Der FC Basel setzt in Zukunft auf das neue Wundermittel Kaex

Super League Weil’s beim FCZ funktioniert: Jetzt setzt auch der FC Basel nach Spielen und Trainings auf ein neues Katermittel Der FC Basel hat mit einem Zürcher Nahrungsergänzungs-Start-up einen Zweijahresvertrag unterschrieben und hofft, dass das ursprünglich als Katermittel entwickelte Regenerationsgetränk eine ähnliche Wirkung entfacht wie beim FC Zürich und sechs Profi-Klubs aus Deutschland. Jakob Weber Jetzt kommentieren 23.03.2022, 15.56 Uhr

Valentin Stocker bekommt ab sofort das gleiche Wundermittel in die Trinkflasche wie der FC Zürich. Freshfocus

Ein Zürcher Wundermittel mischt aktuell im wahrsten Sinne des Wortes den Fussball auf. Nicht nur in der Schweiz, wo der FCZ seit anderthalb Jahren auf die 25 Mineralien und Vitamine von Kaex reload setzt und – so zumindest die Meinung der Hersteller – auch deshalb aktuell 28 Punkte mehr halt als zum gleichen Zeitpunkt der vergangenen Saison. Auch in der Bundesliga trinken die Profis von Bayer Leverkusen, Mainz 05, Union Berlin, dem FC Paderborn und Holstein Kiel regelmässig dieses Produkt.

Auch dem FC Basel, der unter der neuen Führung keinen Stein nicht umgedreht lässt, ist das aufgefallen. Präsident Reto Baumgartner nutzte seine persönlichen Beziehungen und stellte den Kontakt zu Kaex her. In der Winterpause gab es dann ein gemeinsames Treffen mit Kaderplaner Philipp Kaufmann und Chefphysio Nicolas Unternährer. Und seither testet der FCB das neue Produkt, obwohl Rotblau aktuell von DSM, dem notabene weltgrössten Vitamin-Hersteller mit Nahrungsergänzungsmitteln, versorgt wird.

Der FCB-Nachwuchs profitiert auch

Doch die Erfahrungen mit dem neuen Zürcher Mittel, das von FCZ-Fan Pedro Schmidt erfunden wurde, waren offenbar so gut, dass aus dem Test ein Zweijahresvertrag geworden ist, und nicht nur die Profis, sondern auch der Nachwuchs und die FCB-Frauen davon profitieren sollen.

Kaex bezahlt den FCB sogar dafür, deckt den Klub in dieser Zeit mit seinem Wundermittel ein und erhält im Gegenzug Werbedienstleistungen wie zum Beispiel Posts auf den sozialen Medien. «Wir sind zwar ein Zürcher Start-up und mein Herz schlägt für den FCZ. Aber wir haben mittlerweile 20 Mitarbeitende und davon sind einige auch FCB-Anhänger. Natürlich stellen wir unser Produkt beiden Klubs gerne zur Verfügung», sagt Schmidt.

Ist der FCZ mit Antonio Marchesano in dieser Saison so viel besser als der FC Basel und Fabian Frei, weil er das bessere Regenerationsmittel besitzt? Zumindest diesen Vorteil hat der designierte Meister ab sofort nicht mehr. Walter Bieri / KEYSTONE

After Party I After Sport heisst es auf der Verpackung von Kaex reload.

Wie aus dem Kater- ein Sportlermittel wurde

Dem Kranzschwinger und Hornusser Stefan Studer ist es zu verdanken, dass die Zürcher Firma sich auch bei Sportlern immer grösserer Beliebtheit erfreut. Nachdem Kaex seit 2017 als Katermittel in Apotheken, Drogerien und bald auch bei Coop, Migros und Co zu kaufen war, fragte Studer beim Hersteller nach, ob es auf der Dopingliste stünde.

Steht es nicht. Aber erst jetzt befassen sich Schmidt und Co mit den sportwissenschaftlichen Möglichkeiten ihres Produkts. Das Ergebnis der Studie: «Viele Bioprozesse des Körpers sind nach dem Sporttreiben ähnlich wie nach dem Alkoholkonsum und können daher von denselben Stoffen positiv beeinflusst werden.»

So beispielsweise die Übersäuerung der Muskeln, die Regulation des Blutzuckerspiegels oder die Dehydration. Die Folgen dieser Prozesse sind körperliche und geistige Müdigkeit. Und gegen diese Symptome helfen die gleichen Elektrolyte, Aminosäuren und Vitamine. Indem diese Stoffe vereint werden, sorgt Kaex dafür, dass sich der Körper schneller von Strapazen erholt. Und zwar sowohl der des über den Durst trinkenden Partygängers als auch der Körper des Sportlers.

FCZ-Spieler laufen selber zur Apotheke

Die Wirkung spricht sich in Sportlerkreisen schnell rum. Nati-Star Ramona Bachmann wirbt auf Instagram, auch Rad-Profis und Fussballer greifen immer öfter zu. Der FC Zürich ist Anfang 2021 das erste Profi-Team, das einen Vertrag mit Kaex unterschreibt. FCZ-Konditionstrainer Christian Kolodziej sagt damals gegenüber dem «Blick»: «Vereinzelt haben sich die Spieler nach der Testphase sogar selbst in der Apotheke das Produkt besorgt. Das ist sehr selten der Fall und hat mich überrascht.»

Kein Wunder also, dass auch Spieler von Bundesligisten bald reihenweise das Wundermittel trinken: «Jeweils nach dem Training und nach den Spielen gab es für die Spieler eine Einnahme», sagt etwa Karl-Heinrich Dittmar, Team-Arzt von Bayer Leverkusen. Auch aus Mainz gibt es lobende Worte: «Es scheint tatsächlich so, dass die zellulare Regeneration verbessert wird», sagt Athletiktrainer Sven Herzog. «Insbesondere in den englischen Wochen war das positive Feedback sehr ausgeprägt und die Spieler haben von sich aus nach dem Produkt verlangt.»

Wenn der FC Basel am morgigen Donnerstag zum Benefizspiel im Karlsruher Wildpark antritt (Anpfiff 18 Uhr), ist eigentlich klar, mit welchem Getränk die Mannschaften nach Schlusspfiff anstossen. Denn das Zürcher Wundermittel wird seit kurzem auch nach Karlsruhe geliefert. Und der FCB darf es ab Donnerstag auch in der Öffentlichkeit trinken. Denn dann soll die neue Partnerschaft auch offiziell verkündet werden.

