Hier spielen die FC Basel Abgänge jetzt

Transferfenster Zwischen Stammspieler und Ersatz – hier spielen die FCB-Abgänge jetzt Die ehemaligen Spieler des FC Basel hoffen auf Chancen bei ihren neuen Vereinen. Bisher ist die Bilanz oft durchzogen und teilweise gut. Riccardo Ferraro Jetzt kommentieren 02.09.2021, 19.53 Uhr

Luca Zuffi trägt nach sieben Jahren beim FCB, neu das Trikot des FC Sion. Bild: Keystone

Ganze 15 Spieler haben den FCB in diesem Transferfenster verlassen. Noch ist die Saison jung und in den meisten Ligen wurde nicht oft gespielt. Ob die Spieler bei ihren Transfers einen Schritt vorwärts oder rückwärts gemacht haben, bleibt abzuwarten. Ihre Leistungen fallen bisher unterschiedlich aus.

Da wäre Silvan Widmer, der unantastbare Stammspieler in der vergangenen Saison. Er schloss sich dem FSV Mainz 05 aus der Bundesliga an. Dort ist er wieder Stammspieler und hat bisher lediglich sechs Minuten verpasst. Zählbares ist ihm dabei mit einem Assist bereits gelungen.

«Ich fühle mich wohl in der Mannschaft und im Verein»,

sagt Widmer zu seiner Situation in Mainz.

Zwei Ex-Stürmer haben sich in der holländischen Eredivisie einen Platz gesichert. Während Ricky van Wolfswinkel für Twente Enschede auf Torejagd geht, versucht sich Julian von Moos leihweise beim Ex-Klub des Holländers, bei Vitesse Arnheim. Van Wolfswinkel kam sofort zum Zug und traf in seinem ersten Pflichtspiel. Das Spitzenspiel gegen Ajax Amsterdam verpasste er wegen einer Knieverletzung.

Letztes Wochenende stand er bereits wieder auf dem Platz. Nicht so gut läuft es bei von Moos. Lediglich 40 der möglichen 630 Minuten absolvierte er bisher. Ausser einer gelben Karte brachte die Leihe bisher keine nennenswerten Ereignisse.

Verschiedene Gemütslage bei den ehemals Geliehenen

In der Defensive standen letztes Jahr gleich drei Leihspieler auf dem Lohnzettel der Basler. Sowohl Jorge (nach Monaco) van der Werff (nach Salzburg) und Timm Klose (nach Norwich) verliessen Rotblau nach ihrem Leihende. Timm Klose laboriert an einer Verletzung und kam in der Premier League noch zu keiner Einsatzminute. Nun hat er den bis Juni 2022 laufenden Vertrag mit den Engländern aufgelöst.

Der brasilianische Aussenverteidiger Jorge wurde von der AS Monaco in die Heimat zu Palmeiras transferiert. Zu seinem Début kam er noch nicht. Viel besser hat es Jasper van der Werff getroffen. Nach seiner Leihe beim FCB wurde er im Sommer zum SC Paderborn in die 2. Bundesliga ausgeliehen. Dort stand er in jedem Ligaspiel über 90 Minuten auf dem Platz. Mit ihm steht Paderborn nach fünf Spielen auf dem zweiten Platz.

Jasper van der Werff (l.) spielt in der 2. Bundesliga bei Paderborn regelmässig. Bild: Keystone

Ein Schweizer holt Landsmänner in die Ligue 2

Drei weitere Ex-Spieler des FCB spielen diese Saison in der zweithöchsten Liga Frankreichs. Aldo Kalulu kam beim FC Sochaux unter, und die Basler Talente Orges Bunjaku und Yannick Marchand spielen bei Grenoble Foot, das vom Schweizer Maurizio Jacobacci trainiert wird.

Kalulu, der sich in Basel nie durchsetzen konnte, ist bei seinem neuen Verein unbestrittener Stammspieler. Er kam in allen sechs Partien zum Einsatz, traf dabei zwei Mal und legte ein Tor auf. Bunjaku, welcher fix zu Grenoble transferiert wurde, kam ebenfalls in sechs Spielen zum Einsatz. Er machte aber nur knapp die Hälfte der möglichen Minuten. Oft musste er auf der Bank Platz nehmen.

Noch etwas weniger spielte der ausgeliehene Marchand. Er kommt lediglich auf 171 der möglichen 540 Minuten und durfte bereits zwei Mal gar nicht spielen. Zählbares gelang beiden Spielern aus dem Basler Nachwuchs nicht.

Innerhalb der Schweiz wechselten Luca Zuffi, Samuele Campo und Jozef Pukaj. Letzterer ist in der Challange League beim FC Winterthur nur Ersatztorwart. Eine Liga höher sind Campo und Zuffi. Campo kam beim FC Luzern zwei Mal als Einwechselspieler zum Einsatz und konnte dabei ein Tor auflegen. In drei Spielen fehlte er verletzt.

Nach sieben Jahren beim FCB wurde der Vertrag von Luca Zuffi im Sommer nicht verlängert. Er wechselte zum FC Sion, für den er in vier von fünf Partien zum Einsatz kam. Nur das Spiel gegen die Berner Young Boys verpasste er verletzt. Einen Tag nach dem Deadline-Day wechselte zudem Kaly Sene zu GC. Er wird ausgeliehen, die Zürcher besitzen aber eine Kaufoption.

Für eine Bewertung der Transfers ist es bestimmt noch zu früh. Eine leichte Tendenz ist bereits erkennbar. In einer langen Saison kann sich diese aber schnell ändern und ein Fehltransfer plötzlich zum Heilsbringer werden. Für den FCB wird es vor allem spannend zu beobachten sein, wie sich die zwei ausgeliehenen Spieler schlagen und ob sie in naher Zukunft im Joggeli eine Verstärkung sein können.