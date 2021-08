Super League Wenn Sion im Joggeli gastiert, kehrt Marco Walker in sein altes Wohnzimmer zurück – aber nicht nur für ihn ist es eine Rückkehr Während der FC Basel mit einem 2:0-Sieg in die Saison starten konnte, liess der kommende Gegner Sion gegen den Rivalen Servette die ersten Punkte liegen. Probleme macht vor allem die fehlende Einstellung. Ob das auch gegen den FCB so wird? Schliesslich kehren einige Akteure an ihre alte Wirkungsstätte zurück. Alan Daniele 01.08.2021, 05.00 Uhr

Marco Walker gibt zu, dass die Rückkehr ins Joggeli speziell wird. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Man hört es an allen Ecken und Enden. Kaum ein Protagonist, der sich vor einer neuen Saison nicht bemüht, sich einen guten Saisonstart sofort mit Toren und Punkten zu wünschen. Im Sittener Fall ist das so eine Sache. 2021: 1:2 gegen Servette. 2020: 0:1 in St.Gallen. 2019: 1:4 gegen Basel. 2018: 1:2 gegen Lugano. Der letzte Auftaktsieg war am 23. Juli 2017 in Thun, mit Paolo Tramezzani als Trainer und Moussa Konaté als einziger Torschütze.

Eine dunkle Statistik, die sich vor dem Spiel beim FC Basel einer anderen miserablen Statistik anschliesst. Derjenigen, dass ein Sittener Sieg in Basel seit dem fernen 2. August 1997 fehlt. Zwei Generationen später nimmt nun ausgerechnet Marco Walker als Trainer einen nächsten Anlauf, damit die Journaille den FC Sitten zumindest bis zum übernächsten Spiel in Basel mal in Ruhe lässt.

Aber was bedeutet denn nun diese Auftaktniederlage letzten Sonntag gegen den Rivalen Servette? Mittelmass? Schlecht? Sehr schlecht? Walker sagt mit einigen Tagen Abstand, er habe noch am Sonntag im Stadion eine schlechtere Leistung gesehen als nun im Rückblick.

«Das Problem war die hohe Fehlerquote, das fehlende Engagement und viel zu wenig Emotionen. Wir waren nicht in den Zweikämpfen.»

Ziemlich viel an Negativem und Essenziellem, darum erstaunt Walkers Beurteilung ein bisschen. In 95 Minuten gegen die Genfer kassierte Sitten eine einzige Verwarnung. Das Besondere daran: Itaitingas gelbe Karte in der ersten Halbzeit war anhand der Szene nicht einmal als solche zu erkennen. «Natürlich nicht bösartig, aber etwas Wehtun gehört dazu, in einem Derby sowieso», kritisiert der Trainer.

Die Sittener Anfälligkeit in der ersten Halbzeit über die linke Walliser Seite hatte auch, aber nicht nur, mit Sandro Theler zu tun. Walker negiert Fehler des jungen Oberwallisers nicht, sagt aber auch, es habe wiederholt im Verbund nicht geklappt. Es hätte auch andere Spieler gehabt, um diese oder jene Szene besser zu regeln.

«Mal mit Itaitinga, mal mit Matteo Tosetti, mal mit Birama Ndoye, mal abwechselnd mit dem Sechser (Zock, die Red.) oder Achter (Zuffi, die Red.).» Stammkraft Dennis Iapichino hat noch Muskelprobleme hinter sich zu bringen, Baltazar, der behelfsmässig dort spielte, fehlte gesperrt und Marquinhos Ciprianos Transfer wurde erst am Montag realisiert.

Nach dem Derby liess auch eine Aussage von Mittelfeldspieler Tosetti aufhorchen. Der 29-jährige Tessiner gab Unterwalliser Medien zu Protokoll, der Rhythmus aus den Testspielen, wonach jeder Profi immer eine Halbzeit spielen würde, sei für das erste Spiel der Saison nicht förderlich gewesen.

