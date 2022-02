Super-League-Porträt Schnell, musikalisch und wie ein Schwimmer: Das ist der neue FCB-Stürmer Fedor Chalov Der 23-jährige Russe ist mit der grossen Aufgabe betreut, Arthur Cabral in Basel vergessen zu machen. Wie ihm das gelingen soll und warum er sich für den FC Basel entschieden hat. Céline Feller Jetzt kommentieren 12.02.2022, 05.00 Uhr

Fedor Chalov ist für ein halbes Jahr beim FC Basel – und soll in dieser Zeit zeigen, dass er als früherer Topskorer der russischen Liga weiss, wo das Tor steht. Juri Junkov

Arthur Cabral? Weg. Edon Zhegrova? Ebenfalls. Auf einen Schlag verliert der FC Basel in der Winterpause 45 Skorerpunkte. «Eine Hausnummer», wie FCB-Boss David Degen zu Recht dazu sagt. Auch wenn Zhegrova beispielsweise beim grossen Gipfeltreffen gegen YB im Dezember noch angeschlagen fehlte. Der FC Basel muss handeln.

Um den Abgang Cabrals adäquat zu kompensieren, wurden zwei Stürmer gesucht, die sich mit ihren jeweiligen Profilen ergänzen. Das eine Anforderungsprofil lautet: grosser und physischer Spieler. Gefunden ist der passende Spielertyp dafür noch nicht. Kaderplaner Philipp Kaufmann erklärt:

«Es ist nach wie vor das Ziel, einen entsprechenden Spieler zu verpflichten – ebenso wie einen Innenverteidiger. Aber der Spieler muss auch passen, wir machen keine Hauruckaktion.»

Fedor Chalov debütierte vergangenes Wochenende gegen Sion für den FC Basel – und erfüllt in Basel das Profil des spielstarken Stürmers. Marc Schumacher / freshfocus

Und dann wäre da das Anforderungsprofil Nummer 2: ein spielstarker Stürmer. Dieser wurde bereits verpflichtet: Fedor Chalov. Oder mit ganzem Namen: Fyodor Nikolayevich Tschalov. 23 Jahre jung ist der Russe, aus der Moskauer Mittelschicht stammend und mit einem beachtlich gefüllten Erfahrungsrucksack. 179 Spiele hat er für seinen Stammklub ZSKA Moskau absolviert.

Aber es sind nicht nur dies seine Stärken. «Er ist handlungsschnell und, wie der Schnelligkeitstest ergeben hat, gar einer der schnellsten Spieler im Kader», sagt Kaufmann.

Das erste Mal in einem neuen Land und einer neuen Liga

Seine Schnelligkeit soll der Rohdiamant aber nicht nur auf dem Platz, sondern auch daneben beweisen. Nämlich jene zur Integration. Noch nie zuvor hat Chalov Land und Liga verlassen, hat bislang seit der Jugend ausschliesslich für ZSKA gespielt. Rund eine Woche ist er nun in Basel und sagt:

«Ein kleiner Kulturschock war es schon.»

Was ihn so geschockt habe, fällt ihm schwer, zu erklären. Es sei – natürlich ohne seine Heimat schlechtmachen zu wollen – einfach eine andere Lebensqualität in Basel. Zwar bietet die Millionenstadt Moskau grundsätzlich viel mehr. «Aber hier habe ich das Gefühl, dass man alles kriegt, was man braucht.»

Es ist aber selbstredend nicht die Stadt, die ihn in die Schweiz lockt. Sondern der Klub, den er seit dem Aufeinandertreffen des ZSKA und des FCB 2017 in der Champions League als «traditionsreichen Verein, der immer um den Meistertitel mitspielt», kennt und schätzt. «Als ich dann vom Angebot gehört habe, war es eine Ehre für mich und ich habe nicht lange überlegt.»

