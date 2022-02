Der FC Basel verliert in Zürich mit 2:4

Super League Lichterlöschen im Meisterkampf: Wie es zur Machtdemonstration des FCZ kam und warum der FCB so sehr unterlegen ist Ein überforderter FC Basel verliert 2:4 bei Leader Zürich, begräbt sämtliche Meisterambitionen und zeigt, dass er noch viel lernen muss. Jakob Weber aus Zürich Jetzt kommentieren 27.02.2022, 21.15 Uhr

Guillermo Abascal leitet sein erstes Spiel als FCB-Interimstrainer - ausgerechnet beim FC Zürich. Andy Mueller / freshfocus Währenddessen protestieren die FCB-Fans gegen die Entlassung Patrick Rahmens. Claudio De Capitani / freshfocus Der Dank für den vorherigen FCB-Trainer ist gross. Claudio De Capitani / freshfocus Los geht's. Der Klassiker zwischen dem FC Zürich und dem FC Basel zu Beginn kein Spiel auf Augenhöhe. Michael Buholzer / KEYSTONE Denn bereits nach acht Minuten verursacht Noah Katterbach einen Penalty. Michael Buholzer / KEYSTONE Antonio Marchesano verlädt Heinz Lindner und bringt den FCZ früh in Führung. Michael Buholzer / KEYSTONE Das Heimteam befindet sich schon früh im kollektiven Freudentaumel. Michael Buholzer / KEYSTONE Der FCB hingegen, hier mit Liam Millar, ist zu Beginn in Rücklage. Claudio De Capitani / freshfocus Es kommt noch schlimmer: Blaz Kramer erhöht wenige Minuten später auf 2:0. Michael Buholzer / KEYSTONE An der Grenze zum Offside hat er nach einem Querpass leichtes Spiel. Michael Buholzer / KEYSTONE Der Slowene lässt sich vor der Südkurve feiern. Claudio De Capitani / freshfocus Liam Millar hat mit seinem FC Basel lange Zeit keinerlei Zugriff. Claudio De Capitani / freshfocus Auch für Noah Katterbach geht es immer wieder zu schnell. Michael Buholzer / KEYSTONE Sein Debüt hat sich Abascal anders vorgestellt. Seine taktischen Massnahmen fruchten nicht. Andy Mueller / freshfocus Doch weil der FCB vor der Pause verkürzt, ist noch alles möglich. Andy Mueller / freshfocus Das spürt auch Darian Males, der Emotionen in die Partie reinträgt. Claudio De Capitani / freshfocus Aber defensiv ist der FC Basel weiter zu wacklig. Wilfried Gnonto nutzt dies zum 3:1 aus. Michael Buholzer / KEYSTONE Der Flügelspieler lässt sich feiern, während Lindner verzweifelt. Andy Mueller / freshfocus Nach dem 3:2 kann der FCB wieder hoffen. Doch kurz vor Schluss macht Boranijasevic den Deckel drauf. Walter Bieri / KEYSTONE Kollektive Extase bei den Zürchern, Ernüchterung beim FCB. Walter Bieri / KEYSTONE Heinz Lindner muss zuschauen, wie der Leader jubelt. Andy Mueller / freshfocus Nach dem Spiel müssen sich die Spieler noch den Frust der Fans anhören. Andy Mueller / freshfocus

Ein kleines Indiz, was die 21185 Zuschauer im Letzigrund an diesem Sonntagnachmittag erwartet, zeigt sich schon kurz vor Anpfiff. Beim Seitenwechsel nach der Platzwahl ist die Mannschaft des FC Zürich nah beisammen, während beim FC Basel jeder seines Weges geht. Und kaum rollt der Ball, zeigt sich, dass im Spiel ebenfalls ein Team deutlich geschlossener agiert. Der FCZ weiss, wo die zweiten Bälle landen, in welche Schnittstelle der Mitspieler wann läuft und er verschiebt im Gegensatz zum FCB defensiv wie offensiv kompakt und im Kollektiv.

Das Resultat ist ein fast schon bemitleidenswerter FCB, der von Beginn an überrannt wird und schon in der 8. Minute in Rückstand gerät. Noah Katterbach ist nach einem Freistoss von der Seite gedanklich zu langsam. Fidan Aliti, der Basler in Reihen des FCZ, stiehlt sich zwischen Ball und Katterbach und nimmt die bereits angesetzte Befreiungsschlag-Sense dankend an. Kurz darauf jubelt Antonio Marchesano, der auch seinen 13. Elfer in der Super League verwandelt, mit seinen Kollegen vor der vollen Südkurve.

Chancen im Minutentakt für den FCZ

Drei Minuten später ist es ein langer Ball – ja so einfach geht es heute gegen den FCB – der beinahe das 2:0 bedeutet. Doch Marchesano zielt frei stehend zu zentriert und verpasst den Doppelpack. In der 15. Minute muss Heinz Lindner schon wieder mirakulös eingreifen. Diesmal verhindert er gegen den alleine vor ihm auftauchenden Blaz Kramer das 2:0. Doch eine Minute später ist auch der einzige Basler in Normalform machtlos. Aiyegun Tosin nutzt seinen Geschwindigkeitsvorteil und die nicht nur in dieser Szene inexistente Staffelung in der FCB-Viererkette. Vor dem Tor legt er in die Mitte, wo Kramer nur noch einzuschieben braucht. «Die ersten 30 Minuten waren die besten der Saison», sagt FCZ-Trainer André Breitenreiter. Und damit macht der Leader beim FC Basel das Licht aus.

