Murray kommt nach Basel: Die Teilnehmer der Swiss Indoors 2022

Tennis Auch Murray kommt nach Basel: Das sind die Teilnehmer der Swiss Indoors 2022 Die Swiss Indoors freuen sich auch ohne den zurückgetretenen Roger Federer auf ein illustres Teilnehmerfeld mit vielen Turniersiegern, aufstrebenden Youngsters und einem in die Jahre gekommenen Grand-Slam-Sieger, der es noch einmal wissen will. Jakob Weber Jetzt kommentieren 28.09.2022, 20.00 Uhr

Andy Murray und Nick Kyrgios könnten – wie hier bei den Australian Open, als der Schotte den Ball am sich am Netz schützenden Australier vorbei spielt – auch in Basel aufeinander treffen. Keystone

Tennisturniere zahlen ihren Aushängeschildern Antrittsgagen. So verpflichteten die Swiss Indoors in diesem Jahr zum Beispiel Carlos Alcaraz, Caspar Ruud und nach dem Karriereende und der Basel-Absage von Roger Federer auch den Australier Nick Kyrgios.

Doch ein Grossteil der Spieler wählt seine Turniere oft auch relativ spontan selber aus. Und wie die Entry List zeigt, dürfen sich die Swiss Indoors Basel in der letzten Oktoberwoche auf zahlreiche spannende Spieler mit bekannten und weniger bekannten Namen freuen.

Kommt als Grand-Slam-Sieger nach Basel: Carlos Alcaraz. Keystone

Als die Swiss Indoors den 19-Jährigen im Juni verpflichteten, war der spanische Shootingstar die Nummer 7 der Welt. Vier Monate später ist er die jüngste Nummer 1 der Geschichte, US-Open- und zweifacher Masters-1000-Sieger. Alcaraz wird das Turnier in Basel, wo er zum ersten Mal gastiert, am Montag eröffnen. Nur ein Wunsch erfüllt sich nicht. Alcaraz hätte gerne noch mindestens einmal gegen sein Idol Roger Federer gespielt. Doch dazu wird es auf der ATP-Tour nach dessen Karriereende nicht mehr kommen. Federer führte die Setzliste in Basel elfmal an. 2022 ist zum ersten Mal Alcaraz an Nummer 1 gesetzt.

Caspar Ruud verlor das Finale der US Open gegen Carlos Alcaraz 4:6, 6:2, 6:7 und 3:6. Keystone

Auch die Nummer 2 der Welt und der Kopf der unteren Hälfte des Basler Tableaus war noch nie so gut wie jetzt. In Roland Garros und in New York stand der Sohn von Tennisprofi Christian Ruud im Finale eines Grand Slams, zog dort aber jeweils den Kürzeren. In Basel gastiert Ruud zum zweiten Mal. 2019 scheiterte er allerdings noch in der Qualifikation.

Gewann beim Laver Cup gegen Novak Djokovic: Félix Auger-Aliassime. Keystone

Er gewann in diesem Jahr in Rotterdam seinen ersten ATP-Titel. Der 22-Jährige ist ein gutes Beispiel für das Konzept der Swiss Indoors. Vor fünf Jahren bekam er als grosses Talent eine Wildcard für die Qualifikation, wo er gegen Julien Benneteau verlor, und nun kehrt er als gestandener Top 20-Spieler, Turniersieger und Laver-Cup-Gewinner zurück.

Er gewann in diesem Jahr beim Masters in Toronto sein erstes 1000er-Turnier und schnuppert wie schon vor einem Jahr an den Top 10 und dem Jahresabschluss der besten acht Profis der Welt in Turin. Dafür braucht es in den letzten Turnieren des Jahres allerdings noch einen Exploit. In Basel ist der Olympia-Bronzegewinner von Tokio an Nummer 4 gesetzt.

Jubelte 2016 in Basel über den Gewinn der Swiss Indoors: Marin Cilic. Keystone

2016, als Federer verletzungsbedingt fehlte, gewann der heute 33-Jährige die Swiss Indoors. Im Finale besiegte er den Japaner Kei Nishikori 6:1 und 7:6. Nachdem Cilic in der Weltrangliste in den letzten Jahren etwas zurückgefallen war, nähert sich der US-Open-Sieger von 2014 wieder den Top Ten. Nach Basel kommt Cilic zum achten Mal und es ist gut möglich, dass ihm auch wieder der lautstarke Fan mit kroatischer Wasserballmütze in die St. Jakobshalle folgen wird.

