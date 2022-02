Das sagt der neue FCB-Trainer Guillermo Abascal vor seinem Debüt

Super League «Erst rennen, dann denken»: Das sind die wichtigsten Aussagen des neuen FCB-Cheftrainers Guillermo Abascal Der neue Trainer des FC Basel, Guillermo Abascal, gibt vor dem Spiel gegen den FC Zürich und vier Tage nach seiner Ernennung zum Cheftrainer erste Einblicke in seine Vorstellung von Fussball. Céline Feller, Jakob Weber und Christoph Kieslich Jetzt kommentieren 25.02.2022, 17.07 Uhr

Guillermo Abascal kam Ende Dezember als Spezialtrainer zum FCB. Seit Montag trägt er als Cheftrainer die Hauptverantwortung und sagt: «Ich bin 24 Stunden am Tag verfügbar, um zu helfen.» Claudio De Capitani / freshfocus

Pünktlich erscheint Guillermo Abascal zu seiner ersten Pressekonferenz als Interimscheftrainer des FC Basel. Er begrüsst die 20 Medienschaffenden per coronakonformer Faust persönlich. «Das mache ich aber jetzt nicht jedes Mal», sagt er, lacht und stellt sich den Fragen. Der 32-Jährige Sevillano spricht im Vorfeld seines ersten Spiels am Sonntag um 16.30 Uhr gegen den FCZ ...

... über die Beförderung:

«Zu Beginn möchte ich mich bei David Degen und Patrick Rahmen bedanken. Ich kann mich noch an das erste Telefonat mit Patrick erinnern. Ich hatte eine sehr gute Beziehung zu ihm, das ist mir wichtig zu betonen und anzuerkennen. Aber ja, dieser Montag war speziell. Ich habe nach dem Angebot nicht lange gezögert und zugesagt. Im Fussball gibt es immer wieder solche Momente, in denen plötzlich alles anders ist. Das habe auch ich nun zum ersten Mal persönlich erfahren. Jetzt bin ich hier, um zu helfen, und 24 Stunden am Tag verfügbar.»

Patrick Rahmen und Guillermo Abascal kommen gut miteinander aus. Alessandro Crinari / KEYSTONE/TI-PRESS

... nötige Veränderungen:

«Zu viel Veränderung ist nicht gut. Aktuell ist es wichtiger, die Spieler davon zu überzeugen, dass sie sehr gute Spieler sind. Veränderung steht noch nicht im Fokus, aber sie wird kommen. Natürlich wird man auf dem Feld andere Dinge sehen. Ich werde jedoch nicht alles neu machen, schliesslich sind die Spieler und der Klub noch gleich und ich war auch schon vor dem Montag hier. Aber wir wollen neue Verhaltensmuster. Damit meine ich persönliche Umgangsformen, aber auch taktische Dinge, die ich anpassen werde.»

... über seinen Fussball:

«Ich mag Fussball, bei welchem du das Spiel dominierst. Nicht nur mit dem Ball, sondern auch ohne. Wenn du nicht mit dem Ball dominieren kannst, musst du wenigstens aggressiv sein. Das ist meine Grundidee. Natürlich kann man das nicht in jedem Spiel gleich umsetzen. Entsprechend müssen wir unseren Fussball auch adaptieren können. Der Fokus liegt neben der Dominanz auf Aggressivität, Intensität und Kreativität. Die Spieler sollen den Fussball, den sie spielen, fühlen. Jeder seinen eigenen. Bei einem Offensiv-Akteur kann das ein Dribbling sein, welches 30'000 Zuschauer begeistert. Bei einem Abwehrspieler ein Duell, das er mit einer schönen Grätsche gewinnt und gleichermassen begeistert. Das sind Dinge, worauf ich Wert lege und was ich etwas modifizieren möchte. Aber am Ende bin ich Coach, kein Philosoph.»

... über den Klassiker am Sonntag gegen den FCZ:

«Das Spiel ist sehr wichtig. Auch, um zu sehen und zu bestätigen, dass das, was wir bislang angepasst haben, umgesetzt wird. Aber in drei Tagen kann man nicht alles auf den Kopf stellen. Wir werden nach der Partie analysieren, was bereits klappt und mit dieser Gewissheit die nächsten Schritte angehen. Wichtig wird sein, dass wir am Sonntag Vertrauen auf den Platz bringen.»