Den von David Degen erhoffte Impuls des Trainerwechsels gibt es nicht. Im Gegenteil. Das neue 4-4-2-System mit Raute und der Verzicht auf die erfahrenen Pajtim Kasami und Taulant Xhaka scheinen die ersten beiden Fehlentscheidungen von Interimstrainer Guillermo Abascal zu sein. Der neue Trainer selber bilanziert nach seinem Début: «Das Fazit ist einfach. Wir haben zu wenige Zweikämpfe gewonnen und sind zu spät ins Spiel gekommen.»

Zwei Tore aus dem Nichts geben kurz Hoffnung

Basel ist chancenlos und weiss vermutlich selber nicht, warum es zur Pause nur 1:2 steht. Denn in der 38. Minute köpft der von der FCZ-Verteidigung vergessene Valentin Stocker nach einer Katterbach-Flanke aus dem Nichts das 1:2. Trotzdem analysiert Lindner nach dem Spiel: «Die ersten 45 Minuten waren absolut zu wenig. So muss keiner vom Meistertitel reden.»

Zürich spielt mit Basel wie die Katze mit der Maus

Nach der Pause wird das Spiel aus FCB-Sicht ansehnlicher. Doch das liegt vor allem daran, dass der FCZ das hohe Pressing aus der Startphase eingestellt hat. Chancen haben die Gäste aber bis auf einen Distanzversuch von Liam Millar keine. Weiterhin ist der jetzt nur noch konternde FCZ das gefährlichere Team. Marchesano trifft in der 60. den Pfosten, Lindner pariert in der 68. einen weiteren Kramer-Schuss aus elf Metern und in der 73. beendet der VAR den Jubel über das 3:1 des FCZ durch Ousmane Doumbia. Das zählt erst fünf Minuten später, als Strahinja Pavlovic unglücklich in die Füsse von Wilfried Gnonto klärt. Und weil erneut kein FCB-Spieler reagiert, kann der den Ball vorlegen, sich die Ecke aussuchen und mit der Quintillà-Armbewegung aus dem Hinspiel und dem Finger vor den Lippen zum Jubel schreiten. Gnonto will sagen: Jetzt ist es entschieden! Und er hat recht. Denn sein Tor macht auch dem letzten FCB-Fan klar, dass Basel 2022 nicht Meister wird.

Degen versinkt unterdessen auf der Tribüne immer tiefer in seinem Mantel und der zuvor engagiert coachende Abascal drückt sich in seinen Trainerstuhl. Der FCB ist geschlagen. Daran ändert auch der neuerliche Anschlusstreffer von Michael Lang in der 91. Minute nichts. Denn statt dem 3:3 fällt auf der Gegenseite mit der letzten Aktion das 4:2. Wieder gleicht die FCB-Defensive einem Hühnerhaufen und wieder kann sich der FCZ in Person von Nikola Boranijasevic die Ecke aussuchen. Die komplette Ersatzbank jubelt in der Folge an der gegenüberliegenden Eckfahne. Sie wissen, wie wichtig dieser Sieg im Meisterrennen war. Ein Rennen, in dem der FCB nicht mithalten kann.

Das Telegramm Zürich – Basel 4:2 (2:1) Letzigrund. – 21’185 Zuschauer. – SR Lukas Fähndrich. – Tore: 8. Marchesano 1:0 (Foulpenalty). 18. Kramer 2:0 (Tosin). 38. Stocker 2:1 (Katterbach). 73. Gnonto 3:1. 91. Lang 3:2 (Esposito). 95. Boranijasevic 4:2 (Kramer). Zürich: Brecher; Omeragic, Kryeziu, Aliti; Doumbia (92. Hornschuh); Boranijasevic, Dzemaili (83. Mets), Marchesano (69. Coric), Guerrero; Tosin (69. Gnonto), Kramer. Basel: Lindner; Lang, Pelmard, Pavlovic, Katterbach; Frei (81. Kasami); Ndoye (70. Chalov), Stocker (81. Esposito), Males (70. Palacios), Millar; Szalai. Bemerkungen: Zürich ohne Ceesay (gesperrt) und Gogia (verletzt). Basel ohne Essiam, Hajdari und Petretta (alle verletzt), Djiga, Tavares (beide kein Aufgebot). – Verwarnungen: 20. Katterbach (Foul). 29. Frei (Foul). 63. Aliti (Foul). 64. Lang (Foul). 86. Coric (Handspiel). 88. Gnonto (Schwalbe). – 60. Pfostenschuss Marchesano. 73. Tor von Doumbia wegen Abseits aberkannt. – Schweigeminute vor dem Anpfiff aufgrund der aktuellen Ereignisse in der Ukraine.