Wutausbrüche sind ein ständiger Begleiter von Nick Kyrgios. Keystone

Bereits im Jahr 2017 hätte der Bad Bay der Tennisszene in Basel aufschlagen sollen. Doch damals brach Kyrgios die Saison mit Hüftproblemen frühzeitig ab. In diesem Jahr soll es nun zur Premiere kommen. Der Wimbledon-Finalist spielt nur wenige Turniere. Aktuell stammen seine Weltranglistenpunkte nur aus zwölf Turnieren. In dieser Saison hat er aber mit guten Leistungen mehr als 100 Plätze im Ranking gutgemacht und wurde vom Turnier als «Federer-Ersatz» kurzfristig verpflichtet. Kyrgios dürfte, falls er tatsächlich auftaucht, eine der grössten Attraktionen sein.

Dreimal Basel, dreimal Viertelfinale lautet die Bilanz des 34-Jährigen. Und die Konstanz des wenig Fehler machenden Grundlinienspielers wird mit dem Fakt unterstrichen, dass er seit knapp zehn Jahren zwischen Rang 9 und Rang 27 der Welt platziert ist.

2019 posierte Alex de Minaur nach dem verlorenen Finale von Basel mit Roger Federer. Keystone

Er ist der letzte von 76 Spielern, den Roger Federer bei seinem Heimturnier in Basel bezwungen hat. 2019 ging er im Finale in gut einer Stunde 2:6, 2:6 unter. Vor Wochenfrist gewann de Minaur mit Team Word den Laver Cup und auch in Basel will der an Nummer 8 gesetzte Australier wieder eine gute Rolle spielen.

Der eher skandinavisch aussehende Spanier passt nicht ins Muster der iberischen Sandplatzhasen. Davidovich Fokina lebt vom Aufschlag, packt gerne den Becker-Hecht aus und feierte auf Rasen und nicht auf Sand seine grössten Erfolge. Bei den Junioren gewann er Wimbledon, aber noch kein Turnier bei den Profis. Schlagzeilen machte der Rotschopf auch mit der Gründung einer Haustier-Adoptions-Plattform.

Der 20-Jährige gewann in diesem Jahr in Hamburg sein erstes ATP-Turnier und war ebenfalls nie höher klassiert als heute. Wie unter anderem auch Auger-Aliassime und Alcaraz vertritt Musetti die neue Generation, um welche sich die Swiss Indoors stets bemühen und denen Experten eine glorreiche Zukunft vorhersagen.

Noch ein Turniersieg-Debütant des Jahres 2022 und Vertreter der jungen Wilden. Der 19-Jährige gewann in München und sorgte an den French Open für Aufsehen, weil er im verlorenen Viertelfinale gegen Casper Ruud erst mit seiner Mutter und nach dem Matchball auch mit dem Gegner aneinandergeriet. Erstere schickte der wütende Sohn nach einem verlorenen Break aus der Box. Ruud warf Rune nach dem Spiel mangelnden Respekt vor und soll – so zumindest die Aussage des Dänen – ihm in den Katakomben schreiend ins Gesicht gejubelt haben. Eine Erzählung, die Ruud umgehende als «Lüge» kommentierte.

Holger Rune und seine Mutter Aneke Carlsen habe sich unterdessen wieder lieb. Imago

Miomir Kecmanovic lebt auch von seinem starken Aufschlag. Keystone

Der 23-Jährige kommt zum zweiten Mal nach Basel und sorgt damit dafür, dass auch ohne seinen David-Cup-Kollegen Novak Djokovic ein Serbe in der St. Jakobshalle aufschlägt.

Der 2,01-Meter-Riese gewann 2022 auf Rasen in Newport sein erstes ATP-Turnier und ist der grösste Spieler im Teilnehmerfeld der kommenden Swiss Indoors.

Enterte vor einem Jahr erst mit 25 Jahren die Top 100. Hat sich dort aber festgespielt. Bei seinen Vornamen Botic spricht macht das c wie ein k aus. Verbindungen zum Balkan hat der Holländer keine.

Gewann in diesem Jahr in Estoril auf Sand seinen ersten ATP-Titel und machte sich auch in der zweiten Runde der French Open bei der Fünfsatzniederlage gegen Alexander Zverev mit seiner kämpferischen Art einen Namen.

