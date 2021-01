Super League Geoffroy Serey Die vor dem Duell seiner Lieblingsklubs: «Sion öffnete mir die Türe, Basel half mir bekannt zu werden» Um den FC-Sion-Kicker Geoffroy Serey Dié zu verstehen, muss man etwas über den Menschen kennen. Das Resultat eines zehnminütigen Anrufs. Roman Lareida 28.01.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Geoffroy Serey Die spielte bisher 141 für den FC Basel und 150 für den FC Sion. Freshfocus

Eigentlich funktioniert er wie ein Vulkan. Manchmal wie ein schlafender, einer, in dem es bloss im Inneren brodelt und rumort, manchmal ein ganz kleiner, der ausbricht, manchmal ein ganz grosser, und manchmal ein überbordender. Aber immer ein Vulkan. Es ist, als ob ihn die Kräfte aus seiner Tiefe in Geiselhaft nehmen. Er kann gar nicht anders. Dabei tut ihm vieles im Nachhinein ein wenig leid.

Ein Beispiel? Kein Problem. Im Mai 2012 ohrfeigt er einen Balljungen, weil es ihm nicht schnell genug geht. Der Vater reicht Strafanzeige ein, Serey Dié nimmt drei Tage lang seine Tochter nicht mehr in den Arm. Aus Scham, wie er sagt. Dann geht er zur Familie nach Hause und alles ist erledigt.

Wer Serey Dié zusah und in seiner auslaufenden Karriere immer noch zusieht, erkennt einen Fussballer, der sich hingibt, als gäbe es kein Morgen mehr. Der Fussballplatz erscheint dem Beobachter dann als zuweilen hochkonzentrierte Bühnenfortsetzung seines Lebens.

Nur ein Jogginganzug für den Vater

Goran Obradovic, der frühere Sion-Filigrantechniker, sagte über Serey Dié einmal: «Er ist dermassen extrovertiert, um etwas zu überspielen.» Und meistens kann Serey Dié das, was ihn so sehr bewegt, einfach nicht kaschieren. Wie er 2014 an der WM in Brasilien bei der Nationalhymne heult wie ein Schlosshund und die Bilder um die Welt und in die Herzen gehen, bleibt unvergessen als Ikone der Menschlichkeit im hochtourigen Bezahlfussball.

Serey Die weint beim Abspielen der Hymne. Freshfocus

Zuerst heisst es, sein Vater sei Stunden zuvor verstorben, was aber falsch ist. Dann heisst es, es sei der Stiefvater, auch nicht richtig. Serey Dié ist einfach von den Emotionen überwältigt, er erinnert sich in jenem patriotisch-feierlichen Moment an sein hartes Leben, an Weihnachten ohne Geschenke, an Dummheiten, Demütigungen und Entbehrungen. Und an seinen toten Vater, der zehn Jahre zuvor verstorben war. «Ich bedaure nur eines, sagt er. «Dass ich ihm nie etwas ausser einen Jogginganzug schenken konnte.»

Der Sohn hat in der Elfenbeinküste noch nicht viel Geld. Dann, als er gut verdient, baut er seiner Mutter ein Haus und meint: «Erst jetzt gibt mein Herz Ruhe. Sie hat genug gelitten.» Mit 12 verlässt er das Elternhaus und will das Schicksal selbst in die Hand nehmen. Es ist der Beginn eines Abenteuers. Serey Dié heute: «Als mein Vater starb, war das Leben mein Lehrer. Deshalb habe ich nicht immer alles richtig gemacht. Ich habe damals im Fussball einen Franken verdient. Um über die Runden zu kommen, muss man sich etwas einfallen lassen.»

«So viele Emotionen»

Wenn er auf dem Platz steht, dann muss er gewinnen, als sei jedes Spiel ein Lebens- und Strassenkampf wie früher. Er hasse Angeberei, sagt er, alleine die harte Arbeit zähle, wenn man überleben wolle. Nie locker lassen, nie, weil er erfahren hat, woher er kommt und dass einem nichts in den Schoss fällt. Serey Dié: «Ich will, dass meine Familie stolz auf mich ist und ich sie nicht mehr enttäusche.» Seine eigene Familie lebt weiterhin in Füllinsdorf bei Basel.

Mit dem FC Basel steht Serey Die 14 Mal in der Champions League auf dem Platz. Hier 2018 gegen Gabriel Jesus und Manchester City. Freshfocus

Am Donnerstag Abend steht die Partie FC Sion gegen FC Basel an. Vor dem Duell mit seinem zweiten Herzensklub sagt er: «Sion öffnete mir die Türe nach Europa, und Basel ermöglichte es mir, bekannt und grösser zu werden. Von da an spielte ich Champions League, stand in der Nationalmannschaft, war Kapitän und durfte an die WM.» Und dann: «Ich habe noch so viele Emotionen in mir drin. Vom Leben aufgefüllt. Ich bin sehr sensibel. Ich gebe immer alles, was in mir steckt, auch wenn ich weiss, dass es mich manchmal auf eine falsche Fährte lenkt.»