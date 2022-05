3. Liga, Gruppe 1 Zwingen und Concordia Basel teilen sich Punkte Je ein Punkt für Zwingen und Concordia Basel: Die Teams trennen sich 2:0 26.05.2022, 02.13 Uhr

(chm)

Trotz einer 68 Minuten andauernden Führung ging Zwingen lediglich mit einem einzigen Punkt aus dem Spiel.

Das Skore eröffnete Denojahn Ponnuthurai in der 2. Minute. Er traf für Zwingen zum 1:0. Denojahn Ponnuthurai war es auch, der in der 36. Minute Zwingen weiter in Führung brachte. Sein zweiter Treffer in Folge bedeutete das 2:0. Den Zwei-Tore-Vorsprung (0:2) für Concordia BS stellte Ricardo Lahoz Magalhães in Minute 47 her. In der 70. Minute baute der gleiche Ricardo Lahoz Magalhães die Führung für Concordia BS weiter aus.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Keine einzige Karte erhielt Zwingen. Für Concordia Basel gab es keine Karte.

Zwingen hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 2.5 Tore pro Partie.

Zwingen bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 32 Punkte bedeuten Rang 7. Zwingen hat bisher neunmal gewonnen, zehnmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Zwingen spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Black Stars (Platz 4). Das Spiel findet am Samstag (28. Mai) statt (17.00 Uhr, Sportplatz Eichhölzli, Zwingen).

Nach dem Unentschieden büsst Concordia Basel in der Tabelle ein und liegt neu mit 28 Punkten auf Rang 10. Das ist eine Verschlechterung um einen Platz. Concordia Basel hat bisher siebenmal gewonnen, neunmal verloren und siebenmal unentschieden gespielt.

Concordia Basel tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von AC Rossoneri an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (28. Mai) (17.00 Uhr, Bifang, Lausen).

Telegramm: FC Zwingen - FC Concordia Basel 2:2 (2:0) - Sportanlage Grossmatt, Zwingen – Tore: 2. Denojahn Ponnuthurai 1:0. 36. Denojahn Ponnuthurai 2:0. 47. Ricardo Lahoz Magalhães 2:0. 70. Ricardo Lahoz Magalhães 2:0. – Zwingen: Thomas Von Rohr, Luca Labhart, Assuero Camporesi, Steven Hänggi, Sandro Schütz, Jonas Nussbaumer, Denojahn Ponnuthurai, Nicola Spano, Sandy Sprunger, Alessio Piatti, Araveen Kiddinan. – Concordia Basel: Stefan Milincic, Selkan Kül, Berat Karaca, Reto Bornhauser, Ali Riza Körmecli, Vildon Memeti, Elid Basha, Nedjat Memeti, Mulla Davran, Ricardo Lahoz Magalhães, Angelo Di Palma. – Verwarnungen: 83. Angelo Di Palma, 88. Peter Herrmann.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.05.2022 01:04 Uhr.