier Lerch, Gian Marti. – Verwarnungen: 19. Alex Nyarko, 48. Arion Musliu, 62. Timo Patrik Helbling.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.08.2022 09:22 Uhr.