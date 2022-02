Super League Der grosse Datenvergleich vor dem Direktduell zwischen dem FC Basel und YB: Wer hat den besseren Kader? Der Direktvergleich der Saisonstatistiken von FCB und YB zeigt, welches Team auf welcher Position besser ist und welches Team die besten Chancen auf eine gelungene Aufholjagd hat. Jakob Weber Jetzt kommentieren 12.02.2022, 05.00 Uhr

Andy Pelmard und Wilfried Kanga werden sich auch am Sonntag wieder im Berner Wankdorf duellieren.

Am Sonntag gastiert der FCB in Bern. Aktuell hat Basel einen Punkt mehr als YB. Und auch David Degen sagte vor Weihnachten, sein Kader sei «das beste der Liga». Aber stimmt das? Der Vergleich von Kernstatistiken der Hinrunde (siehe auch ganz unten im Artikel) gibt Aufschluss. Für jede Position gibt vergeben wir einen Punkt.

1. Die Torhüter

Heinz Lindner pariert im Dezember gegen YB den Penalty von Moumi Ngamaleu. Peter Schneider / KEYSTONE

Heinz Lindner ist mit knapp 80 Prozent gehaltener Schüsse mit Abstand der beste Goalie der Liga. Ohne ihn hätte der FC Basel ohne Zweifel den ein oder anderen Punkt weniger. Bei YB standen dagegen bereits sechs Torhüter zwischen den Pfosten. Der im Winter neu verpflichtete Anthony Racioppi hat in der Ligue 2 bei Dijon zwar ähnlich gute Statistiken wie Lindner vorzuweisen. Dennoch hat der FCB auf dieser Position Vorteile.

Punkt für Basel | 1:0

2. Die Rechtsverteidiger

Sergio López und Michael Lang wechseln sich beim FCB ab, obwohl der Spanier in fast allen relevanten Statistiken (gewonnene Zweikämpfe, Flankengenauigkeit, Balleroberungen und -verluste, kreierte Torchancen) bessere Werte aufweist. Bei YB ist Quentin Maceiras nach dem Abgang von Silvan Hefti gesetzt, und seine Werte sind vor allem bei den Flanken und den defensiven Zweikämpfen noch etwas besser als die von López.

Punkt für YB | 1:1

3./4. Die Innenverteidiger

Fabian Lustenberger hat auch nach seiner Verletzungspause überragende Statistiken. Claudio Thoma / freshfocus

YB-Abwehrchef Fabian Lustenberger gewinnt mehr Zweikämpfe und verliert weniger Bälle als Basels Andy Pelmard, der sich in diesen Statistiken auf einem Niveau mit Cedric Zesiger und Mohamed Camara befindet. Wouter Burger agierte in den letzten beiden Spielen als Innenverteidiger auffallend dominant. Keiner erobert pro Spiel mehr Bälle. Doch der Holländer leistet sich zu viele Ballverluste.

1,5 Punkte YB; 0,5 Basel | 1,5:2,5

5. Die Linksverteidiger

Der wieder genesene Ulisses Garcia hat die klar besseren Werte als Jordan Lefort, der ihn zuletzt ersetzte. Basels Noah Katterbach geht von allen drei am meisten Risiko ein. Er ist zweikampfstärker, antizipiert besser und kreiert in der Offensive mehr. Doch der FCB-Zuzug leistet sich auch deutlich mehr Ballverluste. Auch sind die Flanken von Garcia genauer.

Unentschieden | 2:3

6./7. Das Mittelfeld

Fabian Rieder und Pajtim Kasami übernehmen den jeweils offensiveren Part im zentralen Mittelfeld. Urs Lindt / freshfocus

Für die defensive Stabilität des Spiels geht beim FCB kein Weg an Taulant Xhaka vorbei. Er ist zweikampfstärker, passgenauer und antizipiert besser als seine Kollegen Pajtim Kasami, Fabian Frei und Matías Palacios. Seine Sperre wird am Sonntag schmerzen, da sowohl Vincent Sierro, Sandro Lauper als auch Fabian Rieder bei YB defensiv ähnliche starke oder sogar leicht bessere Werte haben als Xhaka.

Kasami ist dafür in der Offensive der gefährlichste Zentrumspieler. Wohl auch, weil er seine Rolle offensiver interpretiert und es für die Berner Mittelfeldspieler im 4-4-2 schwieriger ist, sich in den Angriff einzuschalten. YB-Youngster Rieder ist Kasami, was das Kreieren von Torgefahr angeht, aber dicht auf den Fersen.

Punkt für beide | 3:4

8./9. Die Flügel

Nicolas Moumi Ngamaleu hat von den Flügelstürmern am meisten Skorerpunkte, und der Kameruner gewinnt auch die meisten Bälle aller Basler und Berner Flügel. Er ist, was die Statistiken angeht, mit Abstand der wertvollste Akteur und YB dürfte froh sein, dass er vom Afrikacup zurück und wieder einsatzfähig ist. Nur bei der Chancenverwertung und bei der Schussgenauigkeit hat Ngamaleu im Vergleich zur rotblauen und internen Konkurrenz das Nachsehen.

Auf der linken Seite wäre auch Christian Fassnacht in der Mehrzahl der Statistiken etwas besser als Liam Millar, Valentin Stocker, Dan Ndoye und Darian Males. Doch weil er verletzt fehlt und die Tendenz bei Millar und Ndoye in den letzten Wochen stark nach oben zeigt, geht dieser Punkt an den FCB.

Punkt für beide | 4:5

10./11. Die Stürmer

Sebastiano Esposito trifft gegen YB per Freistoss zum 1:1. Urs Lindt / freshfocus

Sebastiano Esposito, der nach seiner Rotsperre wieder spielberechtigt ist, hat in der Hinrunde durch die Bank bessere Statistiken als Fedor Chalov bei ZSKA Moskau. Wilfried Kanga, Jordan Siebatcheu und auch der aktuell verletzte Meschack Elia sind aber noch etwas effektiver und erarbeiteten sich mehr Abschlussszenen als der FCB-Italiener.

2 Punkte für YB | Endstand 4:7

