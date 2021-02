Super League Der einen Fluch ist der anderen Segen: Der FCB und seine Verletzungssorgen bei den Aussenverteidiger Seit Saisonbeginn hat der FC Basel Verletzungssorgen bei den Aussenverteidigern. Für einen ist das eine Chance. Céline Feller 13.02.2021, 05.00 Uhr

Ein bisschen könnte man schon meinen, dass der FC Basel verflucht ist. Oder zumindest verhext – von der Verletzungshexe. Seit Beginn der laufenden Spielzeit fehlen immer wieder Spieler. Taulant Xhaka fällt bereits seit August aus, Yannick Marchand kämpfte nach seinem guten Auftritt auf den grossen Bühnen des Europa-League-Viertelfinals und dem Cupfinal gegen einen Bandscheibenvorfall an. Zuletzt konnte er zwar wieder spielen, seit Freitag aber ist klar: Marchand hat einen Rückschlag erlitten. Er wird neuerlich pausieren müssen.

Ein Masterplan, der nicht aufging

So schmerzlich diese beiden Ausfälle sind, oder beispielsweise der ebenfalls seit Freitag bekannte von Julian von Moos (Schlag aufs Knie), die phasenweisen Absenzen von Valentin Stocker oder die späte Rückkehr Luca Zuffis – es ist vor allem eine Position, die den Baslern seit Saisonstart Sorgen macht: Jene der Aussenverteidiger. Ob links oder rechts, die Aussenpositionen scheinen so etwas wie die Achillesferse beim FCB zu sein.

Mit Muskelbündelriss einige

Mit den Zuzügen von Andrea Padula (fix) und Jorge (leihweise bis Ende Saison) dachte man, endlich auf den notorisch nicht breit genug besetzten Positionen optimale Lösungen gefunden zu haben. Mit Jorge einen hoch veranlagten Spieler mit internationaler Erfahrung.

Und mit Andrea Padula ein Talent, das Druck auf die oft fast konkurrenzlosen Raoul Petretta und Silvan Widmer ausüben könnte. So der Masterplan, der jedoch scheiterte. Erst fehlte Petretta anfangs lange, sodass Padula direkt von der Challenge League ins kalte Wasser europäischer K.-o.-Spiele geworfen wurde, und sich erst an den Schwumm dort gewöhnen musste. Selbiges gilt für die Adaption an die Super League.

Die Hierarchie schien geklärt, nachdem im Oktober die «Granate» (Zitat Fabian Frei) Jorge zum FCB stiess. An ihm kam auf der linken Aussenverteidigerposition keiner vorbei. Als Zange mit dem sich in Topform befindenden Widmer schienen die Basler endlich Ruhe zu haben. Aber nicht lange. Es folgten: Eine Corona-Erkrankung bei Widmer, ein Kreuzbandriss bei Jorge, eine Schock-Szene bei Petretta und seit letzter Woche ein Muskelbündelriss im linken Adduktor bei Padula sowie eine Entzündung im Oberschenkel bei Widmer. Zwar befindet sich Letzterer mittlerweile im Aufbau, Einsätze aber kommen zu früh.

Ein positionsfremdes Empfehlungsschreiben

Mit nur einem fitten, nominellen Aussenverteidiger im Kader (Petretta) war Ciriaco Sforza zuletzt gezwungen, zu improvisieren. Und genau das ist ein Segen für einen, der seit seinem Wechsel zum FCB vor einem Jahr vom Glück etwa gleich weit weg war wie aktuell die Aussenverteidiger. Die Rede ist von Jasper van der Werff, dem Rechtsaussen ad interim.

Nach einem ersten Versuch mit ihm als rechter Teil der Viererkette im November in Lugano, ist van der Werff nun seit drei Partien dort jeweils einer der besten Akteure. Dass der gelernte Innenverteidiger positionsfremd spielt, ist ihm nicht anzumerken. Man ist gar versucht zu sagen, dass man aktuell den besten van der Werff im Trikot des FCB sieht. Auch Sfroza lobt ihn:



«Jasper ist sehr polyvalent. Er kann im Zentrum, rechts, oder auch links spielen. Er hat sich in den vergangenen Wochen auch sehr gesteigert in den Trainings. Er ist ehrgeizig, hat diese Einsätze verdient und zahlt das mit guten Leistungen zurück.»

Van der Werff auf rechts, es ist eine positive Entdeckung in dieser Spielzeit. Und für van der Werff vielleicht die letzte Chance, um den Knoten zu lösen. Sein Vertrag in Basel läuft im Sommer aus, eine Kaufoption besteht nicht. Dass ihn die Basler dennoch behalten – unwahrscheinlich.

Aber auch bei RB Salzburg, bei denen er bis Sommer 2022 Vertrag hat, wird er nur spielen, wenn er sich hier entwickelt hat. Mit einem Jahr Verspätung tut er dies nun. Wenn auch anders als gedacht.