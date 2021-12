Eishockey Das regionale Amateur Hockey muss sich anpassen: Das führt zu skurrilen Ergebnisse und Stirnrunzeln Das regionale Amateur-Hockey kämpft mit den Folgen der Pandemie. Die Ergebnisse erinnern an den Wilden Westen und schon jetzt stehen in der regionalen 2. Liga alle Playoff-Teilnehmer fest. Edgar Hänggi 03.12.2021, 17.08 Uhr

Rheinfeldens Co-Trainer Thomas Keller scheitert an ZS-Keeper Michele Lepori. Edgar Hänggi

Die Nordwestschweiz ist keine Eishockey-Region. Doch das ist keine neue Erkenntnis. Hinter dem EHC Basel findet man erst in der 2. Liga regional Teams aus der Region. Der EHC Rheinfelden und der EHC Zunzgen-Sissach (ZS). Die Pandemie macht es den Vereinen nicht einfach. Durch die lange Zeit ohne Spielbetrieb mit fehlenden Einnahmen riskierte niemand grössere Aktivitäten. Vielmehr sind die Trainer gefordert, aus der Situation das Optimum herauszuholen. Rheinfelden, ZS, Laufen und Herrischried (Deutschland) haben sich im Nachwuchs zum HC Nordwest United zusammengeschlossen. Damit sollen die Ausbildung verbessert und die Aktivteams gestärkt werden. Doch das braucht Zeit.

Rheinfelden wie ZS haben einige ehemalige EHC-Basel-Spieler in ihren Reihen. Diese Teams waren in den vergangenen 2.-Liga-Spielzeiten stets im Kampf um Platz 1 involviert. Aktuell ist man davon entfernt. Doch da nach dem Rückzug von Laufen und der Auflösung des SC Lyss II nur noch acht Teams in der Gruppe 1 sind, entfällt der Kampf um die Playoff-Plätze. «Das ist auf der einen Seite kein Vorteil, weil so die Spannung fehlt», sagt Rheinfelden-Trainer Michael Eppler. «Wir schauen deshalb weniger auf die Tabelle und auf die Resultate. Ich gebe es zu, es ist eine Challenge für mich, denn ich ertappe mich immer wieder, dass ich auf Ergebnisse reagieren will.»

Man habe Reize setzen müssen, damit die Spieler bei Laune bleiben. Etwa Anpassungen am System und dass junge Spieler vermehrt Einsätze bekommen. «Wir trainieren nur noch einmal pro Woche. Anstelle des zweiten Trainings tragen wir jeweils Spiele gegen die zweite Equipe aus», sagt Eppler. Rheinfelden hat sich nach harzigem Beginn gefangen, liegt mittlerweile an fünfter Stelle.

Vom 11:7 zum 0:10 innert einer Woche

Zunzgen-Sissach, von Robert Othmann, der zuletzt beim EHC Basel tätig war, trainiert, ist punktgleich. Die Oberbaselbieter bieten den Fans ein Wellental der Gefühle. So gewann man etwa gegen Bucheggberg 11:7, um Tage später in Biel gegen Meinisberg 0:10 unterzugehen. «Wir wussten, dass es nach der langen Pause keine einfache Saison wird. Einige Teams konnten aufrüsten, haben Erstliga Spieler, die das Pensum reduzieren wollen, eingebaut. Wir sind aber dennoch auf dem richtigen Weg.»

Die Kanterniederlage wollte Othmann nicht mehr gross thematisieren. Da habe halt von A bis Z nichts gepasst und das könne passieren. «Wichtig war doch, dass wir alle eine Reaktion zeigten und positive Ergebnisse erzielten.» Doch so überzeugend waren die Auftritte gegen die beiden Tabellenletzten jedoch nicht. Aber Othmann relativiert. «Die Tabelle ist jetzt nicht wichtig. Wir haben gerade gegen Koppigen gezeigt, dass wir einen Rückstand aufholen können. Penaltyschiessen sind halt Glückssache. Wir müssen jedoch in den Playoffs parat sein und das werden wir sein.» Denn erst dann gilt es in der 2. Liga ernst.