Der vierte Spanier mit Doppelname, der 2022 in Basel aufschlägt, ist der einzige Linkshänder. Auch er gewann in diesem Jahr ein Turnier. Der Triumph in Córdoba auf Sand war der vierte ATP-Turniersieg in der Karriere. Alle auf Sand.

Der 25-jährige spielt unkonventionell und macht auch gerne mal einen Aufschlag von unten. In Wimbledon gewann er ein Aufschlagsspiel gegen Frances Tiafoe mit insgesamt sechs solchen Aufschlägen. «Ich war schon immer ein Entertainer. Das war als Kind nicht anders als jetzt als Tennisprofi», sagte er einmal. In Montpellier gewann Bublik in diesem Jahr sein erstes ATP-Turnier.

Sein Vater Petr gewann 1998 die Australian Open und war die Nummer 2 der Welt und auch Mutter Regina schaffte es bis auf Rang 45 der Weltrangliste. Jetzt eifert der 22-jährige Sebastian den Eltern nach und möchte der erste Amerikaner seit Andy Roddick 2003 werden, der wieder einmal ein Grand-Slam-Turnier gewinnt.

Petr und Sebastian Korda posieren hier im Jahr 2016 für ein Foto. Imago

Sein Vater liebt Rennfahren und weil Formel-1-Weltmeister Jenson Button sein Liebling war, nannte er auch den Sohn so. Talent beweist dieser nicht nur auf dem Court sondern auch am Klavier.

Andy Murray gewann 2012 in London Olympiagold. Keystone

Er ist Olympia-, zweifacher Wimbledon- und US-Open-Sieger und war die Nummer 1 der Welt. Seine Karriere schien nach einer Hüftoperation vorbei, der Abschied 2019 war bereits verkündet. Doch jetzt kämpft sich der Schotte mit künstlicher Hüfte wieder zurück in die Weltspitze. In Basel war er bereits 2011. Doch weil sich Murray im Hotel den Allerwertesten zerrte, zog er sich nach der Auslosung noch zurück. 2012 sagte er dann etwas früher wegen Rückenproblemen ab. Bleibt die dritte Basel-Absage 2022 aus, wäre Murray ein Gewinn für das Turnier.

Gewann in San Diego auf Hartplatz vergangenen Sonntag sein erstes ATP-Turnier und freut sich über ein neues Karrierebestranking.

Der fünfte Amerikaner, der nach Basel kommt, macht vergessen, dass mit Frances Tiafoe und John Isner auch zwei US-Aushängeschilder beim Konkurrenzturnier in Wien spielen.

16 Titel, darunter drei Grand Slams, hat der Romand gewonnen. Doch mit Basel wurde er nie so richtig warm. Bei 13 Teilnahmen konnte er nur 13 Spiele gewinnen. Zwei Halbfinalteilnahmen stehen vielen Erstrundenniederlagen gegenüber. Aktuell versucht Wawrinka nach Verletzungen zurück zu alter Stärke zu finden. Doch sein Körper macht ihm immer wieder einen Strich durch die Rechnung. Zuletzt besiegte er in Metz Daniil Medwedew, ehe er im Halbfinale wegen Oberschenkelproblemen aufgeben musste.

2019 gewann Stan Wawrinka in Basel einen schier endlosen Dreisätzer gegen Frances Tiafoe, ehe er im Anschluss das Turnier verletzungsbedingt verliess und nicht zum Viertelfinale gegen Roger Federer antrat. Keystone

Die erste Wildcard haben die Swiss Indoors bereits vergeben. Sie geht an den 20-jährigen Berner, der erst vor zwei Jahren Profi wurde und bisher eher selten ATP-Turniere spielt. Auf Rasen konnte er in dieser Saison zwei Spiele im Hauptfeld gewinnen. Zuletzt gewann Stricker in Zug ein Challenger Turnier.

Dominic Stricker ist ein Linkshänder. Freshfocus

Das Teilnehmerfeld wird durch drei weitere Wildcards (gute Chancen haben die Schweizer Henri Laaksonen (ATP 125) und Marc-Andrea Hüsler (95), einen Special Entry (Empfehlung durch gute Leistungen in der Woche vor dem Turnier) und vier Qualifikanten ergänzt. Es ist auch mit kurzfristigen Absagen zu rechnen. Diese werden durch sogenannte Alternates, in diesem Fall mit einem Ranking ab der Nummer 50, ersetzt.

