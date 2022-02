UBR-Frauen stehen im Playoff-Halbfinale: Eine Erfolgsgeschichte

Unihockey Die UBR-Frauen nach der Sensation: «Jetzt sind wir in den Playoffs und voll parat» Die Frauen von Unihockey Basel Regio haben es geschafft: Sie stehen im Playoff-Halbfinal der NLB. Nach einem siebten Platz in der Qualifikation besiegten sie den Favoriten Rümlang-Regensdorf und plötzlich stehen die Baslerinnen unverhofft im Halbfinal. Nathalie Stocker und Sheila Kramer berichten von dem Erfolgserlebnis und blicken voraus. Isabel Langer 18.02.2022, 14.53 Uhr

Sheila Kramer (links, weisses Trikot) und Nathalie Stocker (rechts, weisses Trikot) jubeln zusammen über ein Tor gegen ihren Viertelfinal-Gegner Rümlang-Regensdorf. Bild: zVg

Die Erfolgsgeschichte der Unihockey-Damen beginnt mit den Playoffs. Vorher schaffte man es in der Qualifikation der NLB nur auf Rang 7. Dabei gewannen sie von 18 Spielen gerade einmal sechs. Die erfolgreichste Skorerin Nathalie Stocker begründet diesen Umstand folgendermassen: «Wir haben diese Saison unsere Leistung, die wir bringen könnten, meistens nicht auf den Platz gebracht.»

Das ändert sich mit den Playoffs. Gegen den Viertelfinal-Gegner Hot Chilis Rümlang-Regensdorf braucht UBR nur drei Siege, um die Überraschung zu schaffen und zu zeigen, dass sie doch in der Lage sind, ihre Leistungen abzurufen. Basel gewinnt 7:5, 6:5 und 4:2 und zieht souverän in den Halbfinal ein. «Wir haben gemerkt, dass wir unterschätzt worden sind», sagt Stocker.

Diesen Umstand wollen sie sich auch beim nächsten Gegner zu Nutze machen. Doch die Aufgabe ist deutlich schwieriger. Waldkirch-St.Gallen hat diese Saison noch kein einziges Spiel verloren, schloss die Qualifikation mit ganzen 30 Punkten mehr ab als Basel. Und doch war UBR zweimal ganz nahe dran, ihnen Punkte abzuknöpfen. Deswegen ist sich Stockers Sturmpartnerin Sheila Kramer sicher: «Es ist wirklich alles möglich. Es könnte sein, dass wir wieder dreimal gewinnen, so wie beim letzten Gegner. Es könnte aber auch sein, dass wir dreimal hoch verlieren, weil sie einfach so in Fahrt und mental vielleicht ein bisschen stärker sind. Aber genauso könnten wir das auch ausnutzen, dass sie sich sicher sind, weil sie Erster sind und wir Siebter.» Stocker ergänzt:

«Sie haben diese Saison kein Match verloren. Und wir konnten sie zweimal nerven. Sie haben sicher nicht erwartet, dass es zweimal so eng wird gegen uns.»

Zumal der Druck für den Erstplatzierten deutlich höher ist als für die Baslerinnen. Denn nach den Leistungen aus der Qualifikation rechnete kaum einer damit, dass sie es bis in den Halbfinal schaffen. Umso grösser war die Freude nach dem letzten gewonnen Viertelfinal-Spiel. «Erst kam die masslose Freude und als wir uns zur Best-Player-Wahl aufgestellt haben, kam die Erleichterung», sagt Kramer. «Und dann auch ziemlich gleich die Vorfreude auf den Halbfinal.»

Lob für den Trainer und den Zusammenhalt

Anteil am Erfolg der Baslerinnen hat auch Trainer Tero Tähtinen, der laut den Spielerinnen nicht nur 08/15-Strategien hat. «Er macht ein bisschen ausgefallenere Dinge, tanzt auch mal für uns oder lässt gute Musik während des Trainings laufen. Wir feiern das total», sagt Stocker. «Ein Damenteam ist nicht einfach zu coachen, er hat echt sein Bestes gegeben», sagt Kramer.

Nathalie Stocker (links) und Sheila Kramer (rechts) erzählen über das Playoff-Erfolgserlebnis. Bild: swissunihockey.ch

Die Stürmerin erzählt weiter: «Wir hatten während der Saison einige Unstimmigkeiten im Team. Alle, die im Training waren, wollten spielen. Aber das war nicht so gut für den sportlichen Erfolg. Tero hat uns zusammengeschweisst, weil wir uns miteinander auseinandersetzen mussten. Wir mussten reden, uns austauschen und akzeptieren, dass wir von drei auf zwei Linien umgestellt haben. Jetzt haben wir alle das gleiche Ziel.»

Und das lautet womöglich Final oder sogar Aufstieg. «Es ist als langfristiges Ziel angesetzt worden», sagt Stocker. Ein möglicher Aufstieg wäre vor allem für den Verein und die Spielerinnen mit Mehraufwand verbunden. Ob den alle stemmen können, ist mehr als fraglich. Denn bis auf die vier ausländischen Spielerinnen hat keine einen Vertrag.

Selber für die Sponsoren verantwortlich

Im Gegenteil: Die Spielerinnen sind sogar selbst verantwortlich für die privaten Sponsoren, die meist aus den eigenen Familien kommen und den Mitgliederbeitrag von 500 Franken zahlen. «Wir arbeiten alle nebenher, die meisten 100 Prozent. In der NLA würde sogar noch mehr Eigenarbeit neben dem Training hinzu kommen und man muss sich das erst einmal leisten können, weniger zu arbeiten», sagt Stocker.

Kramer nennt ein weiteres Problem: «Wir sind aktuell ein eher kleines Team und einige Spielerinnen wissen noch nicht, ob sie nach der Saison überhaupt noch weitermachen.» Natürlich würde die NLA einige Spielerinnen anlocken, doch in der aktuellen Situation wäre der Final schon Sensation genug. Abschliessend sagt sie:

«Wenn wir nur schon in den Final kommen, wäre super. Als Siebtplatzierter den Ersten rauszuhauen, wäre Wahnsinn.»

Das erste Halbfinal-Spiel findet für die Frauen von UBR am Samstag auswärts in Waldkirch/St.Gallen statt. Das Rückspiel ist bereits am Sonntag um 18 Uhr in der Sandgruben-Halle in Basel, wo Kramer und Stocker auf zahlreiche Unterstützung durch die eigenen Fans hoffen.