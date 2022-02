Der FC Basel hat sich aus dem Meisterrennen verabschiedet

Super League Gibts trotzdem noch Transfers? Antworten auf die drängendsten Fragen nach dem 1:3 des FC Basel gegen YB Nach dem 1:3 gegen YB hat sich der FC Basel aus dem Meisterrennen verabschiedet. Auch andere Fragen sind am Tag nach der bitteren Niederlage eindeutig zu beantworten. Christoph Kieslich und Jakob Weber Jetzt kommentieren 14.02.2022, 16.32 Uhr

Albian Hajdari, Andy Pelmard und Matias Palacios steht die Enttäuschung nach dem Abpfiff im Berner Wankdorf und der 1:3-Niederlage gegen YB am Sonntag ins Gesicht geschrieben. Urs Lindt / freshfocus

1. Ist der Basler Ärger über den Schiedsrichter berechtigt?

Nein. Zwar kritisieren FCB-Fans und Basler Direktbeteiligte nach der Niederlage gegen YB die Leistung von Fifa-Schiedsrichter Urs Schnyder. Auch Trainer Patrick Rahmen hätte die gelb-rote Karte nicht gegeben. Er argumentiert: «Das war eine harte Entscheidung. Burger macht keine Bewegung zum Gegenspieler, der das Foul sucht. Das ist für mich keine gelbe Karte.»

Doch weil der Holländer sehr wohl eine Bewegung auf Gegner und Ball zu macht und den Allerwertesten herausstreckt, ist das Foul unstrittig. Und weil er damit einen aussichtsreichen Angriff (Sierro wäre frei im Strafraum gewesen) verhindert, muss das – so matchbeeinflussend und bitter es für den FCB sein mag – mit Gelb geahndet werden.

Schiedsrichter Urs Schnyder zeigt Basels Wouter Burger die gelbrote Karte. Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Auch die Szene Mitte der ersten Halbzeit, als Fedor Chalov nach einem Freistoss von der rechten Seite im Strafraum zu Boden geht, ist nicht elfmeter- und erst recht nicht VAR-würdig. Der russische Stürmer läuft vielmehr in den Ellenbogen von Jordan Siebatcheu, der zwar Kontakt mit Chalov aufnehmen will, aber keine Ausholbewegung mit dem Arm macht.

2. Was fehlt dem FCB im Vergleich mit YB?

Ein Teil der Antwort könnte lauten: Erfolgserlebnisse, aktuell und historisch. Die Berner haben zuletzt 13 von 15 Punkten geholt, die Basler haben nur eines der letzten fünf Spiele (6 Punkte) gewonnen. Zurückgerechnet auf die letzten zehn Spiele belegt der FCB Rang 7 (12 Punkte).

Seit der letzten Basler Meisterschaft sind die beiden Kontrahenten 21-mal in Liga und Cup aufeinandergetroffen, elfmal gewannen die Berner, nur dreimal der FCB. Der letzte Sieg auf Berner Plastikrasen (22. Mai 2016) liegt noch länger zurück.

Das Ranking von den vergangenen zehn Spieltagen der Super League. transfermarkt.de

Wenn in den Duellen der jüngeren Zeit eines auffällt, dann ist es die Wettkampfhärte der Berner. Zweikämpfe werden am Limit geführt, und physisch hat die Mannschaft auch in Anbetracht der jüngsten Abgänge und Ausfälle nicht signifikant an Substanz verloren. Das hilft, wenn – wie auch vergangenen Sonntag – YB-Trainer David Wagner einräumt, dass es keine spielerische Glanzleistung war.

Diese Wucht, welche die Young Boys erst unter Adi Hütter, dann Gerardo Seoane und jetzt unter Wagner auf den Platz bringen, erinnert an die Zeiten von Christian Gross beim FCB. Gepaart wurde das am Sonntag nun auch noch mit einer Willensleistung, die der Trainer in höchsten Tönen feiert: «Es sind schwierige Umstände, die wir gerade haben. Doch wie die Jungs das annehmen, der Spirit und der Fight, den sie an den Tag legen, das ist grossartig.»

Das kann der FCB von seinen Spielern in dieser Form derzeit nicht behaupten. Sie haben es am Sonntag klug gemacht, haben es bis zum Platzverweis geschafft, dass die Young Boys keinen Wind in die Segel bekommen. Der FCB hat aber auch sehr vorsichtig agiert, was sich – mal abgesehen vom Kopfballtor von Michael Lang – in der Anzahl von Grosschancen ablesen lässt: Es gab keine.

3. Kommen bis Dienstagabend noch neue Spieler?

Bisher ist Fedor Chalov der einzige neue FCB-Stürmer, ein weiterer und ein Innenverteidiger sollen gemäss David Degen bis Dienstagabend noch verpflichtet werden. Juri Junkov

Angekündigt hatte David Degen, dass nach dem Qualitätsverlust von Topscorer Arthur Cabral (sowie Flügelstürmer Edon Zhegrova und Innenverteidiger Eray Cömert) zwei zusätzliche Angreifer sowie ein Abwehrspezialist verpflichtet werden soll. Fedor Chalov, ausgeliehen von ZSKA Moskau, ist seit voriger Woche da, und an diesem Dienstag um Mitternacht schliesst sich das Schweizer Transferfenster. Die Qualifikation eines internationalen Transfers endet bereits um 17.59 Uhr.

