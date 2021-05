Super League Mit gelebter Gemeinsamkeit: Der FCB präsentiert sich beim Sieg im Klassiker vor allem als Einheit Der FC Basel holt den ersten Sieg gegen den FC Zürich in dieser Saison. Darüber hinaus sichert sich der FCB die Teilnahme an der Qualifikation für die europäische Conference League und auch Platz 2 ist den Rotblauen nur noch theoretisch zu nehmen. Céline Feller 16.05.2021, 17.36 Uhr

Nach dem Spiel posiert die ganze Mannschaft für ein Foto. Danach werden sie sagen, dass sie nicht wissen, was sie gefeiert haben Marc Schumacher / freshfocus

Gmeinsam für e FCB», steht da geschrieben. In meterhohen, roten Buchstaben, die über die leeren, blauen Sitzschalen gespannt sind. Vom Sektor B über den Sektor C bis hin zur Kurve im D. Eine Geste der Fans, die noch immer nicht im Stadion sein dürfen und ihre Choreos so zeigen müssen. Ein Zeichen für die Mannschaft, ein Zeichen für den Verein.

Die Fans haben sich dabei den ersten Match nach dem Machtkampf ausgesucht, bei dem sie Zeit hatten, sich etwas Schönes einfallen zu lassen. Das Spiel vom Dienstagabend kam zu kurzfristig. Also zeigen sie ihre Solidarität an diesem Samstagabend. Dass der Gegner des FC Basel an diesem Samstag ausgerechnet der FC Zürich ist, passt.

Bereits beim letzten Gastspiel der Zürcher, bei dem die Basler mit 1:4 untergingen, hatten die Fans zwei Transparente angebracht. Eines für die Mannschaft. Eines gegen die Führung. Weil Letzteres von den Bossen entfernt wurde, entschieden sich die Fans, auch jenes fürs Team wieder abzuhängen.

Es waren andere Zeiten, obschon das noch gar nicht lange her ist. Jetzt aber ist in Basel alles anders. Die Stimmung ums Joggeli ist befreit. Es wird wieder für- statt gegeneinander gearbeitet. «Gmeinsam», eben. Als vereintes Team wollten die Spieler des FCB auch unbedingt zeigen, dass sie die Worte ihres Trainers verstanden haben.

Vor dem Klassiker monierte Patrick Rahmen - nach drei Pleiten gegen FCZ in dieser Saison zurecht - dass nicht jedem die Bedeutung dieses Duells der Erzrivalen bewusst war. Und dass es an Emotionen fehlte. Mit diesen Worten und den Bildern im Kopf, die Rahmen dem Team gezeigt hatte, um die Tragweite des Spiels Basel gegen Zürich zu untermalen, legt der FCB dann auch los.

Alain Bieri zeigt erst dem falschen Spieler, Fidan Aliti, die rote Karte. Marc Schumacher / freshfocus

Von der ersten Minute an setzen die Basler Druck auf, spielen nach vorne, pressen die Zürcher, die freiwillig auf Antonio Marchesano und damit einen ihrer besten Akteure verzichteten, nach hinten. Der hohe Druck führt für den FCB bereits nach vier Minuten zum Erfolg und wohl der Schlüsselszene dieses Spiels.

Nathan kann einen Ball erst nicht klären, lässt diesen zu Edon Zhegrova kommen und sieht gegen den schnellen Kosovaren nur noch die Option Foul als letzter Mann. Der Brasilianer fliegt vom Platz, sein Team ist fortan 86 Minuten in Unterzahl.

In dieser ziehen sich die Zürcher noch weiter zurück. Der FCB nimmt das Spielgerät dankend in seine Reihe, kombiniert, versucht gegen das Defensivbollwerk des Gegners mit fussballerischen Mitteln Lösungen zu finden. Dafür wird Trainer Rahmen seine Spieler später loben. Aber nicht nur dafür. Denn der FCB erspielt sich Chance um Chance.

In der 21. Minute trifft Raoul Petretta nach einer herrlichen Kombination von Zhegrova und Stocker zum 1:0. Nur neun Minuten später erhöht Zhegrova auf 2:0. Vorangegangen war ein wunderschönes Zuspiel Pajtim Kasamis auf Darian Males, der mit mehr Glück als Verstand auf Zhegrova ablegt. Males müsste in der Folge eine hundertprozentige verwandeln, scheitert aber. Die Chancenauswertung ist ohnehin das Einzige, was man dem FCB an diesem Abend vorwerfen kann. Auch Rahmen sagt nur: «In der ersten Halbzeit hätten wir ein, zwei Tore mehr schiessen müssen, ja.»

Die Quali für die Conference League ist fix

Auch nach der Pause sind Möglichkeiten da, den FCZ mit einer Packung nach Hause zu schicken und im letzten Heimspiel der Saison eine Gala hin zu zaubern. Immerhin zwei Tore folgen noch. Das erste durch Kasami, der am zweiten Pfosten eine herrliche Zhegrova-Flanke einköpft.

Das zweite nach der Pause und für ihn persönlich erzielt dann Petretta nach einem Traum-Pass von Frei aus der Tiefe. 4:0 steht es am Ende. Ein in dieser Höhe absolut verdienter, wenn nicht gar zu tiefer Sieg. Errungen durch Tore, die allesamt als Kollektiv erarbeitet wurden - «gmeinsam», eben.

Mit den drei Punkten sichert sich der FCB nicht nur den ersten Sieg gegen FCZ in dieser Spielzeit, er sichert sich auch definitiv einen Platz in der Qualifikation für die Conference League – und so gut wie sicher auch Platz 2. Servette könnte den FCB noch einholen, müsste dabei aber über das Torverhältnis gehen. Aktuell steht der FCB dort im Vergleich mit den Genfern mit 21 Toren im Plus.

So kann Patrick Rahmen ohne Übermut sagen, dass er stolz sei, Platz 2 geholt zu haben. Vor allem, wenn man bedenke, wo der FCB noch vor eineinhalb Monaten stand: Kurz davor, sich nach hinten orientieren zu müssen. Jetzt aber ist der FCB Vizemeister, europäisch dabei, macht wieder Freude auf und neben dem Platz. Dinge, die man auch mal feiern darf. Die Mannschaft tut es in Form eines Fotos, auf dem alle Kaderspieler drauf sind. Auch hier eben: «Gmeinsam.»

