Joanne Züger erzählt über Spagat zwischen Erfolg und Privatleben

Tennis Auf dem Sprung zu den ganz Grossen: Joanne Züger erzählt über den Spagat zwischen Erfolg und Privatleben Die junge Tennishoffnung aus Sissach klettert immer weiter die Weltrangliste nach oben und steht kurz vor den Top 200. Isabel Langer 19.03.2022, 05.00 Uhr

Joanne Züger ist mit 21 Jahren bereits Tennisprofi. Bild: zVg

Sie ist keine typische 21-Jährige. Statt jedes Wochenende in den Ausgang zu gehen oder sich mit Freundinnen und Freunden zu treffen, reist sie in der ganzen Welt herum. Joanne Züger ist in ihrem jungen Alter bereits Tennisprofi. Die Sissacherin beginnt ihre Tenniskarriere früh. Kein Wunder: Ihre Mutter Nicole Züger leitet die TIF Tennis Academy und nimmt ihre Tochter von klein auf mit. Schnell landet sie im Nationalkader und wird gefördert.

Obwohl es der Normalfall für Tennisprofis ist, sich nach der Sekundarschule nur noch auf den Sport zu konzentrieren, entscheidet sich Züger bewusst dagegen. Sie absolviert das Gymnasium, zum einen für ihr eigenes Ego und zum anderen, weil sie immer eine gute Schülerin war. Auch heute noch verlässt sie sich nicht einzig und allein auf den Sport. Sie studiert nebenher in Teilzeit Sportmanagement über eine Onlineuniversität in Stuttgart. Und das, obwohl sie sechs Tage die Woche zweimal am Tag trainiert.

Der Tennisprofi trainiert zwei Mal am Tag, um noch erfolgreicher zu werden. Bild: zVg

Der Aufwand lohnt sich – Ziel Top 200 rückt näher

Aktuell belegt Joanne Züger Platz 253 in der Weltrangliste, wird demnächst sogar noch weiter nach vorne rutschen. Die Verbesserung für Züger ist zwar sehr erfreulich, aber eigentlich nichts Neues. «Ich bin nie zurückgerutscht, sondern wurde immer nur besser. Ich bin stets von Karrierebestwert zu Karrierebestwert gesprungen. Aber je näher ich den Top 200 komme, desto näher komme ich an die Grand Slams heran.» Die vier Grand Slams (Australian, French und US Open sowie Wimbledon) sind das Nonplusultra der Tenniswelt.

«Für das trainiert man», sagt Züger. Bei den Qualifikationsturnieren der Slams, für welche man sich wiederum qualifizieren muss, ist sie schon so gut wie dabei. In vier Wochen bekommt sie es schwarz auf weiss, ob ihre Platzierung ausreicht oder nicht, um an den Qualiturnieren für das French Open und Wimbledon teilnehmen zu dürfen.

Ihre Freude diesbezüglich ist eher verhalten, sie will sich noch nicht zu grosse Hoffnungen machen – auch wenn es für sie gut aussieht. «Das erste Ziel ist in den Qualiturnieren mitzuspielen und sich dann für die grossen Slams zu qualifizieren.» Gerade Paris wäre für sie schön, weil dann ihre Familie und Befreundeten zuschauen könnten. Das wäre in Australien oder den USA schwieriger.

Kaum Privatleben – dafür weltweit Turniere

Neben Tennis und Uni bleibt für das junge Tennisass kaum Zeit für andere Dinge. «Es gab einige Freundschaften, die dadurch kaputt gegangen sind,» sagt Joanne Züger. Sie muss viel mehr Aufwand betreiben, um soziale Kontakte zu pflegen, als noch zu Gymnasialzeiten. Kein Wunder: Etwa 30 bis 35 Wochen im Jahr ist sie gar nicht zuhause, sondern auf Reisen an Turnieren. Da leidet das Privatleben darunter.

«Manchmal fehlt es mir und ich fände es schon cool, ein richtiges Studentenleben zu führen. Aber auf der anderen Seite, wenn ich an Turnieren bin, fehlt mir das null. Ich habe so viele Sachen, die andere in meinem Alter nicht haben. Ich meine: Wer kann schon sagen, dass er mit 21 in über 60 verschiedenen Ländern war?» Wenn sie mal zuhause ist, kann sie die Zeit auch viel intensiver geniessen. Vor allem ihre Familie gibt ihr viel Rückhalt in solchen Momenten.

In über 60 Länder spielte das junge Talent bereits Turniere. Bild: zVg

Kindheitsidole und grosse Weltstars unter der Dusche

Anfang des Jahres spielt Joanne Züger in Australien und teilt sich dort eine Garderobe mit den ganz Grossen. Für sie ein komisches Gefühl. «Wenn Angelique Kerber (dreifache Grand-Slam-Siegerin, Anm. d. Red.) neben einem duscht, fühlt man sich etwas unwohl und ist dann eher ruhig und zurückhaltend. Aber man gewöhnt sich recht schnell daran. Man muss manchmal einfach im Hinterkopf haben, dass es auch nur Menschen sind.»

Dabei hatte Züger bereits in jungen Jahren Kontakt zu einem Tennisweltstar: Die ehemalige Weltranglisten-Elfte Patty Schnyder trainierte früher in der Akademie ihrer Mutter und begleitete die junge Joanne ein paar Mal auf Turniere. «Sie war eine meiner Kindheitsidole.»

Der grösste Unterschied zwischen den Top-50-Spielerinnen und dem Rest der Weltrangliste liegt für Züger vor allem in der Konstanz: «Vom Level her könnte eine Spielerin, die rund um Rang 400 platziert ist, eine schlagen, welche um Platz 200 herum rangiert ist. Das ist kein Problem. Aber halt nur einmal und nicht viermal hintereinander. Es ist nicht so, dass die ganz vorne etwas ganz anderes machen. Die spielen auch nur Tennis.»

Die Kontinuität sei auch eines ihrer grössten Probleme. «Es braucht mindestens vier konstante Leistungen, um ein Turnier zu gewinnen, und das ist gar nicht so einfach.» Dafür braucht es Zeit, Fitness und Erfahrung. Dinge, die Züger zwar immer mehr bekommt; aber mit ihren gerade einmal 21 Jahren hat sie noch Luft nach oben. «In den Top 100 platziert man sich durchschnittlich mit 25 Jahren,» sagt sie. Auf dem richtigen Weg dorthin ist sie aber bereits.

Die Top 200 ist für Joanne Züger fast in Reichweite. Bild: zVg