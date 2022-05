Brigitte Mischler spielte 2021/22 die Saison ihres Lebens

Unihockey Wenn's am schönsten ist, soll man aufhören: Macht die Baslerin Brigitte Mischler nach dieser unglaublichen Saison Schluss? Die beste Unihockeyspielerin der Schweiz kommt aus Basel und heisst Brigitte Mischler. Mit uns blickt die 30-Jährige auf eine erfolgreiche Karriere zurück, in der sie stets die Balance zwischen Ausbildung, Arbeit und ihrer Leidenschaft zum Sport fand. Isabel Langer Jetzt kommentieren 14.05.2022, 05.00 Uhr

Brigitte Mischler (links) spielte die Saison ihres Lebens bei Kloten-Dietlikon. Claudio Thoma/freshfocus

Supercupsiegerin, Cupsiegerin, Schweizer Meisterin, MVP, MPP, Topskorerin – mehr geht eigentlich nicht. Die 30-jährige Unihockeyspielerin Brigitte Mischler aus Basel spielte 2021/22 die Saison ihres Lebens. Bereits im August 2021 holte sie mit den Kloten-Dietlikon Jets den Supercup. Ende Februar folgte der Cupsieg und im Superfinale der Meisterschafts-Playoffs Ende April gewannen die Jets mit einem 9:0-Sieg souverän den Meistertitel.

Insgesamt 18 Tore und 37 Assists verzeichnet Mischler während der Ligasaison für die Jets und wird Anfang Mai dafür gleich doppelt ausgezeichnet: Als MVP («Most Valuable Player»), der von NLA-Captains, den NLA-Coaches sowie den Medien zu je einem Drittel gewählt wird und als MPP («Most Popular Player»), der vom Publikum gewählt wird.

Brigitte Mischler (Zweite von links) feiert mit ihren Teamkolleginnen die gewonnene Meisterschaft. Claudio Thoma Freshfocus

Es ist die Belohnung für eine herausragende Saison, die vielleicht sogar ihre letzte war. «Ich hatte eine super Karriere und gerade das letzte Jahr war wirklich gut. Jetzt wäre vielleicht ein guter Zeitpunkt, um aufzuhören.» Ganz sicher, ist sie sich aber noch nicht. Bis Ende Mai hat sie sich die Deadline gesetzt, um zu entscheiden, ob sie noch ein weiteres Jahr dranhängen möchte oder nicht.

Starke physische Präsenz ist ihre Stärke

Seit sie neun Jahre alt ist, ist Unihockey Mischlers grosse Leidenschaft: «Es ist ein sehr intensiver Sport, der coole Aspekte mit sich bringt: Zum einen das Team, was einem viel geben kann, und zum anderen ist es ein Sport, in dem man schnelle Entscheidungen treffen muss und in dem immer etwas passiert.»

Was Mischler als Spielerin ausmacht, ist ihre starke physische Präsenz, die sie schon immer hatte.

«Ich bin sehr dankbar dafür, weil ich sehe, wie viel andere dafür arbeiten müssen. Ich kann den Fokus mehr auf das Technische legen, was auch mehr Spass macht.»

Diese Eigenschaft fällt schnell auf. Im Laufe ihrer Karriere bekommt sie einige Angebote aus Schweden, wo sie professionell hätte spielen können. Doch Mischler lehnt alle ab. «Es war mir immer wichtig, meine Familie nah bei mir zu haben, weil sie mir auch den Ausgleich geben können.»

Statt ins Ausland zu wechseln, wechselt sie stattdessen mehrmals den Verein. Von ihrem Jugendverein Leimental zieht es sie zu Vereinen wie den Burgdorf Wizards und Zug United. Für ihren aktuellen Klub Kloten-Dietlikon Jets spielt sie nun seit 2020. Für Mischler ist dies immer ein Schritt, um sich weiterzuentwickeln und dem Drang nachzugeben, sich neu zu beweisen: «Ich bin ein Mensch, der immer neue Challenges sucht und Herausforderungen braucht», sagt sie.

Brigitte Mischler ist auch im Dress der Schweizer Nati erfolgreich. Hier bei der Heim-WM in Neuenburg. Urs Lindt/Freshfocus

Mit 17 wird sie in das U19-Aufgebot der Schweizer Nationalmannschaft berufen, mit 19 folgt der Sprung in die A-Mannschaft. Dort ist sie massgeblich am Erfolg, der seither vier gewonnenen Bronze- und der Silbermedaille beteiligt. Letzteres ist für sie ein Karrierehighlight: «Eine Heim-WM (in Neuenburg 2019, Anm.d.Red.) zu spielen, ist etwas sehr Spezielles. Wir konnten eine gute Leistung abrufen und das Halbfinale gegen Tschechien werde ich sicher nie vergessen.» Kein Wunder: Erst im Finale unterlag die Schweiz den Schwedinnen und das nach Verlängerung. Die erste Silbermedaille für die Schweizerinnen seit 2009.

Zukunftspläne und Mankos im Unihockey

Sollte sie den Entschluss treffen, ihren Stock an den Nagel zu hängen, hat Mischler bereits neue Pläne: «Alles das, was ich die letzten Jahre nicht machen konnte, weil ich nicht dazu gekommen bin oder Muskelkater hatte, möchte ich jetzt machen. Zum Beispiel Skifahren, Wandern, Badminton oder Squash spielen. Ich musste immer auf andere Sportarten verzichten und darauf freue ich mich jetzt, das nachzuholen.»

Auch beruflich möchte die 30-Jährige noch weiter machen. Sie arbeitet aktuell als Physiotherapeutin und ist in den letzten Zügen ihrer Masterarbeit, die sie neben Arbeit und Unihockey noch verfasst hat. «Ich war mir immer bewusst, dass der Beruf auch im Vordergrund steht. Es kommt jetzt die Zeit, in der ich mit dem, was ich gemacht habe und investiert habe, auch weiter machen und dort meine Energie reinstecken will. Ich möchte den Fokus ins Arbeiten geben und die Ambitionen, die ich im Unihockey hatte, auch dort reinlegen.»

In weiterer Zukunft möchte sie vielleicht eine Position als Jugendtrainerin wahrnehmen, zum einen, weil sie bereits mit den jungen Spielern im Team gut klarkommt, und zum anderen, weil sie sich in der Verantwortung sieht, ihr Können weiterzugeben.

«Das Unihockey hat in puncto Trainer ein kleines Manko. Es gibt nicht so viele und Frauen so gut wie gar nicht. Gerade aber im Frauenbereich würde eine Trainerin vielen guttun, weil man einen anderen Bezug von Frau zu Frau hat.»

Bereits jetzt übernimmt Mischler für viele junge Spielerinnen die Vorbildfunktion und versucht, sie im Team zu integrieren. «Es gibt Hierarchien im Team und manchmal kommt es vor, dass die Älteren die Jüngeren nicht integrieren, was sie nur noch nervöser macht. Wenn sie dann einen Fehler machen und merken, dass alle die Augen verdrehen, verunsichert das extrem.»

Etwas, was Mischler als junge Spielerin selbst erfahren musste. Deswegen wollte sie nie so sein, wenn sie älter ist. «Ich versuche immer, den Jungen ein gutes Gefühl zu geben und sie im Spiel zu motivieren oder beruhigen, wenn ihnen ein Fehler passiert ist.» Eine Einstellung, die wohl auch der Grund für die vielen Titel und die erfolgreiche Karriere ist.

