Liveticker von der 0:1-Niederlage des FC Basel in Lugano

Super League Liveticker: Erneut kein Treffer: Der FCB verliert in Lugano mit 0:1 und rutscht in der Tabelle ab Der FC Basel bekommt wie am Donnerstag in der Conference League auch in Lugano offensiv wenig bis nichts auf die Reihe. Insbesondere aufgrund einer schwachen ersten Hälfte verliert der FCB mit 0:1. Für den einzigen Treffer ist Hicham Mahou nach 33 Minuten verantwortlich. Simon Leser Aktualisiert 09.10.2022, 18.48 Uhr

Riccardo Calafiori feiert in Lugano sein Debüt für den FC Basel. Er zeigt vor allem zu Beginn vollen Einsatz. Marc Schumacher / freshfocus Eine enge Sache: Andi Diouf reibt sich im Mittelfeld ab. Alessandro Crinari / KEYSTONE/TI-PRESS Trainer Alex Frei ist schon früh unzufrieden. Von seinem Team kommt zu Beginn wnig. Alessandro Crinari / KEYSTONE/TI-PRESS Kasim Adams hält seinen Gegenspieler zurück. Lugano ist in der ersten Halbzeit besser. Alessandro Crinari / KEYSTONE/TI-PRESS Vom FCB kommt offensiv wenig: Hier probiert es Andi Zeqiri mal mit einem Schuss. Marc Schumacher / freshfocus Michael Lang und Ex-Basler Renato Steffen leisten sich einige knackige Duelle. Marc Schumacher / freshfocus Nach 33 Minuten fällt das erste Tor: Hicham Mahou verwertet einen perfekten Steilpass cool. Alessandro Crinari / KEYSTONE/TI-PRESS Während sich Mahou jubelnd abdreht, sind die Basler konsterniert. Alessandro Crinari / KEYSTONE/TI-PRESS Renato Steffen herzt den Torschützen. Marc Schumacher / freshfocus Die Köpfe hängen tief beim FC Basel: Der 0:1-Rückstand ist verdient. Marc Schumacher / freshfocus Renato Steffen ist zwar nicht omnipräsent, mit seinen Flanken und seiner giftiger Zweikampfführung aber doch ein steter Unruheherd. Alessandro Crinari / KEYSTONE/TI-PRESS Nach der Pause gibt es nur noch eine Richtung: vorwärts. Hier versucht dies, Calafiori umzusetzen. Marc Schumacher / freshfocus Torhüter Amir Saipi schnappt sich eine hohe Kugel herunter. Doch viel beschäftigt ist er weiterhin nicht. Marc Schumacher / freshfocus Doch wenn es ihn braucht, ist er zur Stelle. Hier vereitelt er nach einem Freistoss die besten FCB-Gelegenheit durch Dan Ndoye. Alessandro Crinari / KEYSTONE/TI-PRESS Auch Arnau Comas kann den Abpraller nicht verwerten. Marc Schumacher / freshfocus Wo ist die Lücke? Zeki Amdouni und Andi Zeqiri finden sie nicht. Marc Schumacher / freshfocus Ein Bild mit Symbolcharakter: Der FC Lugano ist oben, der FCB eine Etage tiefer. Alessandro Crinari / KEYSTONE/TI-PRESS In der 75. Minute zirkelt Fabian Frei einen Weitschuss an den Aussenpfosten. Er kann es nicht fassen. Marc Schumacher / freshfocus Die letzte Chance gehört Calafiori, der im Strafraum weit drüber schiesst. Marc Schumacher / freshfocus Und so bleibt es bei der 0:1-Niederlage für die Gäste. Comas und Sayfallah Ltaief gehen enttäsucht zu den mitgereisten Fans. Marc Schumacher / freshfocus Auch Marvin Hitz weiss: Das erneut nicht die Leistung, die sich der FCB vorstellt. Marc Schumacher / freshfocus

Das Spiel: Was der FC Basel in der ersten Hälfte in Lugano zeigt, ist etwas vom Schlechtesten in dieser Saison. Offensiv hat er keine Ideen, keine Genauigkeit und findet so wenig überraschend keine Lücken in der kompakt stehenden Lugano-Defensive. Und defensiv lässt er sich zwei Mal überrumpeln. Nach zehn Minuten haben die Gäste noch Glück, dass Stürmer Hicham Mahou eine Flanke von Renato Steffen nicht mehr entscheidend ablenken kann. Nach 33 Minuten ist das Glück dann aufgebraucht. Ein Steilpass reicht, um die gesamte FCB-Abwehr auszuhebeln, da Kasim Adams am Ball vorbei rutscht. Mahou nutzt seine zweite Chance vor FCB-Torhüter Marvin Hitz eiskalt und bringt den FC Lugano in Führung. Verdient.

Vom FCB kommt: nichts. Am gefährlichsten sind eine Chance von Andi Zeqiri, der eine Hereingabe deutlich drüber schaufelt und ein Torschuss vom erstmals in dieser Saison von Anfang an spielenden Kaly Sène. Der Torschuss ist der erste des FCB in diesem Spiel, zwei Minuten vor der Pause. Es ist symptomatisch für den FCB-Auftritt vor der Pause.

Besser wird es in der zweiten Hälfte kaum. Der FCB ist bemüht, hat aber weiterhin viel zu wenig Geschwindigkeit in seinen Aktionen. Lugano macht derweil das, was es am besten kann: hinten den Laden dicht machen. Und doch steigern sich die Gäste zumindest ein bisschen und sind zwei Mal nahe am Ausgleich. Erst rettet Heimtorhüter Amir Saipi nach einer Freistossflanke und einem Ablenker Andi Zeqiris in der 56. Minute glänzend. Dann, bereits in der 75. Minute, trifft der kurz zuvor eingewechselte Fabian Frei mit einem sehenswerten Schlenzer nur den Aussenpfosten. Da auch kurz vor Schluss Riccardo Calafiori, der für den FCB debütiert, aus aussichtsreicher Position drüber schiesst, bleibt es bei der 0:1-Niederlage. Das Team von Trainer Alex Frei bleibt also wie bereits am Donnerstag in der Conference League gegen Slovan Bratislava torlos. Und noch schlimmer: In der Tabelle rutscht der FCB auf den siebten Rang ab. Der Rückstand auf Leader YB? Bei einem Spiel weniger bereits elf Punkte.

Der Beste: Gut ist in Lugano kein FCB-Spieler, besonders nicht in der Offensive. Defensiv am solidsten ist noch Arnau Comas, der wenig Mühe in den Zweikämpfen hat und viele Duelle gewinnt.

Das gab zu reden: Es ist teilweise ein Rätsel, wie der FCB gegen tief stehende und kompakt verteidigende Mannschaften überhaupt ein Tor erzielen will. Die besten Chancen resultieren gegen Lugano aus einer Freistossflanke und einer tollen Einzelaktion in Form eines Weitschusses. Damit hat es sich.

