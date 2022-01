Hat David Degen die Meisterschaft verkauft?

Am Sonntag geht es los. Dann steigt der FC Basel nach einer turbulenten Winterpause mit abgesagtem Trainingslager, Coronafällen und Transfers in Luzern in die Rückrunde ein. Vorher werfen wir einen Blick auf das Stimmungsbarometer.

Jakob Weber Jetzt kommentieren 28.01.2022, 10.02 Uhr