Wirtepaar gibt Arena-Restaurant ab – der EHC Basel übernimmt

St.-Jakob-Arena Wirtepaar muss nach neun Jahren das Arena-Restaurant abgeben – der EHC Basel übernimmt Mit der Rückkehr in den Profisport will der EHC Basel zusätzliche Gelder aus der Gastronomie generieren. Das Sportamt von Basel-Stadt kommt dem Klub entgegen und übergibt ihm die Führung des Restaurants Arena in der Eishalle. Auch bei FCB-Fans ist die Beiz beliebt. Yann Schlegel 2 Kommentare 24.11.2022, 05.00 Uhr

Die Beiz am Haupteingang der St.-Jakob-Arena ist eine beliebte Adresse im Basler Sportquartier. Kenneth Nars/Archiv

«Wir wussten, dass diese Zeit kommen wird ...» Mit diesen Worten kündigen Nathalie und René Feurer ihrer treuen Kundschaft das nahe Ende an. Worte, in welchen Wehmut liegt.

Auf nächsten Sommer hin hat das Basler Sportamt dem Wirtepaar den Pachtvertrag gekündigt. In ihrer Mitteilung zeigen sich die Wirte gefasst: «Mit dem Aufstieg des EHC Basel mussten wir damit rechnen, dass unser Pachtvertrag gekündigt wird, um dem EHC Basel nebst dem Eis, auch die Gastronomie in der St.-Jakob-Arena zu übergeben.»

Am Telefon schwingt Nathalie Feurers Stimme zwischen Verständnis und Enttäuschung hin und her. «Es war schon unser Baby», sagt sie. «Für uns ist es bitter, weil wir neun Jahre etwas aufgebaut haben.» Damals, als der Eishockeyklub in die Niederungen des Amateursports abgestiegen war, übernahmen sie das Restaurant Arena. Der EHC hatte andere Sorgen, konnte nicht mehr einen Gastronomiebetrieb stemmen.

Eine beliebte Beiz im Sportquartier der Stadt

Nathalie und René Feurer formten die Beiz zu einer beliebten Adresse im Sportquartier St.Jakob. Mitunter wegen der langen Öffnungszeiten. Das Wirtepaar Feurer arbeitete eng mit der nebenan liegenden St.Jakobshalle zusammen, zählte eine langjährige Stammkundschaft. Auch FC Basel-Fans kamen gern in die «Arena».

«Es ist nicht einfach, eine Beiz wie diese zu führen», sagt Nathalie Feurer. «Wir stehen auch zwölf bis 14 Stunden am Tag hier im Einsatz.» Die Leidenschaft für das Wirten, welche das Wirtepaar in sich trug, bekamen die Gäste zu spüren. René Feurer kam als gelernter Koch und langjähriger Wirt im «Schwarzen Bär» und in der «Mühle» in Binningen in die St.-Jakob-«Arena». Nathalie Feurer ergänzte ihn als gelernte Servicefachfrau bestens. Nun möchte das Wirtepaar für nächsten Sommer etwas Neues suchen, sagt Feurer und hofft auf eine passende Lösung.

Selbst im Moment der Enttäuschung ist sie nicht verbittert, hat positive Gedanken für den Basler Eishockeyklub:

«Ich hoffe, der EHC hat Erfolg nächstes Jahr. Es wird für sie auch schwierig mit der ungewissen Situation der Liga.»

Klub will Sponsoren und Gönner anlocken

Der Kanton schreibt auf Anfrage, es sei wichtig zu betonen, dass die Kündigung nichts mit der «Leitung oder Qualität der jetzigen Pächter» zu tun habe. «Es war ein Entscheid zu Gunsten des Sports mit all seinen Auswirkungen.» So will der Kanton dem EHC Basel die Möglichkeit geben, mit der Gastronomie zusätzliche Einnahmen zu erzielen. «Die finanziellen Anforderungen an den Klub sind einiges höher», so das Sportamt.

EHC-Basel-Geschäftsleitungsmitglied Olivier Schäublin ist froh, dass der Eishockeyklub das Restaurant selbst führen darf. In den letzten Jahren habe man darauf hingearbeitet. «Die ganze Hospitality-Verpflegung ist ein wichtiges Element. Als Profiklub möchten wir alles unter einem Dach haben und managen», sagt Schäublin.

In dieser Saison führt der EHC Basel bereits die Süd-Lounge – seit längerem zudem die Buvetten. Mit dem umfassenden Angebot will der Klub auch zusätzliche Sponsoren und Gönner gewinnen. Schäublin sagt: «Der Event findet nicht nur auf dem Eis statt.»

2 Kommentare Chris Jost vor etwa 19 Stunden 2 Empfehlungen Ich war lange Jahre mit diesem Club verbunden, als Spieler in der Jugend,Schiedsrichter über mehrere Jahre und als Fan/Freiwilliger Helfer zu den früheren Nati B Zeiten. Natürlich kenne ich auch die Betreiber des Arena Restaurants. Dieser Entscheidung des Sportamtes kann man nur mit grossem Unverständnis entgegen treten. Da wird zugunsten eines Clubs der sich auf die sportlichen Ziele und konstanter Leistung konzentrieren sollte, ein gut funktionkerendes KMU zerstört die sich über Jahre hinweg einen Namen sowie eine gute Stammkundschaft erarbeitet haben. Dies in der Hoffnung das der EHC nebenbei noch ein paar Kröten mehr verdienen könnte. Sorry liebes Sportamt und lieber EHC, aber das führen eines gut funktionerenden Restaurants sollte man Profis aus dem Fach überlassen, und nicht einem Sportclub. Aber wie auch schonmal erlebt bekommt man den Hals wohl nicht voll genug. 2 Empfehlungen Alle Kommentare anzeigen