Am Sonntag könnte es im Zürcher Letzigrund ähnlich heiss zu und her gehen, wie beim Hinspiel Ende Oktober, als es nach Schlusspfiff zu dieser Rudelbildung kam. Andy Mueller / freshfocus

… über einen möglichen Wendepunkt:

«Ich hoffe, dass das Spiel gegen Zürich wie schon Herbst einen Wendepunkt in der Saison darstellt. Diesmal zu Gunsten des FCB. Aber es ist schwer, einem einzelnen Spiel, bei dem es nur um drei Punkte geht, eine grosse Bedeutung für den weiteren Verlauf der Saison zu geben. Wir wollen auf jeden Fall diese drei Punkte holen. Der Abstand auf die Spitze ist momentan nicht wichtig.»

… über seine Beziehung zu David Degen:

«Die Beziehung ist sehr gut, sonst wäre ich heute nicht hier. (lacht) Ich suchte als Trainer einen Verein, der einen Plan für die Zukunft hat. Deshalb bin ich hier und möchte zusammen mit diesem grossen Verein wachsen. Dafür werde ich jeden Tag 100 Prozent geben. Den ersten Kontakt mit David hatte ich Anfang Dezember. Dann haben wir uns dreimal getroffen und schon nach dem zweiten Treffen war klar, dass ich zum FCB kommen werde. Die Möglichkeit eines Tages FCB-Cheftrainer zu sein, war aber nie Teil der Diskussion. Ich wurde als Spezialcoach geholt und war ja auch nie auf der Trainerbank. Dass ich jetzt am Montag zum Cheftrainer befördert wurde, war Schicksal. Aber eine Überraschung war es nicht unbedingt. Wenn du mal an einem Ort bist, kann alles passieren.»

Patrick Rahmen wurde von David Degen entlassen, weil der mit der Entwicklung der Mannschaft nicht zufrieden war. Georgios Kefalas / KEYSTONE

… über sein junges Alter:

«Dass ich erst 32 Jahre alt bin, spielt für mich keine Rolle. Ich bin hier, um Dinge zu verbessern. Auch wenn ich mit älteren Spielern über Fussball rede, habe ich das Gefühl, respektiert zu werden. In Lugano habe ich auch sehr gut mit Marc Janko zusammen gearbeitet, der einige Jahre älter war. Das wird hier mit Fabian Frei, Valentin Stocker oder Adam Szalai ähnlich sein. Sie sind für die jungen Spieler ja auch eine Art Coach und wissen, welche Verantwortung sie übernehmen.»

… über Mentalitätsprobleme beim FCB:

«Das ist Davids Meinung. Aber ich stimme ihm zu, dass Fussball Leidenschaft und Emotionen braucht und dass die Fans das bei den Spielern sehen müssen. Leidenschaft ist die Basis. Nur so können Emotionen gegenseitig übertragen werden.»

... über Sebastiano Esposito:

«Ich kenne Seba schon aus meiner Zeit in Italien bei Ascoli und ich bin sehr glücklich, ihn im Team zu haben. Er ist ein Spieler mit viel Talent und grossen Fähigkeiten. Wir brauchen seine guten Momente und ich habe das Gefühl, dass wir sie bald wieder sehen werden. Aber auch für ihn gilt: Jeder Spieler muss um seinen Platz kämpfen.»

Sebastiano Esposito leistete sich in dieser Saison viele Eskapaden. Ob's unter dem neuen Trainer besser wird? Georgios Kefalas / KEYSTONE

... über den Gameplan gegen den FCZ:

«Wir haben für das Spiel gegen Zürich drei Pläne, damit wir auf unterschiedliche Situationen vorbereitet sind. Wichtig ist aber vor allem, dass wir mit klarem Kopf spielen und mit Selbstvertrauen auftreten. Wir müssen aggressiv und fokussiert sein. Und nicht überlegen, was könnte, wäre, wenn ... Ich sage: Erst rennen, dann denken.»

... über das System:

«Ein Spielsystem ist immer statisch, aber das Spiel ist dynamisch. Es ist möglich, dass wir mit zwei Stossstürmern spielen. Aber wir haben auch starke Flügel für ein System mit nur einem Stürmer. Mir ist wichtig, dass die Spieler während im Spiel reagieren und auf ein anderes Grundsystem wechseln können.»

... über seinen Vertrag:

«Es ist nicht an der Zeit, über meinen Vertrag zu reden.»

... über die Captainfrage:

«Da habe ich interessante Erfahrungen gemacht. In Spanien wird der Captain von den Spielern gewählt, in Italien vom Verein und in Griechenland vom Präsidenten bestimmt. Beim FCB sehe ich keinen Grund, den Captain zu wechseln, zumal ich will, dass Spieler auch ohne Captainbinde Verantwortung übernehmen und Leader sind.»

