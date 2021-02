Super League Bilanz zur Hinrunde: Der FCB ist nicht so gut, wie die Rangierung vermuten liesse Obwohl der FC Basel in einigen Statistiken Ligaspitze ist, sollte er Rang 2 in der Tabelle nicht überbewerten. Céline Feller 05.02.2021, 17.03 Uhr

Nach der Hinrunde rangiert der FCB auf Platz zwei. Das sagt aber mehr über die Gegner als die Stärke der Basler aus. Keystone

Es musste erst der Abend des 4. Februar 2021 werden, bis der Schweizer Fussballfan in einer so aussergewöhnlichen Saison sagen konnte: Die Hinrunde ist beendet. Eineinhalb Monate später als gewohnt ist die Super League in der Hälfte angekommen. Wobei: Es haben mitnichten alle Teams bereits 18 Partien absolviert. Der FC Basel schon, und so kann eine erste Bilanz gezogen werden. Es ist eine, die ambivalent ausfällt.

Beim Blick auf die Tabelle sieht die Welt für die Basler erst einmal gar nicht so schlecht aus. Auf Rang 2 stehend stellt der FCB mit 29 Toren die beste Offensive der Liga. Verfolger Zürich auf Rang 3 ist um fünf Punkte auf Distanz gehalten. Hinzu kommt, dass ein Teil der ligaweit besten Offensive Arthur Cabral ist – mit seinen bereits zehn Toren selbstredend der beste Torschütze. Gerade einmal 20 Abschlüsse benötigte er für diese Ausbeute. Alleine zwei Tore erzielte er im letzten Hinrunden-Spiel.

Ein Mann in Form: Arthur Cabral hat bereits zehn Tore erzielt in dieser Saison. Keystone

Eines, das einmal mehr verdeutlichte, wie effizient der FC Basel in dieser Saison ist. Vier Versuche reichten in Lausanne für drei Tore. Ein exemplarisches Spiel für das effizienteste Team der Super League. Und eines, das mit acht Treffern nach Eckbällen auch in dieser Kategorie Spitzenreiter ist. Ohnehin sind die Standards der Basler eine regelrechte Waffe. Dass Afimico Pululu, einer der besten Basler Akteure der ersten 18 Saisonspielen, auch noch gemeinsam mit Louis Schaub bester Assistgeber ist (sechs Vorlagen), ist so etwas wie das i-Tüpfelchen.



25 Gegentore und damit die zweitschlechteste Abwehr

Doch so schön sich all das liest: Es sagt viel mehr über die Gegner denn über den FCB aus. Denn dass der FC Basel mit seiner Inkonstant, mit seinem schlechtesten Start in die Liga in diesem Jahrtausend und bereits sechs (!) Niederlagen sowie drei Remis dennoch tabellarisch so gut positioniert ist, ist vor allem der ebenfalls nicht vorhandenen Konstanz der Verfolger zu verdanken.

Die Basler weisen zwar offensiv viele positive Fakten auf, aber die 30 Punkte, die geholt wurden, sind eben auch so wenig nach einer Hinrunde wie erst zwei Mal (06/07 und 18/19) seit Einführung der Super League. Beide Male wurde Basel nicht Meister.

Dass der FCB so wenige Punkte ausweist, liegt insbesondere an einer Defensive, die nicht überzeugen kann. Trainer Ciriaco Sforza sagt dazu nach der Partie:

«Wir haben vor allem in den letzten Spielen unnötige Gegentore bekommen. Das regt mich auf»

Neun von den insgesamt 25 Gegentreffern gehen auf die letzten vier Matches zurück. Die Null stand gar nur drei Mal.



Die Basler weisen oft Konzentrationsmängel vor Gegentreffern auf, welche sie wichtige Punkte kosteten. Man denke da nur an das Tor in der Nachspielzeit beim 0:1 in Lugano oder das späte 2:2 von Vaduz im ersten Saisonspiel.

«Wir haben schon relativ viele Gegentore bekommen, das soll nicht so sein», sagt auch Heinz Lindner. Die 25 Gegentore sind nicht nur relativ viel, wie die Basler Nummer 1 richtig bemängelt, sondern hinter Sion gar die zweitschlechteste Defensive aller zehn Teams.

Etwas, was nicht spitzenteam-würdig ist. Als Ziel für die bereits am Sonntag beginnende Rückrunde ruft Lindner folglich aus:



«Wir hatten die defensive Stabilität schon einmal, das müssen wir wieder hinbekommen»

Gepaart mit dem Wunsch, wieder ein attraktives Kombinationsspiel auf den Platz zu bekommen. Denn in der Bilanz dieser Hinrunde sollen nicht nur die harten Fakten, sondern auch die weichen eine Rolle spielen.

Dazu gehört die Ansehnlichkeit des Basler Fussballs, die Freude, welche er auslöst und welche die Spieler auf den Platz bringen. Ruft man sich Valentin Stockers Pausentirade in den Kopf («Das ist eine Katastrophe, was wir spielen») in den Kopf, zeugt das davon, dass auch die Spieler selber wissen: Dieser Fussball ist viel, aber nicht gut. Hinzu kommt, dass der FCB in einem Direktduell mit YB selten in den vergangenen Jahren so unterlegen war wie beim 0:2 im Dezember. Und im Datenvergleich zeigt sich: Basel hat gerade einmal 72 Chancen in allen Spielen herausgespielt. Dass sind 30 weniger als der Meister aus Bern.



Kontinuierlich Qualität dazu gekauft

Dem FCB fehlt es an Philosophie, Freude und vor allem einer Idee. Weit entfernt ist man von Leistungen, die dem Fan den Abend versüssen. So macht der FCB nicht wirklich Spass. Den schönen,spielfreudigen Fussball, den gibt es im Joggeli schon lange nicht mehr, nicht erst, seit Ciriaco Sforza an der Seitenlinie steht. Dabei ist der schöne Fussball doch genau das, wonach sich das Basler Fussballherz sehnt.

Die Spieler wären vorhanden, um diesen Wunsch umzusetzen. Man hat gar das Gefühl, das Kader wurde in dieser Hinrunde nominell immer stärker. Im Verlauf der Spielzeit kamen Timm Klose, Pajtim Kasami, und jetzt auch Amir Abrashi dazu – um nur ein paar Namen zu nennen.

Mit ihm hat sich der FCB Qualität dazu gekauft: Pajtim Kasami. Keystone

Mit ihnen kam aber auch das Alter. Denn diese Hinrunde hat auch gezeigt, dass man beim FCB alles für den kurzfristigen Erfolg tut. Auch Routiniers den Rookies vorziehen. Die Kader gegen Sion und Lugano waren im Schnitt so alt wie seit Urs Fischers Amtszeit in Basel nicht mehr. Es ist eine der negativen Aspekte, neben der rückläufigen Stabilität der Defensive und der andauernden Suche nach einer Spielidee.

All diese Dinge dürfen nicht vergessen werden. Denn es wirkt ein bisschen, als würde sich der Verein von Rang 2 und vier Auswärtssiegen in Serie blenden lassen. Das ist gefährlich. Denn der FCB ist nicht so gut, wie es die Rangierung in einer schwachen Liga vermuten lässt.