Transfer Über acht Jahre nach dem Abgang beim FC Basel: Raul Bobadilla wechselt in die Challenge League Der 34-Jährige Argentinier, der in der Super League und der Bundesliga Spuren hinterlassen hat, landet nun doch in der Challenge League: Statt im Brügglifeld in Schaffhausen, wo man sich als beste Mannschaft der Liga bezeichnet. Den Deal eingefädelt dürfte der Schweizer Nationaltrainer Murat Yakin haben. Sebastian Wendel 21.02.2022, 11.11 Uhr

Raul Bobadilla ist die neue Attraktion der Challenge League - der 34-Jährige wechselt zum FC Schaffhausen.

Als FCA-Sportchef Sandro Burki Ende letzten Jahres einen neuen Stürmer suchte, stand auch sein Name auf einer Liste: Raul Bobadilla. Doch die Verpflichtung des Argentiniers, der sich in der Schweiz bei YB und beim FC Basel sowie in Deutschland in Gladbach und Augsburg einen Namen machte, scheiterte aus finanziellen Gründen und weil man im Brügglifeld von einem solch Aufsehen erregenden Transfer dann doch nicht hundertprozentig überzeugt war.

De Wahl fiel schliesslich auf Shkelqim Vladi, der bis Ende Saison von YB ausgeliehen ist. Der 21-Jährige passt besser in die Strategie des FCA als ein alternder Schillerfalter wie Bobadilla. Dass er die Mannschaft besser machen kann, hat Vladi mit zwei Toren in den ersten vier Einsätzen bewiesen.

Und was macht Bobadilla? Der 34-Jährige wechselt nun doch in die Challenge League - statt nach Aarau zum FC Schaffhausen. Hinter den Kulissen dürfte Murat Yakin den Deal eingefädelt haben: Yakin ist auch nach seiner Beförderung vom Trainer des FC Schaffhausen zu jenem der Schweizer Nationalmannschaft nah dran an seinem Ex-Klub und wohl auch finanziell involviert. Und mit Bobadilla verbindet ihn seit jeher eine spezielle Beziehung: Die beiden arbeiteten bereits bei Concordia Basel, GC und dem FC Basel zusammen.

In der Munotstadt sind die Ambitionen gross - Captain Uran Bislimi meinte kürzlich vollmundig, Schaffhausen sei die beste Mannschaft der Challenge League. Aktuell liegt der FCS elf Punkte hinter Tabellenführer Aarau auf Rang 4, hat aber ein Spiel weniger ausgetragen. Wird mit Bobadilla die Aufholjagd lanciert?