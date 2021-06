Sm'Aesch Pfeffingen verpflichtet Marie-Alex Bélanger

Volleyball Das letzte Puzzle-Teil aus Kanada: Sm'Aesch verpflichtet Marie-Alex Bélanger Mit der Verpflichtung der 28-jährigen Kanadierin Marie-Alex Bélanger steht das Kader für die kommende Saison. Es soll eine Saison werden, in der Sm'Aesch endlich den ersten Meistertitel der Geschichte feiert. Jakob Weber 15.06.2021, 11.38 Uhr

Marie-Alex Bélanger trägt in Zukunft pink. zVg/Sm'Aesch

Die Meldung kommt am Dienstag: Die Kanadierin Marie-Alex Bélanger vervollständigt das Kader 21/22, heisst es in einer Medienmitteilung von Sm'Aesch Pfeffingen. Die 28-jährige Aussenangreiferin wechselt nach Stationen in Frankreich und der Türkei in die Schweiz. Sm'Aesch-Headcoach Andi Vollmer lässt sich im Communiqué wie folgt zitieren: «Marie-Alex wird mit ihrer Erfahrung und ihrer positiven Einstellung eine wichtige Spielerin für uns sein.»