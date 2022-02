Unihockey-Playoffs Fünf Gründe für den Aufstieg von Basel Regio und vier Finnen, die sagen: «Schaffen wir es nicht, sind wir gescheitert» Die vier finnischen Angreifer Niklas Laurila, Toni Rintala, Yannick Lindroos und Jimi Jokinen nennen fünf Gründe, warum es 2022 mit dem NLA-Aufstieg für Unihockey Basel Regio endlich klappt. Isabel Langer und Jakob Weber Jetzt kommentieren 11.02.2022, 05.00 Uhr

Vier Finnen für UBR: Niklas Laurila, Toni Rintala, Yannick Lindroos und Jimi Jokinen (v.l.n.r.) wollen den Aufstieg. jaw

Gut gelaunt schlendern die vier Finnen Niklas Laurila, Toni Rintala, Yannick Lindroos und Jimi Jokinen in den Geräteraum der Joggeli-Turnhalle, der heute als Interviewraum dient. Aufgeschlossen erzählen die 21 bis 23 Jährigen, dass sie sich teilweise bereits seit Kindheitstagen kennen. Sie lachen viel und scheinen sich in Basel, wo sie neben dem Sport im Pub oder Altersheim arbeiten, wohlzufühlen. So sehr, dass sie sich in den letzten Tagen sogar an lustigen Videos bei TikTok versucht haben, in denen auch deutlich wird, wie sehr ihnen die Schweiz gefällt.

Eine Party – «finnischer Art» – wird im Falle eines möglichen Aufstiegs ebenfalls angekündigt. Aber zuerst versprechen die Finnen, sich auf die Playoffs zu konzentrieren und sie nennen fünf Gründe, warum es mit dem Aufstieg endlich klappt.

1. Die Historie

2019 stand Unihockey Basel Regio im Aufstiegs-Playoff. Gegen Thun aus der NLA gewannen die Basler alle Heimspiele, verloren aber auswärts, sodass es in der Sandgrube zu einem entscheidenden Spiel 7 kam. Dort führte das Heimteam 2:0 und 3:1, um dann nach Verlängerung doch noch mit 3:4 zu verlieren. 2020 stand UBR wieder in den Aufstiegs-Playoffs, als die Saison wegen Corona abgebrochen wurde und 2021 gab es pandemiebedingt gar keine Playoffs und darum auch keine Aufsteiger. Laurila sagt:

«Vor allem die Spieler, die die letzten Jahre schon in Basel gespielt haben, sind extrem hungrig. Das merkt man im Training.»

Es sind gerade diese erfahreneren Spieler, wie Dennis Kramer und Patrick Mendelin, die ein solches Drama nicht noch einmal erleben wollen.

2. Die Verteidigung

Die beiden Goalies Christian Coray und Claude Feigenwinter liessen diese Saison nur 86 Tore zu, was einen Schnitt von 4,3 Toren pro Spiel bedeutet. Nur der Tabellenerste Floorball Thurgau hat mit 4,1 einen besseren Schnitt. «Unsere Abwehr ist wirklich gut und sie ist im Laufe der Saison immer besser geworden», sagt Laurila.

3. Der Heimvorteil

Aufgrund des gespielten Modus’ wird Basel in allen drei möglichen Playoff-Runden zu Hause beginnen. Dies kann ein entscheidender Vorteil sein, denn damit hat UBR nicht nur die eigenen Fans im Rücken, sondern auch den heimischen Boden unter den Füssen. Jokinen sagt: «Unser Heimboden ist weicher und, wie ich finde, ein sehr guter Boden.» Lindross lacht und ergänzt: «Auch wenn das die anderen Teams nicht so sehen.» Tatsächlich war die unterschiedliche Beschaffenheit der Schweizer Hallen eine der grössten Überraschungen für die vier Finnen. «Bei uns ist die Unterlage immer identisch. Da mussten wir uns umgewöhnen», sagt Lindroos.

4. Finnische Sturmpower

Niklas Laurila versucht den Ball im Tor unterzubringen. zVg

Lindroos, Jokinen, Laurila und Rintala haben in Finnland bereits in der höchsten Liga gespielt und sie wurden von Basel Regio als Hoffnungsträger verpflichtet. Und in der Offensive läuft in dieser Saison tatsächlich vieles über die vier Ausländer. Zusammen erzielten sie 55 Tore und leiteten 44 weitere ein. Dies entspricht 40 Prozent der gesamten Skorerpunkte. Lindroos, Laurila und Rintala sind bereits seit ihrer Kindheit eng befreundet, haben jahrelang zusammen für den selben Verein gespielt und wohnen nun auch in Basel zusammen. «Es ist gut, dass wir uns schon so lange kennen. Dann kann man Dinge direkt sagen, ohne, dass der andere böse wird,» sagt Lindroos. Schon bei ihrem Wechsel war das Ziel klar:

«Aufsteigen! Das ist der Grund, warum wir hier sind. Schaffen wir es nicht, haben wir versagt.»

Jokinen lernten die drei erst in Basel kennen. Doch auch mit ihm klappt das Zusammenspiel.

Toni Rintala und Yannick Lindroos bejubeln gemeinsam ein Tor. zVg

5. Der Trainer

Jami Herrala kam Anfang 2020 nach Basel und ist ein wichtiger Baustein für den angestrebten Aufstieg. Er ist es auch, der die vier Finnen kennt und ins Team bringt. «Jami ist ein lustiger Kerl, ein typischer Nordländer», sagt Laurila. Ein Anruf genügt, um seine drei Ex-Spieler in die Schweiz zu lotsen. «Wir wollten schon als Kinder einmal hierherkommen und Unihockey spielen. Für uns war klar, entweder alle oder keiner», sagt Lindroos. Auch Jokinen folgt dem Anruf seines ehemaligen Coaches. Er sagt:

«Jami ist ein guter Trainer, der aufpasst, dass wir bei allem Spass den Fokus nicht verlieren.»

Nach der Saison wird Herrala UBR verlassen. Der Aufstieg soll sein Abschiedsgeschenk werden.

So klappts mit dem Aufstieg: UBR startet am Samstag 19 Uhr gegen Sarganserland in die Playoffs (Best-of-5). Bis zum Aufstieg müsste der Zweitplatzierte der Qualifikation zwei weitere Runden überstehen. Das Halbfinale (Best-of-5) und das Aufstiegs-Playoff gegen den Vorletzten der NLA (Best-of-7) .

