Frauen 3. Liga Wiederum drei Punkte für Telegraph BS bei Sieg gegen Lausen Telegraph BS hat auch sein zweites Spiel für sich entschieden: Gegen Lausen setzt es auswärts ein 4:1 ab. 30.08.2021, 00.49 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Paloma Raulino in der 19. Minute. Sie traf für Telegraph BS zum 1:0. Per Penalty erhöhte Barbara Luder in der 70. Minute zum 2:0 für Telegraph BS. Fabiana Brischetto baute in der 76. Minute die Führung für Telegraph BS weiter aus (3:0).

In der 85. Minute verkleinerte Luzia Reinau den Rückstand von Lausen auf 1:3. Es war ein Elfmeter. Barbara Luder schoss das 4:1 (91. Minute) für Telegraph BS und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Nach dem zweiten Spiel steht Telegraph BS mit sechs Punkten auf dem zweiten Rang. Für Telegraph BS geht es daheim gegen FC Concordia Basel weiter. Das Spiel findet am 5. September statt (11.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Lausen liegt nach Spiel 2 mit null Punkten auf Rang 10. Lausen trifft im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel auf das stark gestartete Team FC Rheinfelden. Zu diesem Spiel kommt es am 7. September (20.00 Uhr, Im Schiffacker, Rheinfelden).

Telegramm: FC Lausen 72 - FC Telegraph BS 1:4 (0:1) - Bifang, Lausen – Tore: 19. Paloma Raulino 0:1. 70. Barbara Luder (Penalty) 0:2.76. Fabiana Brischetto 0:3. 85. Luzia Reinau (Penalty) 1:3.91. Barbara Luder 1:4. – Lausen: Jasmin Hasler, Cynthia Weber, Olivia Plattner, Selina Schneeberger, Michela Hug, Valeria Gurri, Patricia Thommen, Aline de Courten, Marissa Völlmin, Luzia Reinau, Nina Beutling. – Telegraph BS: Anna Schiel, Kirsty Bannon, Barbara Luder, Ramiya Ravichandran, Anina Lutz, Hanna Knauber, Marissa Schraner, Kim Bachofer, Fabiana Brischetto, Giulia Gromo, Paloma Raulino. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 3. Liga: FC Concordia Basel - FC Bubendorf 2:6, FC Lausen 72 - FC Telegraph BS 1:4, FC Arlesheim - FC Reinach 1:0

Tabelle: 1. FC Bubendorf 2 Spiele/6 Punkte (14:2). 2. FC Telegraph BS 2/6 (5:1), 3. FC Rheinfelden 2/4 (5:3), 4. Team Fricktal 2/4 (5:3), 5. FC Concordia Basel 2/3 (7:8), 6. FC Arlesheim 2/3 (3:5), 7. FC Reinach 2/1 (2:3), 8. FC Breitenbach 2/1 (2:4), 9. SV Muttenz 2/0 (0:3), 10. FC Lausen 72 2/0 (1:12).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.08.2021 00:46 Uhr.