UBR gewinnt das erste Spiel um den Aufstieg gegen Sarnen

Unihockey Den Flow gefunden: Unihockey Basel Regio gelingt der Auftaktsieg in den Aufstiegsspielen Im Kampf um den Aufstieg siegt UBR im ersten Spiel gegen Ad Astra Sarnen mit 7:3. Alan Heckel 27.03.2022, 15.08 Uhr

Unihockey Basel Regio will dieses Jahr endlich den Sprung in die NLA schaffen. Bild: UBR

Die Kulisse ist der Affiche mehr als würdig: 430 Zuschauer sind am Samstagabend in die Sandgrubenhalle gekommen, um dem ersten NLA/NLB-Auf-/Abstiegs-Playoff-Match zwischen Unihockey Basel Regio und Ad Astra Sarnen beizuwohnen. Für die Basler gilt es, vor heimischer Kulisse gegen den NLA-Vertreter vorzulegen.

Das Heimteam beginnt engagiert, allerdings fehlen vor dem gegnerischen Tor zunächst die zwingenden Szenen. «In den ersten zehn Minuten war uns die Nervosität anzumerken», gibt UBR-Stürmer Yannick Lindroos zu. Die Obwaldner haben zwar weniger vom Spiel, nutzen allerdings ihre zweite Chance in der 9. Minute zur Führung. Geschockt sind die Basler ob des Rückstands aber nicht. «Wir fanden langsam unseren Flow, übernahmen die Spielkontrolle – und dann kamen auch die Tore», so Lindroos.

Es sind zwei seiner finnischen Landsleute, die nach einer Viertelstunde den Ausgleich besorgen: Toni Rintala reagiert nach einem Fehler im AAS-Aufbau blitzschnell und lanciert Jimi Jokinen, der souverän einnetzt. Rintala per Penalty (17.) sowie Patrick Krähenbühl (18.) sorgen noch vor der ersten Drittelpause für einen beruhigenden Vorsprung.

Auch danach zeigen die Einheimischen einen souveränen Auftritt, lassen hinten verhältnismässig wenig zu und nutzen vorne die Sarner Fehler resolut aus. Am Ende gibt es stehende Ovationen von den Zuschauerrängen für einen 7:3-Sieg. «Unser Erfolg war auch in dieser Höhe verdient. Drei Gegentreffer sind ein guter Wert und vorne hätten wir auch noch das eine oder andere Tor mehr erzielen können», lautet Lindroos’ Fazit.

Überbewerten will er die 1:0-Führung in dieser Best-of-7-Serie aber nicht: «Das war ein guter Start, weil der Gegner nicht wusste, was ihn erwartet. Nun wissen sie es und werden in den nächsten Duellen bestimmt mehr Widerstand leisten.» Beunruhigt ist der Basler Stürmer deswegen aber nicht:

«Auch wir können uns noch steigern – und das werden wir auch.»

Gleich sieben Mal konnte UBR im ersten Spiel gegen Sarnen jubeln. Bild: UBR