Zuletzt war aus Äusserungen der Verantwortlichen (Kaderplaner Philipp Kaufmann: «Wir machen keine Hauruckaktion») ein vorsorgliches Abrücken vom ursprünglichen Plan herauszulesen. Was nicht bedeutet, dass es – wie zu vernehmen ist – im Laufe des Deadline-Days nicht doch noch einen Zuzug zu vermelden gibt.

Handkehrum stellt sich die Frage: Braucht es eine weitere Aufblähung des Kaders (SFL-Liste derzeit 27 Spieler) jetzt noch? Braucht es weitere Verjüngung in einer Mannschaft, die am Wochenende mit 24,2 Jahren eine um zweieinhalb Jahre jüngere Startelf im Vergleich zu den Young Boys hatte? (FCZ: 26,3; Lugano: 27,6) Oder ist mehr (in Anschaffung und Unterhalt teuere) Erfahrung nötig?

Am ehesten braucht diese Mannschaft und dieser Trainer Zeit zur Entfaltung und Entwicklung, und das ist die härteste Währung im Business.

4. War’s das jetzt mit der Meisterschaft?

Wilfried Gnonto und der FC Zürich tanzen sich scheinbar ungebremst zum Titel. Seit neun Spielen ist der Leader ohne Punktverlust. Michael Buholzer / KEYSTONE

Machen wir uns ehrlich: Ja, aus Basler Sicht war’s das. Die Statistik ist das eine, wonach ein solcher Rückstand noch nie seit der Erfindung der Super League aufgeholt werden konnte. Andere Argumente für einen Umschwung lassen sich auch nur mühsam aufrechterhalten. Warum sollte der Lauf des FCZ nachhaltig enden?

Die Serie von neun Siegen en suite hat die Zürcher mit so viel Selbstbewusstsein und Glauben in die eigenen Fähigkeiten aufgepumpt, dass es auch für die Berner Young Boys schwierig wird, den Titel zu verteidigen.

Und hat es nicht auch etwas Tröstliches, dass der Schweizer Fussball in der Lage ist, nach zwölf Jahren Dauerhegemonie von Basel und zuletzt Bern nun eine dritte Kraft hervorzubringen, die es schafft, den Gipfel zu erklimmen? Wenn sie dann in Zürich auch noch etwas Gescheites daraus machen, kann das den Fussball-Standort Schweiz nur befruchten.

Beim FCB bleibt man trotzig. Trainer Rahmen («Es stehen noch viele Spiele und Direktduelle an»), Goalie Heinz Lindner («Der Meisterzug ist noch nicht abgefahren») und Fabian Frei («Wir haken noch nichts ab und werden weiter alles dafür geben, am Ende vorne mitzuspielen»), geben die Meisterschaft noch nicht auf. Und trotzdem wird der FC Basel ein fünftes Jahr verschmerzen müssen, nicht gut genug für Platz 1 zu sein.

Rhetorisch haben sowohl der Trainer, vor allem aber auch Klubchef David Degen schon zum Start in die Frühjahrshälfte der Saison etwas abgerüstet. «Ein Wörtchen um die Meisterschaft mitreden» wurde da postuliert. Jetzt bleibt den Rotblauen höchstens noch die Rolle eines Spielverderbers.

5. Was passiert, wenn der FCB noch einen Rang verliert?

Mattia Croci-Torti könnte den FC Basel mit Lugano noch aus dem internationalen Geschäft bugsieren. Andy Mueller / freshfocus

Dann könnte der Klub zum ersten Mal seit 1998 das internationale Geschäft verpassen. Das hätte ein Ausbleiben der Uefa-Prämien (in der laufenden Spielzeit gab es in der Conference League bereits 8,1 Millionen Franken) zur Folge und würde den FC Basel zwingen, an anderer Stelle zu sparen. Denn nur die ersten drei Plätze der Super League berechtigen fix zu einer Qualifikationsteilnahme zur Champions-, Europa-, respektive Conference League.

Da FCB, YB und FCZ bereits aus dem Schweizer Cup ausgeschieden sind, gibt es für die Liga auch nur einen Nachrückplatz, wenn Lugano den Cup gewinnen und gleichzeitig Dritter werden sollte. Dann würde der FCB auch als Viertplatzierter in der Qualifikation zur Conference League starten. Gewinnt ein Team aus den unteren Gefilden der Liga oder gar Yverdon aus der Challenge League, qualifiziert sich analog zu Luzern vergangene Saison der Schweizer Cupsieger fürs internationale Geschäft.

Conference League 2021/22: An diesem Donnerstag und am 24. Februar werden die Playoffs gespielt. Die Achtelfinals mit dem FC Basel werden am 25. Februar (13 Uhr) ausgelost.

