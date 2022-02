YB Hoffnungsträger Cheikh Niasse im Porträt

Super-League-Porträt Ein Wolf tritt in grosse Fussstapfen: YBs Hoffnungen ruhen in der Rückrunde auf Cheikh Niasse YB reagiert auf die zahlreichen Abgänge in der Winterpause mit dem Transfer von Cheikh Niasse. Der 22-jährige Senegalese muss nicht sofort funktionieren, könnte aber zum Berner Trumpf im Meisterrennen werden. Und schon am Sonntag gegen Basel eine entscheidende Rolle spielen. Jakob Weber Jetzt kommentieren 12.02.2022, 12.00 Uhr

Cheikh Niasse: «Ich habe schon mitbekommen, dass YB gegen Basel ein sehr spezielles Spiel ist, das wir gewinnen müssen. Auch für mich wird das ein guter Test.» zVg: YB

Christopher Martins? Für zehn Millionen zu Spartak Moskau verkauft. Silvan Hefti? Spielt jetzt in Genua. Meschack Elia und Leandro Zbinden? Verletzt. Im Vergleich zum letzten Aufeinandertreffen zwischen YB und dem FCB vor nicht mal zwei Monaten hat bei den Bernern ein gehöriger Aderlass stattgefunden.

Die Startaufstellung wird auf mindestens vier Positionen verändert sein. Auch die ebenfalls transferierten Michel Aebischer und Jean-Pierre Nsame und der erneut verletzte Christian Fassnacht werden am Sonntag fehlen.

YB-Sportchef Christoph Spycher erklärt die Abgänge: «Da wir in der Rückrunde nur noch halb so viele Spiele zu absolvieren haben, müssen wir die Balance zwischen ungesundem und gesundem Konkurrenzkampf finden.»

Niasses Lieblingstier ist der Wolf

Den vielen Abgängen stehen mit Cheikh Niasse, dem für den vier bis sechs Wochen ausfallenden Fassnacht kurzfristig verpflichteten Flügelstürmer Kevin Varga und Goalie Anthony Racioppi nur drei Zuzüge gegenüber. «Wir wollen den Spielern Vertrauen schenken, die da sind. Und Platz machen für junge Spieler», sagt Spycher, der betont, dass YB immer noch viele Nationalspieler, viel Erfahrung und Qualität im Kader hat.

Mit dem 22-jährigen Senegalesen Cheikh Niasse hat YB dann aber doch noch einen Spieler verpflichtet, der am liebsten sofort in die Fussstapfen eines Stammspielers – in diesem Falle Martins – treten soll. «Er kann mit seiner Physis in unserem Mittelfeld eine wertvolle Komponente sein», sagt Spycher.

YB-Sportchef Christoph Spycher: «Cheikh kann mit seiner Physis in unserem Mittelfeld eine wertvolle Komponente sein.» Claudio De Capitani / freshfocus

Niasse selber erscheint diese Woche gut gelaunt zum Video-Call. «Ich war sehr positiv überrascht, dass sich in der Kabine alle über meine Ankunft gefreut haben. Das gibt mir Lust, mich für YB zu zerreissen», sagt er. Sein Lieblingstier ist der Wolf –, «weil der sich so gut in der Natur durchsetzt» – und durchsetzen will sich Niasse jetzt auch in Bern.

Der defensive Mittelfeldspieler kommt für kolportierte zwei Millionen Franken vom OSC Lille nach Bern, wo er einen langfristigen Vertrag bis 2026 unterschrieben hat. Auch der SC Freiburg, französische und belgische Teams hatten Ende Januar Interesse angemeldet. Aber Niasse entschied sich für YB: «Ich habe den Klub in der Champions League gesehen. Dort haben sie gegen gute Gegner toll gespielt. Das hat mir gefallen.»

Die Berater-Rolle von Guillaume Hoarau

Auch Guillaume Hoarau spielt beim Transfer eine wichtige Rolle. Niasse erkundigt sich über den gemeinsamen Freund und Sion-Verteidiger Dimitri Cavaré bei der YB-Legende und Hoarau gibt ihm zu verstehen: «Wenn du die Chance hast, musst du unbedingt zu YB.»

Niasse sagt über sich selber, dass er ein fleissiger Kerl ist. Als Kleinkind zog er mit seinen Eltern vom Senegal nach Nordfrankreich.

«Wir wuchsen in armen Verhältnissen auf. Ich wusste von Beginn an, dass Fussball meine grösste Chance ist»,

erzählt Niasse, der vier Geschwister hat. Bei seinem Jugendklub US Boulogne spielt er immer eine Altersstufe weiter oben. Mit 14 bekommt er erste Angebote von Topklubs, doch der strenge Vater erlaubt seinem Sohn erst mit 15, ins belgische Trainingscamp Jean Marie Guillou zu gehen und ein Jahr später das Angebot des OSC Lille anzunehmen.

Dort debütiert der 1,88 Meter grosse Schlaks 2019 in der Ligue 1 gegen St.Etienne bei den Profis. Doch in der Folge harzt die Karriere, Niasse wird nur höchst selten überhaupt eingewechselt. «Ich habe viel gearbeitet, alles gegeben, aber leider nie eine Chance bekommen. Deswegen habe ich entschieden, zu gehen», sagt er. Den überraschenden Titelgewinn von Lille 2021 verpasst er zur Hälfte, weil Niasse in der Rückrunde an Panathinaikos Athen ausgeliehen ist, wo er regelmässig spielt. «Das tat gut», sagt er. Doch obwohl auch er sich französischer Meister nennen darf, sieht er in Lille keine Zukunft.

Bei YB angekommen nimmt Niasse Extrastunden in der Videoanalyse, um möglichst schnell zu verstehen, wie seine neuen Mitspieler laufen und spielen. «Es war wertvoll, gegen St.Gallen von der Bank aus zu beobachten, wie wir agieren», sagt Niasse. Über die 16 Minuten nach seiner Einwechslung, in denen die Ostschweizer aus einem 1:3 ein 3:3 machten, will er nicht mehr gross sprechen. «Das war kein Spiel, um mich zu profilieren. Das will ich in den nächsten Auftritten tun.»

Gegen St.Gallen konnte Cheikh Niasse nach seiner Einwechslung nicht verhindern, dass die Ostschweizer noch zwei Tore zum 3:3 schossen. Claudio Thoma / freshfocus

Vielleicht sogar schon am Sonntag gegen Basel. Niasse, der in seinen anderthalb Jahren bei Lille nie in der Startelf stand, ist bereit für seinen ersten grossen Einsatz. «Ich habe schon mitbekommen, dass das ein sehr spezielles Spiel ist, das wir unbedingt gewinnen wollen. Auch für mich wird das ein guter Test.»

