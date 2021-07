Der Gegner des FC Basel Partizani Tirana in der Conference League

Conference League Der FCB-Gegner FK Partizani im Porträt: Verrückte Fans und ein Team im Aufwind Der heutige FCB-Gegner FK Partizani Tirana hat schwere Zeiten hinter sich. Doch mittlerweile sind die Albaner zumindest national top. Jakob Weber 21.07.2021, 13.35 Uhr

Die Ultras Guerrils sind der Pyrotechnik nicht abgeneigt. Screenshot: Youtube

Die Ultras Guerrils sind berüchtigt. Der grösste Fanklub von Partizani Tirana hat so fanatische Mitglieder, dass sie sogar während der Pandemie zu Hunderten an Auswärtsspiele fuhren, obwohl ihnen der Zugang zum Stadion verwehrt blieb. Auch als Partizani in der Saison 2011/12 in der 2. Liga spielte, liess die Unterstützung der Fans nicht nach. «Partizani hat die besten Fans in Albanien. Sie sind verrückt, aber in einer guten Art und Weise», sagt Veronik Istrefaj. Er ist Sportreporter bei der albanischen Tageszeitung «Panorama» und kümmert sich dort um Partizani.

Der Verein wurde 1946 nach Ende des Zweiten Weltkriegs gegründet und nach den albanischen Freiheitskämpfern benannt. Vor allem in der Anfangszeit war Partizani sehr erfolgreich. 14 von 15 Meistertiteln und 7 von 7 Cupsiegen gewann der Klub im vergangenen Jahrhundert. Doch so gut es national lief, so schlecht präsentierte sich der Underdog auf internationaler Bühne. Bis auf eine Ausnahme war bei 14 Teilnahmen stets in Runde 1 Schluss. Und auch im 21. Jahrhundert konnte Partizani nur drei von 18 Duellen im Europapokal gewinnen.

Unter dem neuen Präsidenten geht es bergauf

Die internen Querelen in der Führung, die Finanzprobleme und die fehlende Kontinuität auf der sportlichen Ebene der jüngeren Vergangenheit trafen den Klub jedoch deutlich härter. 2011 stieg Partizani sogar in die 2. Liga ab. Doch seit Gazmend Demi den Klub 2013 übernommen hat, geht es Schritt für Schritt vorwärts. Der Geschäftsmann steckt viel Geld in den Fussball. Aktuell wird ein neuer Stadionkomplex mit Trainingsmöglichkeiten und Hotels gebaut. Zudem zahlt Partizani mittlerweile wieder die besten Löhne im Land und auch sportlich geht es aufwärts. «Seit Demi da ist, geht es in eine gute Richtung», sagt Istrefaj.

2019 wurde das Team nach 26 Jahren erstmals wieder albanischer Meister. In der vergangenen Saison scheiterte Partizani im Cup äusserst unglücklich im Penaltyschiessen und in der Liga verspielte man am vorletzten Spieltag die Meisterschaft, welche Partizani am Ende mit einem Punkt Rückstand auf den Leader auf Rang 3 beendete.

«Partizani wurde vergangene Saison unter Wert geschlagen»,

sagt Istrefaj. Der Journalist erklärt, dass Partizani in der kommenden Saison, die in Albanien wegen Problemen bei der Installation der VAR-Systeme in den Stadien erst verspätet im September beginnt, der Favorit ist.

Ilir Daja gewann als Trainer bereits dreimal die albanische Meisterschaft. Das will er jetzt auch mit Partizani schaffen. Keystone

Mit Ilir Daja hat Partizani seit 2020 einen der erfolgreichsten Trainer Albaniens an der Seitenlinie. Und mit Linksaussen Stenio Junior spielt laut Istrefaj auch «der beste Spieler der Liga» für Partizani. Junior schoss in den beiden Spielen gegen Sfintul Gherghe in der 1. Quali-Runde der Conference League vier Tore und bereitete drei weitere vor. Partizani gewann mit 5:3 und 3:2 und freut sich jetzt auf das Duell mit Basel.

Ein Sieg würde in Albanien als Sensation angesehen

Ein weiterer Exploit gegen die Schweizer wird in Albanien allerdings nicht erwartet. «Vielleicht liegt im Heimspiel vor den Partizani-Fans etwas drin. Aber alles in allem ist Basel schon um einiges besser», sagt Istrefaj und fügt an: «Wenn Partizani gegen Basel gewinnt, wäre das der grösste Erfolg für den albanischen Fussball überhaupt.» Grösser als die zweimalige Qualifikation von Skenderbeu für die Europa League, weil über Skenderbeu mittlerweile ein dunkler Schatten liegt. Das Team wurde wegen Spielabsprachen in 53 Fällen von der Uefa für zehn Jahre aus internationalen Wettbewerben verbannt.

Dieses Urteil hatte auch zur Folge, dass Partizani 2016 Skenderbeus Platz in der Champions-League-Quali erbte und gegen Ferencvaros sogar eine Runde weiterkam. Doch dann war gegen Salzburg Endstation und deshalb warten Partizani und die Ultras Guerrils bis heute auf die Qualifikation für eine europäische Gruppenphase.