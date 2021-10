4. Liga, Gruppe 1 Wallbach und Kaiseraugst spielen Remis Im Spiel zwischen Wallbach und Kaiseraugst hat es zwar viele Tore gegeben, aber keinen Sieger. Die Teams trennten sich 3:3. 17.10.2021, 04.35 Uhr

(chm)

Beide Teams gingen im Spiel einmal in Führung. Den Ausgleich zum 3:3 schaffte Kaiseraugst in der 74. Minute.

Wallbach war zwischenzeitlich mit 3:1 (48. Minute) in Führung, konnte den Vorsprung aber nicht über die Runden bringen.

In der 43. Minute erzielte Nicolas von Philipsborn für Wallbach die 2:1-Führung. In der 48. Minute baute Simon Bitter den Vorsprung für Wallbach auf zwei Tore aus (3:1). Der Anschlusstreffer für Kaiseraugst zum 2:3 kam in der 62. Minute. Verantwortlich dafür war Riccardo Salvioli. Das letzte Tor der Partie und somit den Ausgleich der Partie schoss Burak Yildiz (74. Minute) für Kaiseraugst.

Auch Kaiseraugst war im Spiel zeitweise vorne gelegen, nämlich 1:0 (19. Minute).

Im Spiel gab es total sieben Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Kaiseraugst. Gelbe Karten gab es bei Wallbach für Thomas Aranyi (45.), Diego Alletto (73.) und Ramon Rutishauser (93.).

Die Tabellensituation hat sich für Wallbach nicht verändert. Das Team liegt mit 14 Punkten auf Rang 6. Wallbach hat bisher viermal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Wallbach geht es auf fremdem Terrain gegen FC Laufenburg-Kaisten (Platz 8) weiter. Diese Begegnung findet am 23. Oktober statt (18.00 Uhr, Blauen, Laufenburg).

Für Kaiseraugst hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 7. Kaiseraugst hat bisher dreimal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Kaiseraugst spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen AC Rossoneri (Platz 12). Zu diesem Spiel kommt es am 23. Oktober (19.00 Uhr, Bifang, Lausen).

Telegramm: FC Wallbach-Zeiningen - FC Kaiseraugst 3:3 (2:1) - Unter Reben, Zeiningen – Tore: 19. Altin Shabani 0:1. 40. Branko Popovic 1:1. 43. Nicolas von Philipsborn 2:1. 48. Simon Bitter 3:1. 62. Riccardo Salvioli 3:2. 74. Burak Yildiz 3:3. – Wallbach: Nikolas Sommer, Diego Alletto, Ramon Rutishauser, Oliver Kalt, Mirco Senn, Simon Bitter, Branko Popovic, Francesco Alletto, Jonas Freiermuth, Thomas Aranyi, Nicolas von Philipsborn. – Kaiseraugst: Flamur Beqiraj, Raul Lara, Daniele Nicastro, Severin Guthauser, Nikolla Gjergjaj, Gianluca Salvioli, Danino Sinkovic, Alejandro Andenmatten, Riccardo Salvioli, Lucien Hassenforder, Altin Shabani. – Verwarnungen: 38. Danino Sinkovic, 45. Thomas Aranyi, 65. Gianluca Salvioli, 72. Rayan Kouachi, 73. Diego Alletto, 91. Burak Yildiz, 93. Ramon Rutishauser.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 1: AC Virtus Liestal - AC Rossoneri 7:1, FC Oberdorf - FC Diegten Eptingen 2:2, SV Sissach - FC Eiken 0:0, FC Frenkendorf - FC Pratteln 3:1, FC Wallbach-Zeiningen - FC Kaiseraugst 3:3, FC Rheinfelden - FC Laufenburg-Kaisten 1:3

Tabelle: 1. FC Frenkendorf 9 Spiele/21 Punkte (26:17). 2. FC Eiken 9/19 (25:11), 3. FC Oberdorf 9/18 (24:11), 4. AC Virtus Liestal 9/18 (31:20), 5. FC Pratteln 9/17 (29:18), 6. FC Wallbach-Zeiningen 9/14 (25:21), 7. FC Kaiseraugst 9/11 (24:22), 8. FC Laufenburg-Kaisten 9/10 (15:16), 9. FC Diegten Eptingen 9/8 (13:29), 10. FC Rheinfelden 9/8 (17:23), 11. SV Sissach 9/5 (11:30), 12. AC Rossoneri 9/4 (6:28).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.10.2021 04:32 Uhr.