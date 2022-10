3. Liga, Gruppe 1 Zwingen lässt sich von Stein kein Bein stellen – Sandro Piatti trifft zum Sieg Zwingen siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Stein: Der Tabellensiebte siegt zuhause 2:1 gegen den Tabellen-14. 16.10.2022, 08.16 Uhr

(chm)

Der Siegtreffer für Zwingen gelang Sandro Piatti in der 73. Minute. In der 52. Minute hatte Daniel Stegmüller Zwingen in Führung gebracht. Der Ausgleich für Stein fiel in der 56. Minute durch Silvan Ackermann.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Marco Schlatter von Stein erhielt in der 81. Minute die rote Karte.

Die Tabellensituation bleibt für Zwingen unverändert. 13 Punkte bedeuten Rang 7. Zwingen hat bisher viermal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Zwingen auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team AC Rossoneri. Die Partie findet am 22. Oktober statt (17.00 Uhr, Bifang, Lausen).

Stein verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Für Stein war es bereits die siebte Niederlage in Serie.

Für Stein geht es zuhause gegen FC Liestal (Platz 10) weiter. Das Spiel findet am 22. Oktober statt (19.30 Uhr, Bustelbach, Stein).

Telegramm: FC Zwingen - FC Stein 2:1 (0:0) - Sportplatz Eichhölzli, Zwingen – Tore: 52. Daniel Stegmüller 1:0. 56. Silvan Ackermann 1:1. 73. Sandro Piatti 2:1. – Zwingen: Silvan Lüscher, Patrick Müller, Sandro Schütz, Fabian Brunner, Nicola Spano, Dominique Tschabold, Fesnik Jashari, Renato Lisser, Sandy Sprunger, Denojahn Ponnuthurai, Daniel Stegmüller. – Stein: Marco Schlatter, Lirim Gashi, Daniel Lovric, Fabian Näf, Jan-Arjen Van Heel, Jarmo Rüede, Leonardo Toro, Silvan Ackermann, Kevin Strässle, Fabian Hug, Yanis Jung. – Verwarnungen: [[yellows = map(filter(all_cards, a -> a.type == «Verwarnung»), a -> joinStrings(a.minute, «. «, a.player)); list(», «, «false», «,», yellows)]] – Ausschluss: 81. Marco Schlatter.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