Vor allem auch deshalb, weil er schon lange davon geträumt habe, in Europa zu spielen – und irgendwann auch in einer der grossen fünf Ligen. Über die Zukunft aber, über die mag er nicht reden. Er denke nur an das Hier und Jetzt, «ich gebe mich ganz für Basel hin». Es sei eine russische Gepflogenheit, im Präsens präsent zu sein.

Die frühen Erfolge in Russland

Dass Chalov, der 2018/2019 Topskorer der russischen Liga und «Best young player of Russia 2017» war, nun in Basel spielt, überrascht trotz aller Hingabe ein wenig. Auch wenn es nur leihweise für ein halbes Jahr ist. Zu Beginn hatte das Businessmodell bei Chalov nicht gepasst, auch wenn er seit Sommer auf einer langen Liste fungierte, wie Kaderplaner Kaufmann sagt – und anfügt:

«Von der Qualität her waren wir schnell von ihm überzeugt. Er genoss aber aufgrund der Konstellation, die sich aus seinem hohen Marktwert und den früheren Angeboten aus England ergab, nicht oberste Priorität von unserer Seite.»

Diese Angebote aus England. Sie sind es jedoch vielleicht auch, die den Transfer erst ermöglichten. Nach einem geplatzten Deal zu Crystal Palace vor zwei Jahren sinkt Chalovs Torquote. Von mentalen Problemen, die man ihm in Russland als Konsequenz nachsagte, will er nichts wissen. Er sagt: «Ich hatte kurz darauf eine Verletzung, konnte nicht mehr ganz performen wie zuvor.»

Jetzt habe er sich aber wieder gefangen. «Ich spüre neue Kräfte.» Dass die Torfrequenz aber dennoch nicht gleich wieder stieg, eröffnete dem im Vergleich zu früheren Interessenten kleineren FCB die Chance, Chalov auszuleihen. Transferiert ihn ZSKA weiter, würde der FCB beteiligt. «Das könnte lukrativ für uns werden, wenn das Angebot dereinst stimmen sollte», so Kaufmann.

Die musische Ader

Zuerst aber muss Chalov liefern – und das nach einer minimalen Adaptionszeit. Während für Kaufmann die Voraussetzungen aufgrund Chalovs aufgeschlossener, umgänglicher Art und seines guten Englisch gegeben sind, streicht Chalov selbst etwas anderes heraus:

«In der kurzen Zeit, in der ich nun schon hier bin, spüre ich eine grosse menschliche Wärme. Das wird mir helfen, mich rasch etablieren zu können, weil ich spüre, dass diese Wärme nicht nur auf professioneller Ebene gegeben ist, sondern von tief drinnen kommt. Das beeindruckt mich.»

Ob er dieses Feingefühl von seiner musischen Seite her hat? Zumindest besuchte er drei Jahre eine Musikschule, spielte Flöte und Piano – sehr gut, «aber heute nur noch sehr selten». Ohnehin hätte die akademische Karriere nie gross Fahrt aufgenommen, weil es die sportliche schnell tat. Er, der im Alter von sechs Jahren bereits im Team seines vier Jahre älteren Bruders mitkicken durfte, debütierte bereits mit 16 als Profi.

Dass dies klappen würde, davon habe er zwar geträumt, aber nicht wirklich daran geglaubt. «Ich habe einfach immer zwischen den Wohnblöcken mit meinem Vater und meinem Bruder Fussball gespielt. Es ist meine Passion. Ich brauche den Fussball, wie ein Schwimmer das Wasser braucht.»

Bei seinem ersten Einsatz vergangenen Sonntag zeigte Chalov gute Ansätze. Nun schaut die ganze Fussballschweiz am Sonntag auf ihn, im Duell Basel gegen YB. «Ich verspüre aber keinen Druck deshalb.» Er wisse, dass die Young Boys ein starkes Team sind. «Wichtig ist unsere Einstellung, unser Gefühl, mit dem wir ins Spiel gehen. Wir müssen Ruhe bewahren.» Dass er das kann, das glaubt man ihm.

