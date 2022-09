Unihockey Basel Regio verliert gegen Chur mit 2:4

Unihockey Ein Spiel auf Augenhöhe und ein Ergebnis was täuscht: UBR kann im ersten Spiel in der höchsten Liga mithalten Unihockey Basel Regio verliert nach einem ausgeglichen Spiel gegen Chur mit 2:4. Isabel Langer 11.09.2022, 20.38 Uhr

Unihockey Basel Regio mit Captain Patrick Krähenbühl zeigte im ersten Spiel der Saison eine gute Leistung. UBR

Es war ein historischer Moment für Unihockey Basel Regio: Patrick Mendelin lancierte in der 37. Minute von der Mittellinie aus Yannick Lindroos, der alleine vor Chur-Goalie Marco Hutter auftauchte und den Ball an ihm vorbei ins Tor schob. Der Jubelschrei des finnischen Torschützen zum ersten Basler NLA-Tor der Geschichte war durch die ganze Halle zu hören.

Generalprobe am Freitag war geglückt

Vor dem ersten Ligaspiel stand für UBR am Freitag das Sechzehntelfinale im Cup gegen Eggiwil an, welches sie souverän mit 7:2 gewannen. Den Schwung mitnehmend kam UBR am Sonntag gut in das Auswärtsspiel gegen Chur und liess sich die Unerfahrenheit nicht anmerken. Der Gastgeber machte von Beginn an Druck, aber Basel hielt dagegen und kam selbst zu der ein oder anderen guten Chance. Mehr als ein Abtasten war im ersten Drittel aber kaum zu sehen und das Spiel war durchgehend auf Augenhöhe. Obwohl Chur immer wieder hohes Pressing spielte, waren die Basler furchtlos und probierten aus allen Lagen abzuschliessen.

In der 30. Minute gab es den ersten kleinen Aufreger des Spiels, als Fabian Frutschi etwas zu hart in einen Zweikampf ging und kurz mit seinem Gegenspieler aneinandergeriet. Aber das Spiel konnte ohne Strafen fortgesetzt werden und es war das Heimteam, welches in der 36. Minute das erste Mal an diesem Abend jubeln durfte: Nach einer schönen Kombination schob Gian-Luca Amato von der rechten Seite den Ball ins Tor. Beinahe im Gegenangriff ereignete sich die eingangs beschriebene Szene und das Spiel war wieder ausgeglichen. Kurz vor Ende des mittleren Drittels hatte Basel Glück, denn nachdem Chur wieder zum Pressing angesetzt hatte, prallte der Schuss von Leon Schlegel nur an die Latte.

Basels Mut wurde nicht belohnt

Nach Wiederanpfiff ging Chur erneut in Führung und baute den Vorsprung durch eine sehenswerte Doppelpass-Stafette sogar auf 3:1 aus, ehe Basel durch eine Kombination von Mendelin, Lindroos und Dennis Kramer wieder bis auf ein Tor herankam. Drei Minuten vor Schluss riskierte Basel alles und nahm seinen Goalie für einen zusätzlichen Feldspieler runter. Im anschliessenden Powerplay gelang ihnen mehrfach beinahe der Ausgleich, doch es war Aaro Helin, der mit einem Schuss von der Mittellinie aus das Spiel zum 4:2-Endstand entschied.

Den nächsten Versuch sich zu beweisen, hat UBR am Samstag zu Hause. Den Anfang machen die Frauen um 14.30 Uhr gegen Appenzell, um 17.30 Uhr folgen die Herren gegen Köniz.