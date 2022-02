UBR-Frauen gewinnen erstes Halbfinale, verlieren das Zweite

Unihockey-Playoff Einmal zum Träumen, einmal zum Vergessen: UBR-Frauen starten mit einem Sieg in die Playoff-Halbfinals, verlieren das zweite Spiel dann aber deutlich Die Frauen von Unihockey Basel Regio sorgen am Samstag für die nächste Überraschung und siegen auswärts im Auftaktspiel gegen den Qualifikations-Ersten mit 4:3, verlieren das zweite Spiel zuhause aber mit 1:9. Isabel Langer 20.02.2022, 20.05 Uhr

Erster Sieg im Playoff-Halbfinal für den Underdog: Unihockey Basel Regio macht das Unerwartete einmal perfekt Bild: swissunihockey.ch

18 Ligaspiele und drei Playoff-Viertelfinal-Spiele in Folge ungeschlagen: So lautet die bisherige Bilanz von Waldkirch/St.Gallen, UBR's Gegner im Playoff-Halbfinal der Frauen. Ungeschlagener Tabellenerster gegen einen in der Liga mittelmässig spielenden Tabellensiebten. Oder um es deutlicher zu machen: David gegen Goliath; der Underdog gegen die Favoritinnen.