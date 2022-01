Unihockey Basel Regio verliert gegen HC Rychenberg Winterthur

Unihockey Das Halbfinale war für Unihockey Basel Regio zum Greifen nah UBR geht gegen den NLA-Verein Rychenberg Winterthur vier Mal in Führung – verliert jedoch im Penaltyschiessen. Riccardo Ferraro 23.01.2022, 10.39 Uhr

Sowohl das Team als auch die Fans sind bereit für das Cup-Spektakel in der Sandgrubenhalle. Bild: Zvg / UBR Die Spieler von UBR nehmen das Heft schon früh in die Hand und zwingen den NLA-Vertreter zu Abwehrarbeit. Bild: Zvg / UBR Yanick Lindroos (vorne) muss sich gegen seine hart spielenden Gegner behaupten. Bild: Zvg / UBR 478 Zuchauende bejubeln Mike Gerbers Tor zum 4:3. Bild: Zvg / UBR Die Gäste scheitern entweder am Block der Spieler... Bild: Zvg / UBR ... oder am einmal mehr starken Christian Coray. Bild: Zvg / UBR Vier Mal dürfen die Hausherren mit ihren Fans jubeln. Bild: Zvg / UBR Toni Rintala bleibt trotz Provokationen des Gegners cool und versenkt den Penalty. Bild: Zvg / UBR Tobias Studer versenkt seinen Penalty spektakulär. Bild: Zvg / UBR Kimo Oesch (links) und Lukas Moser (rechts) werden als Bestplayer ausgezeichnet. Bild: Zvg / UBR

Der Druck, der beim Penalty auf Toni Rintala liegt, ist enorm. Trifft er nicht, ist das Spiel so gut wie vorbei. Er steht am Mittelpunkt und wartet. Er wartet darauf, dass der Rychenberger Goalie seinen Platz im Tor einnimmt. Dieser braucht für die fünf Meter eine Ewigkeit und strapaziert die Nerven des Schützen mit seinem lässigen Gang und einem kleinen Tänzchen im Tor noch etwas mehr.

Rintala lässt sich nicht beirren und trifft. Am Ende ist er der einzige Basler, der im Penaltyschiessen trifft. Der HC Rychenberg Winterthur setzt sich in der mit 478 Zuschauenden gefüllten Sandgrubenhalle gegen ein starkes Team von Unihockey Basel Regio durch und zieht in den Halbfinal ein.

Diese Mätzchen des Rychenberger Goalies waren nicht die einzigen im Spiel. Oft provozierte der Oberklassige mit versteckten Fouls und Reklamationen beim Schiedsrichter. Hitzige Duelle und auch mal ein Kopf an Kopf Gespräch mit dem Gegner sind ebenfalls im Repertoire. Ob das nun die Abgebrühtheit eines NLA-Vereins ist oder ob die Gäste ihre Nerven nicht im Griff haben, bleibt unbeantwortet.

Hart umkämpfte Duelle, hier von Linus Chrétien (rechts), prägen das Spiel. Bild: zvg/UBR

UBR ist von Minute eins an bereit. Schon der Einschwörungsschrei ist bedeutend lauter als der des Gegners. Die ersten Spielaktionen gelingen dem Heimteam und so steht das Publikum von Anfang an hinter dem Team. Bereits nach sechs Minuten kommt UBR dank einer gelungenen Abwehr und dem anschliessenden Konter zum 1:0 durch Niklas Laurila.

Die Basler haben das Spiel im Griff, verteidigen gut und kommen selbst oft zu Konterchancen. Die Rychenberger scheinen kein Mittel gegen die gut organisierte Defensive zu finden. Bereits im ersten Drittel muss UBR eine Strafe hinnehmen. Die Unterzahl verstreicht ohne Gegentor.

Die Strafen werden zum Verhängnis

In der 31. Minute gleichen die Gäste durch einen ungefährlich aussehenden Angriff aus. Kurze Zeit später fordert die harte Gangart der Gäste ein erstes Opfer. Dennis Kramer bleibt liegen und muss vom Platz getragen werden. Eine Zeitstrafe gibt es vom Schiedsrichter dafür nicht. Die Strafe jedoch folgt vom Gegner. Noch motivierter greift UBR im Anschluss vehement an und trifft durch eine schöne Einzelaktion des Captains Lukas Moser.

Im letzten Drittel zeigen beide Teams, was der Cup bedeutet. Es entsteht ein turbulentes hin und her in dem keines der Teams verlieren will. Und genau zu diesem Zeitpunkt treffen die Mätzchen der Gegner UBR hart. Das Heimteam lässt sich zu Fouls hinreissen und spielt zweimal in Unterzahl. Beide Male trifft Rychenberg und gleicht die zuvor erarbeitete Führung der Basler aus.

Nach 60 Minuten steht es 4:4 und die Overtime muss das Spiel entscheiden. In dieser zeigt das NLA-Team die Überlegenheit. Es braucht Blocks der Spieler und einen hervorragenden Christian Coray damit UBR das Spiel nicht verliert.

Auch im Penaltyschiessen ist die individuelle Klasse der Gäste zu sehen. Tobias Studer beispielsweise versenkt seinen Penalty, indem er den Ball mit der Schaufel nach unten in die Luft zieht, nach links und rechts wedelt und den Ball an Coray vorbeischiesst. Ein Spektakeltor.

Mit spektakulären Penaltys holen sich die Gäste das Halbfinalticket ab. Bild: zvg/UBR

Das Spiel endet, mit dem erwarteten Sieger. Basel schlägt sich jedoch sehr gut und auf den Rängen sagt eine Zuschauerin:

«So ein gutes Spiel habe ich diese Saison von UBR noch nicht gesehen.»

Die Standing Ovation hat sich UBR redlich verdient und hätte mit einer Strafe weniger wohl sogar das Spiel gewinnen können.

Unihockey Basel Regio - HC Rychenberg Winterthur 4:5 n.P. (1:0, 1:1, 2:3, 0:0) Sandgruben, Basel. 478 Zuschauende. SR Brunner/Büschlen. Tore: 7. N. Laurila (M. Gerber) 1:0. 32. L. Conrad (K. Oesch) 1:1. 34. L. Moser (F. Plozza) 2:1. 48. P. Kern (M. Lindgjerdet) 2:2. 50. T. Rintala (Y. Lindroos) 3:2. 52. M. Schaub (M. Lindgjerdet) 3:3. 52. M. Gerber (N. Laurila) 4:3. 54. L. Conrad (N. Conrad) 4:4. Penaltyschiessen: L. Moser verschiesst. T. Studer trifft 0:1. N. Laurila verschiesst. L. Conrad trifft 0:2. T. Rintala trifft 1:2. N. Rutz verschiesst. L. Chrétien verschiesst. K. Oesch trifft 1:3. Strafen: 4 mal 2 Minuten gegen Unihockey Basel Regio. 1 mal 2 Minuten gegen HC Rychenberg Winterthur.