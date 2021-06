Unihockey Ein finnisches Sturmtrio und ein Rekordmeister: Unihockey Basel Regio verstärkt sich weiter Die Planungen bei UBR für die nächste Saison laufen weiter auf Hochtouren. Gleich vier finnische Spieler verpflichtet der Unihockey-Klub. Hinzu kommt auch ein Neuzugang vom Rekordmeister SV Wiler-Ersigen. Die Kaderplanung für die Mission Aufstieg ist damit aber noch nicht abgeschlossen. Esteban Waid 06.06.2021, 11.02 Uhr

Nach der abgebrochenen Coronasaison strebt UBR auch für die kommende Spielzeit den Aufstieg in die NLA an. zVg

Unihockey Basel Regio verstärkt sich für die nächste Saison mit einem finnischen Sturmtrio. Niklas Laurila, Yannick Lindroos, Toni Rintala wechseln vom Klub Tiikerit aus der obersten finnischen Liga nach Basel. Die drei gingen bereits in der Jugend gemeinsam auf Torejagd, nun wollen sie dies für UBR machen. Alle drei haben schon international Erfahrung gesammelt. So hat Laurila bereits Erfahrungen in Deutschland gemacht, was ihm auch in der Schweiz weiterhelfen dürfte und Rintala gewann mit der U19 sogar schon die Weltmeisterschaft.