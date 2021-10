2. Liga Wallbach und Pratteln spielen Remis Das Resultat im Spiel zwischen Wallbach und Pratteln lautet 1:1. 17.10.2021, 19.00 Uhr

Das 0:1 erzielte Luca Sarro in der 34. Minute. Den Ausgleich erzielte Tobias Thommen in der 58. Minute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Pratteln sah Idriz Basic (45.) die rote Karte. Gelb erhielt Idriz Basic (16.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Wallbach, Manuel Guarda (37.) kassierte sie.

Wallbach rückt mit dem Unentschieden in der Tabelle nach vorne:

Das Team liegt mit 15 Punkten auf Rang 4.

Das Team verbessert sich um einen Platz.

Wallbach hat bisher viermal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Wallbach auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zwölftplatzierte SV Sissach. Zu diesem Spiel kommt es am 23. Oktober (18.00 Uhr, Sportzentrum Tannenbrunn, Sissach).

Pratteln bleibt trotz dem Unentschieden auf dem ersten Platz. Das Team hat nunmehr 22 Punkte. Pratteln hat bisher siebenmal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Pratteln spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Amicitia Riehen (Rang 11). Zu diesem Spiel kommt es am 23. Oktober (17.00 Uhr, In den Sandgruben, Pratteln).

Telegramm: FC Wallbach-Zeiningen - FC Pratteln 1:1 (0:1) - Buhnacker, Wallbach – Tore: 34. Luca Sarro 0:1. 58. Tobias Thommen 1:1. – Wallbach: Enrico Kaufmann, Timo Kaufmann, Simon Jegge, Kevin Haugg, Luca Guarda, Pascal Stocker, Tobias Thommen, Florian Guarda, Yannik Hunkeler, Benjamin Guarda, Manuel Guarda. – Pratteln: Salem Fahdy, Riccardo Costanzo, Meriton Neziraj, Yannic Cotting, Arian Balazi, Talha Esastürk, Uros Ilic, Alexandre Costa Da Silva, Jose Argenis Pichardo Santos, Idriz Basic, Luca Sarro. – Verwarnungen: 16. Idriz Basic, 37. Manuel Guarda – Ausschluss: 45. Idriz Basic.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Aesch - FC Gelterkinden 3:1, FC Amicitia Riehen - FC Allschwil 0:2, FC Wallbach-Zeiningen - FC Pratteln 1:1, FC Dardania - BSC Old Boys 1:0

Tabelle: 1. FC Pratteln 9 Spiele/22 Punkte (23:8). 2. FC Aesch 10/21 (33:12), 3. FC Allschwil 9/19 (21:8), 4. FC Wallbach-Zeiningen 9/15 (14:11), 5. FC Reinach 9/15 (19:21), 6. FC Dardania 10/14 (22:23), 7. SV Muttenz 8/12 (16:16), 8. BSC Old Boys 9/11 (15:16), 9. FC Gelterkinden 9/10 (11:16), 10. FC Möhlin-Riburg/ACLI 9/10 (16:15), 11. FC Amicitia Riehen 9/5 (8:21), 12. SV Sissach 8/3 (9:26), 13. FC Birsfelden 8/1 (10:24), 14. NK Pajde 0/0 (0:0).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga finden Sie auf der Website des FVNWS.

