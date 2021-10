2. Liga Wallbach setzt Siegesserie auch gegen Birsfelden fort Wallbach setzt seine Siegesserie auch gegen Birsfelden fort. Das 3:1 zuhause am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie. 04.10.2021, 01.13 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Owen Connolly in der 13. Minute. Er traf für Wallbach zum 1:0. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Wallbach stellte Timo Kaufmann in Minute 41 her. Manuel Guarda baute in der 78. Minute die Führung für Wallbach weiter aus (3:0). Es war ein Elfmeter Ricardo Luis Ribeiro Soares sorgte in der Schlussphase noch für Resultatkosmetik für Birsfelden: er traf in der 85. Minute zum 1:3

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Birsfelden sah Kevin Schiffer (77.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Birsfelden weitere fünf gelbe Karten. Bei Wallbach erhielten Owen Connolly (24.) und Timo Kaufmann (69.) eine gelbe Karte.

Zahlreiche Gegentore sind für Birsfelden ein relativ häufiges Phänomen. Die total 21 Gegentore in sieben Spielen bedeuten einen Schnitt von 3 Toren pro Match (Rang 13).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Wallbach. Mit 13 Punkten liegt das Team auf Rang 4. Für Wallbach ist es der dritte Sieg in Serie.

Auf Wallbach wartet im nächsten Spiel das fünftplatzierte Team FC Allschwil, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 9. Oktober statt (17.00 Uhr, Im Brüel, Allschwil,).

Für Birsfelden hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit einem Punkt auf Rang 13. Birsfelden hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Sechs Spiele gingen verloren.

Birsfelden trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf FC Amicitia Riehen (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 9. Oktober statt (17.00 Uhr, Sternenfeld, Birsfelden).

Telegramm: FC Wallbach-Zeiningen - FC Birsfelden 3:1 (2:0) - Buhnacker, Wallbach – Tore: 13. Owen Connolly 1:0. 41. Timo Kaufmann 2:0. 78. Manuel Guarda (Penalty) 3:0.85. Ricardo Luis Ribeiro Soares 3:1. – Wallbach: Enrico Kaufmann, Simon Jegge, Timo Kaufmann, Luca Guarda, Manuel Schärer, Florian Guarda, Owen Connolly, Yannik Hunkeler, Maxime Kempfer, Dario Guarda, Manuel Guarda. – Birsfelden: Kushtrim Jusaj, David Lehmann, Carmelo Fontana, Kevin Schiffer, Denijel Savic, Kerem Uzakgider, Ricardo Luis Ribeiro Soares, Alessio Zarola, Ruben Kotlar, Jann Erhard, Ruben Antonio Flores Mora. – Verwarnungen: 24. Owen Connolly, 45. Alessio Zarola, 54. Denijel Savic, 68. Ozan Günes, 69. Timo Kaufmann, 70. Jann Erhard, 92. Carmelo Fontana – Ausschluss: 77. Kevin Schiffer.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Aesch - SV Sissach 9:2, FC Möhlin-Riburg/ACLI - FC Gelterkinden 0:1, FC Wallbach-Zeiningen - FC Birsfelden 3:1

Tabelle: 1. FC Pratteln 7 Spiele/18 Punkte (18:7). 2. FC Aesch 8/17 (27:8), 3. FC Reinach 7/15 (18:12), 4. FC Wallbach-Zeiningen 7/13 (12:9), 5. FC Allschwil 6/12 (13:6), 6. BSC Old Boys 7/10 (12:12), 7. FC Gelterkinden 8/10 (10:13), 8. SV Muttenz 6/9 (13:12), 9. FC Dardania 8/8 (17:22), 10. FC Möhlin-Riburg/ACLI 8/7 (12:14), 11. SV Sissach 7/3 (8:22), 12. FC Amicitia Riehen 6/2 (5:17), 13. FC Birsfelden 7/1 (10:21), 14. NK Pajde 0/0 (0:0).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.10.2021 01:09 Uhr.