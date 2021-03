Super League Die Geisterspieldaten belegen es: Der Einfluss der Fans ist im Schweizer Fussball besonders gross Dass der Heimvorteil in Pandemiezeiten kleiner wird, liegt auf der Hand. Unterschiedliche Studien haben dies bereits gemessen. Doch in der Schweizer Liga zeigt sich ein ganz spezielles Phänomen. Jakob Weber 20.03.2021, 05.00 Uhr

Der FC Basel leidet stärker unter dem Ausbleiben der Fan-Unterstützung als beispielsweise Lugano oder Zürich. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Kaum protestieren am vergangenen Wochenende tausende Fans lautstark vor dem Stadion, gewinnt der FC Basel nach acht sieglosen Spielen im Joggeli mal wieder ein Heimspiel. Kann das Zufall sein? Nein, vermutlich nicht.

Raoul Petretta erklärt es nach dem Spiel so: «Wenn die Fans Stimmung machen, gibt uns das einen zusätzlichen Schub. Wenn man sie wie heute hört, ist das motivierend.» Luca Zuffi sagte Anfang Jahr, dass die Basler Fans dem FCB aktuell sogar mehr fehlen als anderen Klubs mit weniger Fans. Und die Zahlen geben ihm Recht.

In der Schweiz ist deutlich zu erkennen: Teams, deren Stadien in der vergangenen Saison gut gefüllt waren, leiden besonders. Denn sie haben in dieser Saison, die bisher quasi komplett ohne Zuschauer absolviert wurde, deutlich weniger Heimpunkte geholt. Bezeichnend: Mit Zürich und Lugano haben ausgerechnet nur Teams mit einer Leichtathletikbahn ums Spielfeld in dieser Saison eine bessere Heimperformance abgeliefert. In ihren Stadien fällt die Stimmung offensichtlich nicht so sehr ins Gewicht.

Dass die Stimmung im Stadion Auswirkungen auf den Ausgang des Spiel hat, beweisen Studien schon länger. Der Heimvorteil hat zwei Gründe: Zum einen werden die angefeuerten Spieler zu besseren Leistungen gepusht. Zum anderen werden – auch wenn sie das nicht gerne hören – unterbewusst auch die Entscheidungen der Schiedsrichter beeinflusst. Vincenzo Scoppa beschreibt im Journal of Economic Psychology Ende letzten Jahres, dass sich dieser Vorteil durch das Ausbleiben der Fans fast halbiert hat.

In allen grossen europäischen Ligen ausser in Italien ist dieses Phänomen messbar. Vielleicht stecken auch deshalb traditionell heimstarke Teams wie Liverpool, Dortmund oder Saint Etienne in einer kleinen Schaffenskrise. In der Bundesliga sank die Quote von Heimsiegen von 43,3 Prozent mit Zuschauern auf 38,7 Prozent ohne Zuschauer. In der Super League ist der Heimvorteil nicht ganz so ausgeprägt. Doch auch hier sank der Wert von 34,4 auf 28,8 Prozent. Und er dürfte erst wieder ansteigen, wenn wieder regelmässig Zuschauer ins Stadion dürfen und nicht nur davor Lärm machen.