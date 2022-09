Unihockey Basel Regio startet am Sonntag in die neue Saison

Unihockey Neue Halle und alte Leistungsträger: Für Unihockey Basel Regio beginnt am Sonntag die Saison in der L-UPL Unihockey Basel Regio startet die Herausforderung und will am Ende in die Playoffs. Isabel Langer 10.09.2022, 05.00 Uhr

Das diesjährige Kader von Unihockey Basel Regio. UBR

Mit Unihockey Basel Regio (UBR) startet eine weitere Basler Mannschaft am Wochenende in die neue Saison. Dank des Aufstieges in die höchste Spielklasse, die aufgrund eines neuen Sponsors Lidl Unihockey Prime League – kurz LUPL – heisst, misst sich UBR nun mit der Elite des Schweizer Unihockeys. Neu sind in dieser Saison aber nicht nur die Gegner, sondern auch die Heimspielstätte. Während das Team in der letzten Saison noch in der Sporthalle Sandgruben beheimatet war, werden sie – mit Ausnahme des ersten – ihre Heimspiele künftig im Sportzentrum Pfaffenholz austragen.

Die neue Halle bringt gleich mehrere Vorteile mit sich. «Da es ein Sportzentrum ist, ist immer jemand da und man bekommt den nötigen Support», erklärt Spieler und Sportchef Patrick Mendelin. Auch die Parkplätze vor der Halle, die Sauna und der Fitnessraum stellen eine Verbesserung dar. Aber der bedeutendste Vorteil für das Team ist der Boden. Mendelin sagt: «Er ist flach und man kann darauf schiessen. Ausserdem wird er einmal am Tag gereinigt, für eine Sportart wie unsere ist das nicht zu unterschätzen.»

Finnische Leistungsträger weiterhin dabei

Mit Toni Rintala, Yannick Lindroos und Niklas Laurila verstärken drei der vier Finnen von letzter Saison weiterhin das Team. Und mit Simo Ruuskanen, der 21/22 bereits als UBR-Co-Trainer fungierte, ist auch weiterhin ein Finne Headcoach. «Für uns ist das natürlich ein Vorteil, weil die Trainings dann auf Englisch sind», sagt Laurila.

Sowohl die Finnen als auch Mendelin sind sich bezüglich des Saisonziels einig: das Erreichen der Playoffs. «Wir haben aber immer noch ein sehr junges und unerfahrenes Team. Kaum einer hat bisher in der NLA gespielt und das ist ein ständiger Lernprozess», erklärt Mendelin. Dennoch sehe er Potenzial, den Ligaerhalt zu schaffen und die Playoffs zu erreichen. Zum ersten Mal in der Liga beweisen kann sich UBR am Sonntag um 17 Uhr auswärts gegen Chur.

Auch das Damenteam von UBR startet am Sonntag in die neue NLB-Saison. Erster Gegner ist, ebenfalls auswärts, um 17 Uhr Floorball Uri.