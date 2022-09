Frauen 3. Liga Zoë Menzinger führt Rheinfelden 1909 mit vier Toren zum Sieg gegen Bubendorf Sieg für Rheinfelden 1909: Gegen Bubendorf gewinnt das Team am Sonntag zuhause 5:0. 26.09.2022, 11.18 Uhr

(chm)

Das Tor von Zoë Menzinger in der 4. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Rheinfelden 1909. Mit einem weiteren Tor sorgte Zoë Menzinger in der 25. Minute für das 2:0 für Rheinfelden 1909. Zoë Menzinger war es auch, die in der 42. Minute Rheinfelden 1909 weiter in Führung brachte. Ihr dritter Treffer in Folge bedeutete das 3:0.

Zoë Menzinger erzielte nur drei Minuten später auch das 4:0 für Rheinfelden 1909. Das letzte Tor der Partie erzielte Tabea Aebi, die in der 58. Minute die Führung für Rheinfelden 1909 auf 5:0 ausbaute.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Rheinfelden 1909 eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.8 pro Spiel. Das bedeutet, dass Rheinfelden 1909 die sechstbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Rheinfelden 1909 machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit neun Punkten auf Rang 3. Rheinfelden 1909 hat bisher dreimal gewonnen und zweimal verloren.

Rheinfelden 1909 spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen SV Muttenz (Platz 8). Diese Begegnung findet am 2. Oktober statt (15.00 Uhr, Sportplatz Margelacker, Muttenz).

Nach der Niederlage büsst Bubendorf drei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit neun Punkten auf Rang 5. Bubendorf hat bisher dreimal gewonnen und zweimal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Bubendorf in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Gelterkinden. Die Partie findet am Freitag (30. September) statt (20.00 Uhr, Wolfstiege, Gelterkinden).

Telegramm: FC Rheinfelden 1909 - FC Bubendorf 5:0 (4:0) - Im Schiffacker, Rheinfelden – Tore: 4. Zoë Menzinger 1:0. 25. Zoë Menzinger 2:0. 42. Zoë Menzinger 3:0. 45. Zoë Menzinger 4:0. 58. Tabea Aebi 5:0. – Rheinfelden 1909: Benedetta La Piana, Xiaobing Ke, Cinja Sacher, Sara Jenzer, Serena Bühlmann, Eliza Rakovica, Martina Mahrer, Sina Grieder, Gina Aisha Philomena Kayhan, Capa Ruhstaller, Zoë Menzinger. – Bubendorf: Rebecca Sidler, Nina Kosmerlj, Nathalie Wirz, Patricia Hartmann, Eva Vakili Tehami, Svenja Kellerhals, Laila Redjepov, Sarina Antonutti, Erlisa Ibraimi, Amélie Guillod, Laura Sharon Schaub. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 25.09.2022 23:22 Uhr.

