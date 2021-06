Der FC Basel verliert das Testspiel gegen Thun mit 2:3

Testspiel Haarsträubende Fehlpässe und ein starker Zhegrova Der FC Basel verliert das erste Testspiel im Trainingslager in Crans-Montana gegen den FC Thun mit 2:3. Alle Tore fallen in der ersten Halbzeit. Nach dem Seitenwechsel bekommen unter den Augen von David Degen und U21-Trainer Marco Schällibaum die Jungen eine Chance. Jakob Weber aus Crans-Montana 27.06.2021, 17.05 Uhr

Edon Zhegrova fällt im Spiel gegen Thun mit vielen guten Aktionen auf. Urs Lindt / Freshfocus

So hat sich das FCB-Trainer Patrick Rahmen nicht vorgestellt. Gleich drei haarsträubende Fehlpässe führen an diesem sonnigen Nachmittag in Lens (VS) zu drei Gegentoren. Ein zu kurz geratener Querpass im Aufbau von Neuzugang Jordi Quintilla und zwei Einladungen direkt in die Füsse des Stürmers von FCB-Goalie Heinz Lindner führen zu den drei Thuner Treffern. «Der Gegner musste gar nichts machen, um zu den drei Toren zu kommen. Wir waren so schlampig», ärgert sich Rahmen nach Schlusspfiff.

Besonders ärgerlich ist, dass Rahmen diese Fehler, die es auch schon in der abgelaufenen Saison zuhauf gab, eigentlich abstellen wollte. Doch das mit der Konzentration hat auch in diesem Spiel noch überhaupt nicht geklappt. «Die Eigenfehler müssen wir abstellen. Das wissen wir», sagt Rückkehrer Taulant Xhaka. Fast ein Jahr nach seinem letzten Einsatz für den FCB steht der Vizecaptain wieder 45 Minuten auf dem Platz. Und in der 24. Minute liegt er plötzlich schreiend am Boden. Doch «alles halb so wild», wie Xhaka sagt. «Das Knie hält, das gibt mit ein gutes Gefühl. Sowieso habe ich ein gutes Gefühl, was die neue Saison angeht.»

Edon Zhegrova verzückt

Nach vorne ist das FCB-Spiel auch am Sonntag gegen Thun eigentlich ganz ansehnlich. Immer wieder kommt das oberklassige Team zu guten Abschlusssituationen. Und immer wieder ist Edon Zhegrova der Auslöser oder der Vollstrecker. So auch bei seinem Tor zum 1:2 und bei seiner Vorlage auf Kaly Sene zum 2:3. Beide Male wird Thun-Goalie Ziswiler von ausserhalb des Sechzehners im langen Eck erwischt.

Nach dem Seitenwechsel schickt Rahmen die junge Garde aufs Feld. Um Liam Chipperfield, Leonardo Gubinelli, Nasser Djiga und Co eine Chance zu geben, rückte die Partie gegen Thun recht kurzfristig in den Spielplan. Die Stammspieler Valentin Stocker, Pajtim Kasami und Arthur Cabral werden in diesem Spiel komplett geschont. Beziehungsweise sie schuften neben dem Spielfeld an ihrer Kondition.

Doch auch ohne die Arrivierten auf dem Platz hinterlassen die Jungen einen guten Eindruck. Zwar kommt Thun in der Schlussphase noch zu ein paar guten Chancen, doch Tore fallen im zweiten Durchgang keine. Dadurch schafft es der Nachwuchs zwar auch nicht, die Fehler der Erfahrenen aus Halbzeit 1 auszubügeln. Doch Rahmen war mit dem Gebotenen in der zweiten Halbzeit zufrieden. Nur das Resultat ärgert ihn. Das soll dann im zweiten Testspiel am Donnerstag in Vevey gegen Dynamo Kiew stimmen.



Das Telegramm FC Basel 1893 – FC Thun 2:3 (2:3)

Stade du Christ-Roi. – Keine Zuschauer. – SR Vladimir Ovcharov. – Tore: 12. Kyeremateng 0:1. 13. dos Santos 0:2. 16. Zhegrova 1:2 (Vishi). 22. Vasic 1:3 (Kyeremateng). 29. Sene 2:3 (Zhegrova). Basel (1. Halbzeit): Lindner; López, Cardoso, Frei, Petretta; Xhaka, Quintilla; Sene, Vishi, Zhegrova; van Wolfswinkel.

Basel (2. Halbzeit): Spycher; Bunjaku, Durrer, Djiga, Hajdari; Marchand, Gubinlelli; Palacios, Chipperfield, Chiappetta; Pululu. Thun (1. Halbzeit): Ziswiler; Wetz, Havenaar, Bürki, Schwizer; Hasler, Rüdin; Kyeremateng, Schmidt, dos Santos; Vasic.

Thun (2. Halbzeit): Hirzel; Breitenmoseer, Sutter, Bürki, Hefti; Roth; Ndongo, Karlen, Castroman, Ahmed; Chihadeh. Bemerkungen: FCB ohne Cabral, Stocker, Kasami, Tushi (geschont), Cömert, Widmer (beide Nationalmannschaft), Nikolic (Ferien) und Padula (verletzt). Thun ohne Dzonlagic und Fatkic (beide verletzt/krank).

Die Bilder vom Spiel: