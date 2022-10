4. Liga, Gruppe 1 Wallbach verliert gegen Seriensieger Kaiseraugst – Severin Guthauser als Matchwinner Kaiseraugst reiht Sieg an Sieg: Gegen Wallbach hat das Team am Samstag bereits den vierten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 2:1 08.10.2022, 23.13 Uhr

(chm)

Kaiseraugst geriet zunächst in Rückstand, als Andreas Stocker in der 19. Minute die zwischenzeitliche Führung für Wallbach gelang. In der 45. Minute glich Kaiseraugst jedoch aus und ging in der 75. Minute in Führung. Torschützen waren Riccardo Salvioli und Severin Guthauser.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Wallbach sah Haris Malmudirevic (10.) die rote Karte. Gelb erhielt Neil Dobmann (61.). Bei Kaiseraugst gab es vier gelbe Karten.

In der Abwehr gehört Kaiseraugst zu den Besten: Im Schnitt lässt das Team 0.7 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach sieben Spielen, in denen die Defensive 5 Tore hinnehmen musste (Rang 1).

Mit dem Sieg rückt Kaiseraugst um einen Platz nach vorne. 16 Punkte bedeuten Rang 4. Kaiseraugst hat bisher fünfmal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Kaiseraugst in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Frenkendorf. Zu diesem Spiel kommt es am Mittwoch (12. Oktober) (20.00 Uhr, Im Liner, Kaiseraugst).

Wallbach liegt nach der Niederlage auf einem Abstiegsplatz. Das Team liegt mit vier Punkten auf Rang 11. Das Team verliert damit einen Platz. Wallbach hat bisher einmal gewonnen, sechsmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Wallbach spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Möhlin-Riburg/ACLI (Platz 7). Die Partie findet am 15. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportzentrum Steinli, Möhlin).

Telegramm: FC Wallbach-Zeiningen - FC Kaiseraugst 1:2 (1:1) - Unter Reben, Zeiningen – Tore: 19. Andreas Stocker (Penalty) 1:0.45. Riccardo Salvioli 1:1. 75. Severin Guthauser 1:2. – Wallbach: Patrick Emmenegger, Ramon Rutishauser, Oliver Kalt, Andreas Stocker, Mirco Senn, Noel Hasler, Timo Patrik Helbling, Pascal Hasler, Haris Malmudirevic, Dennis Lützelschwab, Mattia Brunner. – Kaiseraugst: Alessandro D Onghia, Flavio D Onghia, Daniele Nicastro, Severin Guthauser, Lucien Hassenforder, Islam Sahiti, Davide Emanuele Rianna, Luca Gröflin, Loris Ciaramella, Riccardo Salvioli, Marco Carluccio. – Verwarnungen: 61. Neil Dobmann, 65. Marco Carluccio, 73. Daniele Nicastro, 85. Islam Sahiti, 90. Nexhmedin Sahiti – Ausschluss: 10. Haris Malmudirevic.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Datenstand: 08.10.2022 23:10 Uhr.