Tosettis Worte kamen bis zu Trainer Walker, dieser goutierte sie nicht. «Ob diese Sache mit der Einsatzzeit in den Testspielen eine Rolle spielt, muss am Ende jeder selber wissen. Aus meiner Sicht nicht. Es gibt ja nicht nur Testspiele, sondern tägliche Trainings ebenfalls mit diversen Spielformen.» Von Selbstreflexion seitens der Spieler, gerade nach so einer Niederlage, hat Walker eine andere Idee.

Gegen Servette stand Ex-FCB-Spieler Kevin Bua (27) nicht im Aufgebot. Noch nicht. Der gebürtige Genfer und Neuzuzug aus Leganés steht in seiner dritten Walliser Woche und hat noch Rückstand im Vergleich zum Grossteil des Kaders.

«Bua war nicht zufrieden mit meinem Entscheid. Wir brauchen ihn für die ganze Saison, darum wollte ich ihn nicht zu früh einwerfen. Umso mehr, weil die Einheiten vor Servette sehr auf das Spiel fokussiert waren», begründet Marco Walker.

Offiziell seit Montag gehört auch Marquinhos Cipriano (22) zum FC Sitten. Der Linksverteidiger von Schakhtar Donezk wurde ein Jahr ausgeliehen. Walker sieht im kleinen Aussenverteidigerr einen «flinken, mobilen Spieler mit Offensivdrang, der Bälle will und verlangt.»

Man kann davon ausgehen, dass Cipriano schon am Sonntag gegen Basel dabei sein wird. Was für Walker zwei neue Alternativen bedeutet. Aber andererseits auch das Warten auf Abgänge oder Ausleihen, weil das Kader unverändert gross ist.

Ein ungewohntes Bild für Basler Fans: Luca Zuffi im Trikot des FC Sion. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Mit Geoffroy Serey Dié steht ein weiterer Spieler mit einer FCB-Vergangenheit im Sittener Kader. Auf den ersten Blick hat er aber einen schweren Stand unter dem seit 16. März arbeitenden Walker. Auf den zweiten Blick aber gibt es Gründe, wieso der 36-jährige aus der Elfenbeinküste nicht mehr regelmässig auf dem Platz stand.

Im Juni gehörte Serey Dié zum Nati-Aufgebot seines Heimatlandes gegen Burkina Faso (2:1) und Ghana (0:0), ohne aber eine Minute zu spielen. Später folgte eine Zwangs-Quarantäne, weil er gesundheitlich angeschlagen war.

«Geoffroy steht seit zwei Wochen wieder im Mannschaftstraining, hat entsprechend noch etwas Rückstand. Aber er ist Bestandteil unseres Kaders.»

Die andere Seite seiner Unkonstanz bei den Einsätzen: Die Konkurrenz im zentralen Mittelfeld ist gross mit Christian Zock, Musa Araz, Anto Grgic und auch Luca Zuffi, der in der vergangenen Saison noch das rotblaue Trikot trug.

Marco Walker und der FC Basel – das sind vier Saisons als Spieler und acht Saisons als Assistenztrainer. Die Jahre als Spieler noch im alten Joggeli, später, ab dessen Eröffnung im Frühjahr 2001, im neuen St.-Jakob-Park. Er ist Walkers zweite Heimat geworden.

«Ich kenne jede Ecke, jeden Winkel, ich war quasi 24/7 dort»,

sagt der gebürtiger Solothurner. Als Spieler trat der 51-Jährige nur dreimal im neuen Joggeli an, als Gegner. Einmal mit St.Gallen (2:1), zweimal mit Aarau (0:4 und 1:3). Am Schweizer Nationalfeiertag nun zum ersten Mal als Cheftrainer. Wieder als Gegner, diesmal als Angestellter des FC Sitten. Eine Frage der Emotionen oder nicht?

«Natürlich wird es etwas speziell. Nach dem Aussteigen aus dem Bus werde ich aufpassen müssen, in den Katakomben nicht nach links Richtung FCB-Garderoben, sondern nach rechts zu laufen (lacht). Aber ab dann ist Arbeit, ab dann gilt nur mehr meine Mannschaft. Auf uns wartet ein intensives Spiel und für Intensität werden auch wir besorgt sein müssen.»

