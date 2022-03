Nostalgie und Erlösung: Der FC Basel und sein Chipperfield-Moment

Super League Der Chipperfield-Moment: Eine Mischung aus Nostalgie, Aufbruch und Erlösung für den FCB Der FC Basel tut sich gegen Servette sehr lange sehr schwer, profitiert schlussendlich aber doch noch von einem umstrittenen Platzverweis und erobert mit dem 2:0-Sieg Platz 2 zurück. Christoph Kieslich 13.03.2022, 21.17 Uhr

3977 Tage nach dem sein Vater Scott Chipperfield für den FC Basel sein letztes Tor erzielt hat im Joggeli, trifft Liam Chipperfield (links) gegen Servette Genf zum erlösenden 1:0. Freshfocus

Quälend zäh ist sie fast 70 Minuten lang, diese Super-League-Partie zwischen Basel und Servette. Seit 40 Minuten und einem umstrittenen Platzverweis für Moussa Diallo (29.) spielt der FCB in Überzahl, ganz selten ist er so gefährlich wie bei Fabian Freis Volleyschuss, den Ronny Rodelin auf der Linie rettet (66.).

Und dann kommt dieser Chipperfield-Moment, der das Joggeli in eine Art Ekstase versetzt. Eine Mischung aus Nostalgie, Aufbruch und Erlösung. Liam Chipperfield, der Sohn der FCB-Ikone Scott Chipperfield und vor einem Monat erst volljährig geworden, trifft zum 1:0.

Damit gibt es auch keinen Zweifel mehr am Sieger dieser Partie, die Servette nach Gelbrot für Gaël Clichy (85.) zu neunt beendet und hinter die Adam Szalai mit seinem zweiten Treffer im FCB-Trikot mit dem 2:0 den Schlusspunkt setzt.

Die Super League nach der 26. Runde Teletext

Damit hat sich der FCB fürs Erste aus dem Sandwich zwischen den Young Boys und Lugano befreit. Die Tessiner (3:0 in Sion) krallen sich hartnäckig hinter Platz 3 fest, und die kriselnden Young Boys verlieren im ersten Spiel nach der Trennung von Trainer David Wagner in Lausanne beim 2:2 erneut in der Nachspiel zwei Punkte. Deshalb muss der (noch) amtierende Meister den FCB vorbeiziehen lassen, der nun auf Platz 2 liegt. Zwölf Punkte sind es bis zum FCZ, dem nach fünfeinhalb Monaten und 17 Partien erstmals wieder eine Niederlage widerfahren ist.

Servette-Trainer Geiger ereifert sich über Rot

Ereifert sich nach dem Spiel über den Platzverweis: Servette-Coach Alain Geiger. Freshfocus

Der Aufreger der ersten Halbzeit ist der Platzverweis für Diallo. Obwohl noch zu weit vom Genfer Tor entfernt, um von einer klaren Chance zu reden und mit mindestens einem Mitspieler ungefähr auf gleicher Höhe, wertet Schiedsrichter Alain Bieri das eher unglückliche Foul an Dan Ndoye als Notbremse. Ein zu strenges Urteil, nicht nur aus Genfer Warte. Servette-Trainer Alain Geiger ereifert sich nach dem Spiel, aus seiner Kritik an Schiedsrichter und Videohelfern wird eine regelrechte Suada. Tenor: «Es war keine rote Karte, und ich verstehe nicht, warum er das nicht am Bildschirm überprüft.» Man kann ihn verstehen.

Der Entscheid spielt den nach dem Europacup-Trip offensichtlich müden Baslern in die Karten. Müsste eigentlich. Doch was sie aus der numerischen Überlegenheit machen, ist gelinde gesagt enttäuschend. Einfallslos. Sie können sogar von Glück sagen, dass der Gegner nichts aus seinen Kontergelegenheiten macht.

Zufrieden sieht anders aus: FCB-Trainer Guillermo Abascal hadert mit der ersten Halbzeit seines Teams. Keystone

Und das gegen ein Servette, dass zwar seine unbestrittenen Qualitäten hat, zuletzt aber mit zwei Kanterniederlagen aus dem St. Jakob-Park abreiste und überhaupt 1998 das letzte Mal in Basel gewonnen hat. «Wir haben die Räume nicht gefunden», sagt Guillermo Abascal. Als der Pausenpfiff ertönt, vergräbt der FCB-Trainer erst das Gesicht in seinen Händen und verwirft sie dann.

Der FCB-Trainer wechselt den Sieg ein

Doch Abascal hat einen Plan. Dazu gehört, dass er Captain Valentin Stocker sowie Darian Males, in Lugano noch Torschütze, aus dem Aufgebot streicht und ungerührt kommentiert: «Ich will den Konkurrenzkampf ankurbeln. Jeder muss sich seinen Platz im Training verdienen.»

Den Sieg wechselt Abascal ein. Liam Millar ersetzt zum Seitenwechsel den fahrigen Joelson Fernandes, der als Startelfdebütant keinerlei Wasserverdrängung einbringen kann. Mit Millar kommt dagegen Sturm und Drang ins Basler Spiel. In der 66. Minute schickt Abascal Chipperfield und Fedor Chalov aufs Feld und damit noch mehr Zugkraft und Entschlossenheit.

Nostalgie, Erlösung und Aufbruch in einem. Über Liam Chipperfields erstes Tor als Profi sagt sein Trainer: Das ist auch wichtig für die Nachwuchsarbeit auf dem Campus. Freshfocus

Über das Premierentor Chipperfields freut sich auch der Trainer. Für den Spieler, aber auch für den Nachwuchscampus, auf dem Chipperfield grossgeworden ist: «Das ist wichtig für die Arbeit in der Akademie und wichtig für die Jungs dort.»

Und den Heimsieg nimmt Absacal auch sehr gerne mit: «Seit Oktober haben wir nicht oft daheim gewonnen.» Erst das zweite Mal, um genau zu sein.

Das Telegramm FC Basel – Servette Genf 2:0 (0:0) St.-Jakob-Park. – 19 041 Zuschauer. – SR Alain Bieri. Tore: 69. Chipperfield (Millar) 1:0. 88. Szalai (Tavares) 2:0. Basel: Lindner; Tavares, Frei, Pelmard, Katterbach; Burger (82. Xhaka), Kasami (46. Palacios); Ndoye (66. Chalov), Esposito (66. Chipperfield), Fernandes (46. Millar); Szalai. Servette: Frick; Diallo, Vouilloz, Sasso, Clichy; Douline (46. Cespedes); Cognat (89. Valls), Imeri (67. Antunes); Stevanovic, Rodelin (67. Oberlin), Schalk (46. Bauer). Bemerkungen: Basel ohne Gebhardt (U21), Lang (krank), Stocker, Males, Djiga (kein Aufgebot), Essiam und Petretta (beide verletzt). – Servette ohne Bedia, Fofana und Sawadogo (alle verletzt). – rote Karte: 29. Diallo (Notbremse). Gelb-Rot: 85. Clichy (Foul). Verwarnungen: Clichy (Reklamieren). 42. Douline (Reklamieren). – 83. Pfostenschuss Millar.

Fünftes Spiel, zweiter Treffer für den FCB: Adam Szalai trifft zum 2:0. Freshfocus